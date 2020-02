Rai 2 trasmette nel pomeriggio di oggi mercoledì 12 febbraio il film tv Ritrovarsi a San Valentino. L’appuntamento è alle 16:35 oltre che sulla seconda rete anche in HD al numero 502 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola fa parte del ciclo Una settimana d’amore presentata da Bianca Guaccero. Naturalmente il genere è sentimentale, da commedia romantica e la durata è di un’ora e 40 minuti. La produzione è realizzata da Canada e Stati Uniti e risale al 2017. Ma arriva soltanto adesso in Italia in prima visione grazie a Rai 2.

Ritrovarsi a San Valentino – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del tv-movie Ritrovarsi a San Valentino sono: William Baldwin, Stefanie von Pfetten, Julia Benson, Robert Moloney, Michelle Morgan, Luke Roessler, Gary Peterman, Lochlyn Munro. La regia è di David Winning.

Le riprese si sono svolte a Portland in Oregon negli Stati Uniti, e in Canada in particolare a Vancouver nella British Columbia. Il titolo originale è While You Were Dating.

La pellicola è basata soprattutto sull’uso dei social network e propone una love story che, iniziata anni prima, torna precedentemente alla ribalta con tutta la propria passione molti anni dopo.

Ritrovarsi a San Valentino – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Nick Stendhal e Julia Minterman. Sono due fotografi amatoriali che hanno divorziato 16 anni prima dell’inizio della storia raccontata. Poiché sono ambedue fotografi, finiscono per incontrarsi su un sito web specializzato proprio per professionisti del settore.

Iniziano così un rapporto virtuale, ma nessuno dei due sa la vera identità dell’altro. La loro amicizia si svolge in maniera anonima. Ma un giorno, dopo essersi frequentati per lungo tempo, parlando delle loro preferenze fotografiche, decidono di fissare un appuntamento nella vita reale.

Quando giungono nel luogo stabilito, per il rendez-vous, rimangono letteralmente sbalorditi di ritrovarsi l’uno di fronte all’altra dopo 16 anni di lontananza. Naturalmente l’imbarazzo iniziale è notevole. Ma superata questa prima fase, decidono di frequentarsi. Ognuno dei due coniugi si introduce nella vita dell’altro. E ciascuno di loro presenta il proprio ex coniuge ad amiche, amici colleghi.

Il finale del film

La parte finale del film è la più coinvolgente. Infatti Nick e Julia iniziano a conoscersi di nuovo azzerando così i 16 anni di lontananza. La coincidenza di essersi ritrovati insieme li fa riflettere. Ognuno comincia a porsi delle domande: e se fossero davvero destinati a rimanere insieme? Se fosse stato il destino a farli rincontrare dopo 16 anni?

L’happy ending è naturalmente assicurato. Ma l’aspetto più interessante della pellicola per il piccolo schermo è assistere alle reazioni dei due protagonisti e dei loro amici dinanzi ad un incontro davvero inaspettato.

Qualche curiosità

Il film tv fa parte di un ciclo dal titolo Countdown to Valentine’s Day proposto dal canale The Hallmark Channel nel 2017 negli Stati Uniti. Era il quarto dei cinque film originali ed ha avuto anche un notevole gradimento di pubblico perché unisce l’aspetto sentimentale alle nuove tecnologie.