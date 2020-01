La5 trasmette questa sera il film tv Inga Lindström: Il segreto del castello. L’appuntamento è in time sul canale 30 del digitale terrestre Mediaset alle 21:10. La pellicola ha come titolo originale Inga Lindström: Das Geheimnis von Gripsholm. È una produzione tedesca che risale al 2013. Le atmosfere sono tra il drammatico e il sentimentale, con molti ingredienti di commedia.

Inga Lindström: Il segreto del castello – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del film Il segreto del castello è composto dai seguenti attori: Jutta Speidel, Jürgen Heinrich, Roman Knizka (Cecelia Ahern: il ponte delle speranze), Rüdiger Joswig, Sarah Ulrich, Michael Pascher, René Hofschneider, Antonia Feuerstein. La regia è di Dennis Satin.

Le riprese si sono svolte tra la Germania e la Svezia, in particolare in alcuni centri marini della costa svedese e nella cittadina di Mariefred nella provincia di Södermanland.

La durata della pellicola è di un’ora e 30 minuti.

Inga Lindström: Il segreto del castello – trama

Protagonista della vicenda raccontata è Erik Virta, un uomo ancora giovane e affascinante che arriva in barca a vela in un piccolo centro della costa svedese. L’unico suo punto di riferimento è il castello di Gripsholm. Qui è impiegata una donna, Helena Carlsson, la cui figlia Leonie lavora come chef nell’hotel del Castello gestito da Gunnar Hansen.

Helena ha partecipato ad una gara di danza con la classe di cui è insegnante. Ha conquistato un riconoscimento molto importante. Ma molto presto la sua serenità viene intaccata da una notizia. Infatti il suo ex marito Anders Sealander viene liberato dal carcere dove si trovava rinchiuso dopo decenni di prigionia.

Un giorno per caso scopre la foto di Helena su un giornale locale. La donna era presente ad una competizione di ballo. L’uomo a questo punto organizza un piano per incontrarla.

Nel frattempo è arrivato al castello Erik Virta per un periodo di vacanza. L’uomo quando incontra Leonie la abbraccia molto calorosamente. E subito chiede alla giovane chef notizie di sua madre, per la quale mostra un grande interesse.

Il finale del tv-movie in onda su La5

Nella parte finale del tv movie Anders Sealander riesce ad incontrare Helena. Quando i due si trovano viso a viso, torna in ambedue il ricordo di un passato poco piacevole. Infatti vi riveliamo che Anders è il padre di Leonie. L’uomo si scusa con Helena proclamando la sua innocenza. È stato ingiustamente condannato per un omicidio che non ha mai commesso.

A questo punto cerca disperatamente di riconquistare con tutte le sue forze l’amore di Helena. Ma prima deve riuscire a convincerla di essere innocente ed estraneo ai fatti per i quali ha pagato un lungo debito con la giustizia. L’uomo dovrà combattere anche per riconquistare l’affetto della figlia.

Ma Anders, Helena e Leonie sono in grave pericolo. Nessuno conosce i motivi per i quali la loro vita rischia di essere spezzata da un momento all’altro. Infatti Anders non è l’unica persona che ha ancora una ferita aperta che fa parte del suo passato.