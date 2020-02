Arrivano nuovi ospiti nella puntata del 23 febbraio di Domenica in. Al timone Mara Venier che presenta l’appuntamento numero 24 di questa edizione 2019/2020.

I telespettatori si sintonizzano, come al solito alle 14, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.Molte le novità di questa puntata che sarà dedicata, nella parte principale al Festival di Sanremo 2020 vinto da Francesco Gabbani.

Domenica in ospiti 23 febbraio intervista a Carlo Verdone

La puntata odierna di Domenica in si apre con una lunga intervista all’attore e regista Carlo Verdone. La sua presenza in studio è finalizzata a presentare il suo ultimo film Si vive una volta sola, nelle sale cinematografiche dal 26 febbraio.

La pellicola ha come protagonisti quattro medici molto bravi nella loro professione e in sala operatoria. Al punto che persino il Papa si affida alle loro cure. A far da contraltare la loro inaffidabilità e fragilità nella vita privata.

Domenica in ospiti 23 febbraio Rita Pavone e Sanremo 2020

Rita Pavone torna a Domenica in. E canta la sua canzone presentata a Sanremo dal titolo “Niente – Resilienza ‘74”. Prima, però, viene intervistata da Mara Venier sulla sua lunga carriera, i suoi successi e il suo amore per Teddy Reno.

Ancora protagonisti gli interpreti di Sanremo 2020. Arriva Francesco Gabbani, che canta il brano “Viceversa” con il quale si è classificato al secondo posto.

Irene Grandi canta il suo brano “Finalmente io”. Enrico Nigiotti ripropone il suo ultimo singolo “Baciami adesso”.Le Vibrazioni che si sono classificate al terzo posto, interpretano il loro brano “Dov’è”,

Torna Teo Teocoli da Mara Venier

Teo Teocoli torna dalla Venier in un doppio ruolo. Innanzitutto interpreta alcuni dei suoi celebri personaggi più noti al grande pubblico televisivo.

Inoltre propone una sua particolare interpretazione di alcune canzoni della storia del Festival di Sanremo. Viene accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi.

La regia di Domenica in è affidata a Roberto Croce.