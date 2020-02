Rai Premium trasmette questa sera il film tv dal titolo La lacrima del Diavolo. Si tratta di una pellicola di genere thriller con molti elementi polizieschi. L’appuntamento è sul canale 25 del digitale terrestre alle ore 21:20.

La produzione, tra Stati Uniti e Canada, è datata 2010. La durata è di un’ora e 30 minuti. Il titolo originale è The Devil’s Teardrop.

La lacrima del Diavolo – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del tv movie La lacrima del Diavolo è composto dagli attori: Tom Everett Scott (Z Nation), Natasha Henstridge, Rena Sofer, Gabriel Hogan, Jonathan Higgins, Jake Goodman, Rachel Marcus, John MacDonald. La regia è di Norma Bailey.

Il film tv è tratto dall’omonimo romanzo La lacrima del Diavolo dell’autore statunitense Jeffrey Divers. Il libro è stato pubblicato nel 1999 ed è ambientato a Washington, medesima location della trasposizione televisiva.

C’è qualche differenza però tra il romanzo ed il film tv. Nelle pagine letterarie infatti il periodo temporale dello svolgimento degli eventi è di un solo giorno, il 31 dicembre. Nel film invece la storia si svolge tra il 2 ed il 4 luglio.

La lacrima del Diavolo – trama del film in onda su Rai Premium

La vicenda ha come protagonista un serial killer che terrorizza Washington. L’agente dell’FBI Margaret Lucas ha un’unica prova in mano per cercare di individuare e catturare l’assassino seriale. Si tratta di una richiesta di riscatto scritta di proprio pugno dal serial killer.

Bisogna fare di tutto per cercare di fermarlo prima che uccida ancora. E per centrare l’obiettivo, operazione che tra l’altro si rivela abbastanza difficile, Margaret Lucas chiede l’aiuto di Parker Kincaid un noto grafologo ed ex agente dell’FBI.

Tutto è cominciato un giorno all’interno della stazione ferroviaria di Washington. Qui un uomo guarda attentamente l’orologio. Quando le lancette segnano le 12:00, tira fuori da una borsa una mitraglietta, uccide diverse persone, lascia cadere una busta e sei bossoli dipinti di nero a terra. È un vero e proprio massacro. Alla centrale dell’FBI gli agenti cercano di recuperare la busta e dalla lettera che è contenuta all’interno comprendono quali sono le richieste dell’uomo che certamente è il serial killer.

Da quel giorno in poi l’uomo ucciderà sempre a mezzogiorno lasciando sempre a terra sei bossoli neri. La richiesta contenuta all’interno della busta è la seguente: se non gli consegneranno al più presto possibile 20 milioni di dollari, continuerà ad uccidere. Inoltre per supportare tale richiesta chiama direttamente il centralino dell’FBI. Sfortunatamente l’uomo che ha raccolto la telefonata muore dopo la chiamata. I poliziotti così si trovano davvero in una situazione drammatica dalla quale sembra davvero difficile uscire.

Il finale del film

Il finale del film è incentrato su Kincaid. La polizia sa che è l’unica persona in grado di aiutarli. L’uomo è un esperto grafologo che vive con i figli Robbie e Shannon. Kimcaid inizialmente rifiuta di collaborare. Ha infatti una situazione molto difficile perché ha divorziato dalla moglie per prendersi cura dei figli.

Subito dopo Kincaid accetta la scommessa di trovare l’assassino. Quando analizza le sue lettere scopre che vi sono delle incongruenze e delle novità che nessuno ha mai trovato prima. Il grafologo nota, infatti, delle lettere impresse dovute alla sovrapposizione di un altro foglio. Sarà proprio questo l’indizio principale che gli consentirà di far luce sul caso.