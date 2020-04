Canale 5 ripropone questa sera, sabato 18 aprile, in replica la quinta puntata di Ciao Darwin 8. A sfidarsi sono Belli vs Brutti. La prima categoria è capitanata da Youma Diakite e la seconda da Enzo Salvi detto Er cipolla.

Di seguito vi riproponiamo la diretta.

La puntata era andata in onda dalle 21:35 su Canale 5. Il classico confronto pseudo-evoluzionistico era tra i Belli di Youma Diakite – ex modella e attrice – e i Brutti rappresentati dal comico romano Enzo Salvi.

Invariate le prove con cui si sono misurati i protagonisti: dal “Genodrome” alla “Macchina del tempo”, dalla “Prova di coraggio” al “Defilè”, fino alla “Sfida dei Cilindroni”.

Era arrivata una nuova Madre Natura – la modella croata Sara Vulinovic Zlatan – dopo la partecipazione di Cicelys Zelies, una settimana fa.

Ciao Darwin 8 replica 18 aprile – tutte le fasi della diretta

Di seguito potete ripercorrere il racconto in diretta della quinta puntata di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.



In apertura, Paolo Bonolis scalda il pubblico e poi passa alle presentazioni delle due squadre.

Subito dopo è il momento dell’ingresso di Madre Natura, che stasera è la modella croata Sara Vulinovic Zlatan.

Anche lei è costretta a subire l’improbabile corteggiamento iniziale di Luca Laurenti, stavolta impegnato a mimetizzarsi “perché alle donne piacciono i supereroi”, dice.

Se il tentativo di mimesi iniziale è con l’ambiente circostante, la trovata finale è rappresentata dalla velleità di indossare il costume di Madre Natura.

I Belli iniziano a cantare, dopo la presentazione ufficiale del gruppo affidata a Youma Diakite. Interpretano “Bella” di Jovanotti.

I Brutti, invece, si affidano a “Piazza grande” di Lucio Dalla. E riescono anche ad imporsi sugli avversarsi per qualche decina di voti.



Ciao Darwin 8 replica 18 aprile – il genodrome

Prima della prova del “Genodrome”, c’è uno scambio di ruoli tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che si imitano a vicenda. Il conduttore è infastidito dalle incursioni della sua spalla storica.

Poi, i Belli aprono le sfide con nel “Genodrome”. Il percorso, come ogni settimana, è in minima parte cambiato, ma la squadra supera abbastanza bene la prova.

Sono frenati solo nella piscina in cui devono vedersela con dei corpulenti stopper. “Si ma dovete sedarli questi qui”, dice Paolo Bonolis, scherzando sul loro apparente tentativo di allungare le mani.



Per i Brutti, l’impresa diventa, man mano che si procede, sempre più goffa ed accidentata.

Più volte i Brutti sembrano vicini al punto di desistere, anche perché la squadra si sfalda: qualcuno si ferma, altri vanno per conto proprio.



La gara finisce con i Belli che portano a casa 120 punti – passando in vantaggio – a discapito degli avversarsi che segnano un clamoroso 0.

Ciao Darwin 8 replica 18 aprile – Macchina del Tempo

Ora, la “Macchina del tempo”. E Madre Natura deve scegliere i concorrenti delle due compagini chiamati a sfidarsi.

Luca Laurenti li porta dritti nella Presistoria.



La prima domanda riguarda le tre età in cui si divide la preistoria: Età della pietra, Età del bronzo ed Età del ferro.



Seguono i quesiti sulle tipologie di uomini che hanno vissuto nei vari stadi della nostra evoluzione. La concorrente dei Belli è particolarmente in difficoltà e cade in un errore terribile dopo l’altro.

Nel passaggio successivo, gli sfidanti devono procacciarsi del cibo. Infine, diventano di fatto delle palle da bowling

e vengono lanciati dai cavernicoli contro i birilli.

La sfida si chiude con l’interpretazione di graffiti e rebus preistorici sui periodi più antichi vissuti dalla nostra specie.

Mentre la concorrente dei Belli migliora sensibilmente i propri standard di risposta, è quello dei brutti a diventare disastroso nel suo percorso.

Al punto da costringere Paolo Bonolis a raggiungerlo nella preistoria, per insegnargli a risolvere i rebus.

La Macchina del tempo prosegue con le domande sui dinosauri e con la ricerca di un uovo sodo – tramite tentativi di rottura sulla testa dell’avversario – tra quelli presenti su una ruota girevole.

Il rientro in studio, invece, avviene con l’auto del cartone animato “The Flintstones”.



Vincono i Belli, che aumentano il vantaggio nel computo generale dei punti.

Il dibattito

Luca Laurenti, nel frattempo, è andato a sedersi tra i Belli con una parrucca.



Esortato a presentarsi, dice di chiamarsi Jonathano, fino a che Paolo Bonolis non smaschera il suo tentativo di confondersi.

Adesso, il corpo di ballo si cimenta con una coreografia sulle note di “Get Busy” di Sean Paul.

Ed ora “Le ragioni” da parte dei due schieramenti. Iniziano i capitani Youma Diakite ed Enzo Salvi.

Poi Madre Natura chiama di volta in volta uno dei partecipanti.



Anche questo segmento risulta piuttosto fiacco, ma consente ai Brutti di accorciare le distanze.

Tocca alla “Prova di coraggio”. E’ centrata sulla prova con i cavalli a cui l’esploratore statunitense Kit Carson sottoponeva gli uomini che doveva scegliere come compagni di cavalcata verso il West.



Luca Laurenti è chiamato di nuovo ad alleggerire il momento, animando un costume da cavallo.

La prova coraggio

Per dimostrare tutto il coraggio di cui sono capaci, Belli e Brutti dovranno attaccarsi ad un trapezio. E saranno trascinati dai cavalli in un percorso ovale, simile a quello presente all’esterno di un saloon, reso molto insidioso dal fuoco che delimita il percorso. A sfidarsi saranno due donne.

“Voglio la mamma!”, si dispera la concorrente dei Belli un attimo prima di partire. Poi, però, porta a termine senza problemi la prova, pur tra grida continue.

La “Prova di coraggio” viene vinta nettamente dai Belli.

Ciao Darwin 8 – Terre desolate si avvia alla fase finale con il “Defilè”. Belli e Brutti con i rispettivi look per il giorno, la sera, la discoteca, la notte e l’intimo.

Ciao Darwin 8 replica 18 aprile – Il defilè

Come sempre, il defilè è il momento in cui arrivano inquadrature spinte e reazioni sguaiate del pubblico in studio.

Con il look da discoteca, partecipano anche Enzo Salvi e Youma Diakite.



Nino, il cassonetto pieno di spazzatura televisiva – presentato dalla prima puntata da Luca Laurenti come figlio del trentennale impegno davanti alle telecamere di Paolo Bonolis – ha un’ossessione per il nudo femminile.

Laurenti, su consiglio di uno psicologo, costringe Bonolis ad indossare dell’intimo femminile.

Altro passaggio mediocre.



I Cilindroni

Il balletto introduce la sfida finale dei “Cilindroni” con una coreografia ballata su “Survivor” dei 2WEI.

I Brutti iniziano la sfida dei “Cilindroni” con due tacche d’acqua già nel box di plexiglass, per via dello svantaggio accumulato durante la puntata.

E, alla fine, perdono malamente dopo una sfida giocata malissimo da entrambe le parti e con solo una risposta esatta in totale.



La quinta puntata di Ciao Darwin 8 – Terre desolate va ai Belli e finisce qui.

Prossimo appuntamento a venerdì prossimo con la sfida “Davide vs. Golia”.

Uno spin-off della puntata è affidato al concorrente dei Brutti protagonista della sfida nella Macchina del tempo. Aveva trovato difficoltà incredibili con i rebus ed ora Paolo Bonolis ripropone un siparietto ad hoc in cui si diverte a giocare con l’incapacità del concorrente.