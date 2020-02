Sanremo 2020 conferenza stampa 8 febbraio diretta. A partire dalle ore 12 nella sala stampa del Palafiori, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell‘ultima serata di Sanremo 2020.

Dopo aver premiato il vincitore della categoria Nuove Proposte, questa sera ci sarà la proclamazione del vincitore assoluto della 70° edizione.

La seguiremo in diretta per ascoltare i commenti sugli ascolti registrati ieri sera, lievemente in calo rispetto alla puntata precedente dedicata ai duetti. La quarta serata del Festival ha registrato il 53,3% di share con 9,5 milioni di telespettatori.

Inevitabilmente si affronterà il caso Bugo-Morgan, squalificati dalla gara in quanto Bugo ha abbandonato il palco durante l’esibizione.

Nella conferenza stampa del 8 febbraio, inoltre, si parlerà della finale dei Big. Il pubblico riascolterà tutti i brani in gara e questa sera verrà proclamato il vincitore della 70° edizione della kermesse canora.