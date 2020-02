Rai 2 manda in onda nel pomeriggio di oggi il film tv dal titolo Ricomincio da San Valentino. L’appuntamento è alle 16:35 sulla seconda rete diretta da Ludovico Di Meo. La pellicola fa parte del ciclo Una settimana d’amore. Ogni film viene introdotto da Bianca Guaccero.

Il tv-movie è di genere romantico sentimentale, la durata è di un’ora e 40 minuti.

Ricomincio da San Valentino – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del tv-movie Ricomincio da San Valentino è composto dagli attori: Nicky Whelan (Un renna sotto l’albero), Greg Vaughan, Emma Burdon-Sutton, Karen Hassan, Andrew Hawley, Paris Jefferson, Natacha Karam, Paul Luebke. La regia è di Steven R. Monroe.

Le riprese si sono svolte in Bulgaria, in particolare nella capitale Sofia. La prima messa in onda film tv risale al 26 settembre 2017 in Francia. La produzione, però, è americana.

Il titolo originale è Valentine’s Again.

Ricomincio da San Valentino – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Katherine, una giovane donna che ha aspettato molti anni di vivere un San Valentino all’insegna dell’amore. Ed invece, proprio quando inizia la vicenda raccontata, i telespettatori si rendono conto che sta per arrivare il peggior San Valentino della sua vita.

Katherine è una donna in carriera e crede di aver finalmente trovato l’uomo giusto. Decide così di trascorrere con lui proprio la sera di San Valentino. La sua iniziale felicità purtroppo contrasta con l’andamento della serata.

Katherine infatti fin dai primi momenti in cui ha incontrato il giovane con cui ha deciso di trascorrere il 14 febbraio, si rende conto che la serata sarà un crescendo di delusioni. Una volta finito l’appuntamento Katherine torna a casa. Durante il percorso incontra una giovane donna che dice di chiamarsi Marta.

L’incontro appare abbastanza singolare. Ma Katherine, presa dalla sua delusione, non se ne accorge. E poiché si sente molto triste per quanto accaduto, racconta il suo incontro e la sua delusione a Marta. Lei non sa che si tratta di una zingara dotata di poteri singolari.

Il finale del film

Infatti il giorno dopo quando Katherine si sveglia, si rende conto che non sta vivendo una nuova giornata, ma sta ripercorrendo esattamente tutto quanto è accaduto il giorno precedente. È una strana sensazione della quale non sa dare una spiegazione. Non solo ma anche nei giorni successivi a Katherine capita di ripetere la medesima giornata. La giovane è caduta in un loop temporale e Marta le ha lanciato un incantesimo.

Soltanto quando lei avrà trovato l’uomo giusto, potrà spezzare l’incantesimo e vivere finalmente un amore come lo ha sempre desiderato.

Trascorre del tempo ma finalmente Katherine incontra Mr Right. E con lui finalmente scocca la scintilla.

Qualche curiosità: la scena di apertura nel film tv è un’immagine dello Skyline e della parte orientale dell’isola di Ward’s Islands di Toronto. Da sottolineare inoltre che molte musiche di sottofondo sono di Frederic Chopin.