Rai 2 trasmette nel pomeriggio di oggi sabato 4 gennaio due film tv della serie il fiume della vita. L’appuntamento è alle 14:00 con il primo tv-movie dal titolo Kwai. Subito dopo alle 16:15 è in palinsesto la seconda pellicola Okavango.

Si tratta di due produzioni tedesche che arrivano in Italia in prima visione tv. La durata di ognuno è di un’ora e 30 minuti.

Il fiume della vita Kwai su Rai 2 – cast, attori, regia e location

Il primo film in onda ha per titolo Il fiume della vita Kwai. Il genere è drammatico, la durata è di un’ora e 30 minuti. Il cast è composto dai seguenti attori: Nadeshda Brennicke (Squadra Omicidi Istanbul: morte sul Bosforo), Tilo Prückner, Maria Matschke, Duangjai Hiransri, Krit Trairatana, Gertrud Roll, Heinrich Giskes, Martin Seifert. La regia è di Bettina Blümner. Il titolo originale è Fluss des Lebens: Kwai – Familienbande.

Le riprese si sono svolte in Germania e in Thailandia dove si svolge la seconda parte della storia raccontata.

Il fiume della vita Kwai su Rai 2 – trama

La trama ha come protagonista la giovane Sarah che da anni non ha più un rapporto positivo con il padre Jochen. Un giorno, dopo essersi pensionato, l’anziano genitore, senza avvertire la figlia ed il conoscente, vende la sua casa e si trasferisce in Thailandia. Sceglie in particolare un resort che si prende cura delle persone non giovani e in precarie condizioni di salute. Quando Sarah viene a saperlo rimane letteralmente sconvolta. Decide così di seguire il padre e porta con lase figlia Leah.

Jochen si è stabilito in un resort sul fiume Kwai. Qui ha l’ennesima sorpresa di tutta questa vicenda. Innanzitutto scopre che il padre gode di ottima salute. Inoltre ha instaurato un rapporto sentimentale con una thailandese molto più giovane di lui il cui nome è Nissa. Questa notizia è un’altra sorpresa per Sarah che decide di restare lì per conoscere meglio gli abitanti della zona. Durante il suo periodo di permanenza conosce l’affascinante musicista Kamon. Tra di loro si instaura subito un rapporto di grande complicità. Attraverso Kamon la giovane Sarah riesce a superare molti pregiudizi e addirittura a comprendere la situazione del padre, al quale si riavvicina.

Il fiume della vita Okavango su Rai 2 – cast, attori, regia e location

Il secondo film ha le medesime atmosfere drammatiche. È una produzione tedesca del 2018, la durata è sempre di un’ora e 30 minuti. Il titolo originale è Fluss des Lebens: Okavango – Fremder Vater.

Gli attori che recitano nel tv movie sono i seguenti: Christina Hecke, Roeland Wiesnekker, Matilda Jork, Tom Gronau, Nomsa Xaba, David Ndjavera, Mikiros Garoes, Nel de Jager, Bertha Shimbaranda. La regia è di Torsten C. Fischer.

Il fiume della vita Okavango – trama

La trama ha come protagonista la biologa molecolare Charlotte. Dopo la morte della sorella, Charlotte si reca in Namibia con i nipoti Julian e Lily. Il fine è di accompagnare i bambini dal padre che viveva lontano dalla moglie.

Infatti da quando il matrimonio del cognato Gunnar è fallito, l’uomo vive in Africa. Quando arrivano i bimbi rimane inizialmente sconvolto dalla nuova situazione in cui verrà a trovarsi. Per questo motivo si rende inizialmente irreperibile. Charlotte cerca di rintracciarlo ma ogni tentativo inizialmente risulta vano. Quando alla fine Gunnar decide di incontrare la cognata ed i suoi figli, vengono inevitabilmente a galla vecchi dissidi familiari. In particolare il piccolo Julian non riesce a perdonare il padre di averlo abbandonato in tenera età e di essersene andato lontano.

L’altra figlia Lily ha molte difficoltà a superare la morte della madre. Insomma la situazione sembra davvero disperata. In questo frangente, improvvisamente Charlotte si accorge di essere ancora innamorata di Gunnar. Qualcosa nel passato dei due deve essere chiarito.