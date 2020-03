Romanzo a Mitford Tv8

Tv 8 manda in onda questa sera il film tv dal titolo Romanzo a Mitford. L’appuntamento è sul canale 8 e per la fruizione in alta definizione, sul 508. La pellicola è una commedia sentimentale, fruibile da un pubblico trasversale che comprende anche i minori. La durata è di un’ora e trenta minuti. La produzione è statunitense ed è datata 2017.

Romanzo a Mitford – cast, attori, riprese, location, regia

Gli attori che compongono il cast del filmtv Romanzo a Mitford sono: Andie MacDowell, Cameron Mathison (La rosa di San Valentino), Ken Tremblett, David Lewis, Sarah Edmondson, Nicholas Holmes, Peter Hanlon, Daniel Bacon. Le riprese si sono svolte quasi completamente in Canada. In particolare nella British Columbia, la provincia più occidentale del Canada, La produzione della pellicola è della Hollmark Channel e fa parte di un ciclo di cinque pellicole trasmesse sullo stesso canale con il titolo originale Summer Nights.

Romanzo a Mitford – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Cynthia Coppersmith, una scrittrice di libri per bambini che si trova in crisi di ispirazione. La donna si è da poco separata dal marito ed ha bisogno di ricostruire la sua vita. Non riuscendo ad avere lo spunto per scrivere una nuova storia, decide di tornare nella sua città di origine Mitford. Ha intenzione di vendere una casa che ha recentemente ereditato da uno zio al quale era molto legata.

E’ infatti certa di tornare in città perchè la vita della provincia non le è mai stata congeniale. Il desino, però, ha deciso diversamente. Intanto gli abitanti della piccola città la accolgono nel migliore dei modi. E la Coppersmith conosce per caso un ragazzino che non ha più nessuno al mondo. Di lui si sta occupando padre Tim Kavanaugh, un pastore della Chiesa episcopale del quale subisce immediatamente il fascino. Il religioso è impegnato a seguire questo ragazzo che ha perso la famiglia intera in maniera drammatica. E deve cercare di riconquistare fiducia nel suo avvenire.

Il finale del film

Nella parte finale del film, si fa strada una nuova luce nel futuro dei tre protagonisti della storia. Intanto scocca l’amore tra la scrittrice e il pastore. Cynthia Coppersmith comprende che esiste un’altra dimensione, molto più gratificante di quella della grande metropoli. Inizia così a guardare con nuova attenzione al piccolo centro in cui si trova ed a trovare intorno a se una nuova gioia di vivere. Ma soprattutto scopre la possibilità di continuare ad amare e trovare, finalmente, una famiglia.

Molto presto torna anche l’ispirazione per scrivere un altro libro. E sarà un successo maggiore perchè dettato dal cuore e dai sentimenti.