Canale 5 propone questa sera, sabato 9 maggio, in replica, la puntata di Ciao Darwin 8 andata in onda nel 2019. A sfidarsi furono il mondo del We e il mondo della Tv.

Vi riproponiamo tutte le gare e giochi dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ciao Darwin 8 replica 9 maggio – diretta

Canale 5 ripropone la nona puntata con la sfida tra il mondo del Web e quello della Tv. A capitanare le due squadre vi sono, rispettivamente, i due youtubers Il Pancio ed Enzuccio (famosi per le loro parodie musicali), e la conduttrice Paola Perego.

Dopo Michelle Sander (Madre Natura nella scorsa puntata) è il modello bolognese Filippo Melloni ad interpretare il ruolo di Padre Natura, colui che estrae a sorte i concorrenti che devono affrontare le varie prove.

Mentre il corpo di ballo si esibisce sulle note della sigla, i componenti delle due squadre scendono le scale e si accomodano nei posti assegnati.

Nella puntata odierna è stata presente anche Follettina Creation all’anagrafe Maria Grazia Catalano. La nota esponente del web era ospite per premiare Mister Darwin nello spazio speciale Darwin di Donatello.

Chi è Padre Natura Filippo Melloni

Paolo Bonolis dopo aver presentato le squadre sfidanti, ovvero il mondo del web e quello della Tv, fa entrare in scena Padre Natura. Luca Laurenti in versione Darth Vader (o Dart Fener) spiega, attraverso un bigliettino, che alle donne piacciono i cattivi di Guerre Stellari. Laurenti non regge il confronto con Padre Natura.

Il Pancio ed Enzuccio definiscono anziani gli esponenti della squadra della Tv. Non avendo spazio in televisione gli influencer ne hanno creato uno sul telefonino. Come colonna sonora della loro categoria hanno scelto L’esercito del selfie.

Secondo Paola Perego, i giovani dovrebbero imparare un mestiere. I conduttori televisivi vengono da anni di esperienza e gavetta. La Tv ha il potere di aggregare il pubblico a casa. Come brani musicali la seconda squadra ha scelto Supertelegattone e Non è la Rai. Tra gli interpreti c’è l‘Uomo Gatto, storico concorrente di Sarabanda. Nella prima sfida il web ottiene 71 punti contro i 129 del mondo della TV.

Mentre i concorrenti vanno a prepararsi per la sfida all’esterno, compare l’ormai famoso cassonetto della spazzatura.

Luca Laurenti vorrebbe far esplodere, invano, Paolo Bonolis. Quest’ultimo non solo si accorge del tentativo fortuito ma è lui che prende in mano le situazione facendo esplodere la miccia su Laurenti.

Ciao Darwin 8 replica 9 maggio – Genodrome

I concorrenti affrontano la dura prova del Genodrome. Durante il percorso devono affrontare ostacoli: gli scivoli, la salita insidiosa e la barriera degli uomini sovrappeso in salvagente.

Il mondo della Tv rimane in vantaggio con 179 punti contro i 96 del mondo del web.

Approfittando della presenza di due campioni storici di Sarabanda, ovvero l’Uomo Gatto ed Allegria, il conduttore li sottopone ad un breve quiz musicale. La prima manche è vinta da Allegria.

Ciao Darwin 8 replica 9 maggio – La macchina del tempo

É il momento della macchina del tempo. I concorrenti si ritrovano nell‘Antica Roma. Tra i personaggi c’è Nerone, che incendiò la città, e Messalina.

Dietro di loro vi è la Bocca della verità. Secondo la leggenda, una volta inserita la mano, viene mozzata se la persona è bugiarda. Si parla poi di Romolo e Remo, Giulio Cesare e Bruto e i gladiatori. E’ presente anche Poppea che amava fare il bagno nel latte d’asina. I due sfidanti tenendo in bocca dei recipienti, devono riempirli con il latte e svuotarle in due ciotole trasparenti.

In una trattoria di Trastevere i concorrenti devono intonare La società dei magnaccioni, Roma non fa la stupida stasera e Tutti al mare. Peccato che non conoscono le parole delle canzoni. Poco più in là c’è il Marchese del Grillo che gioca a carte.

Nuovo salto temporale per la macchina del tempo. E’ il 1870, viene rievocata la Breccia di Porta Pia, l’episodio del Risorgimento che sancì l’annessione di Roma al Regno d’Italia. Gli sfidanti trovandosi di fronte ai bersaglieri devono suonare la tromba ma non riescono ad emettere alcun suono.

Si arriva al 1960, con il film di Federico Fellini, La dolce vita. Marcello Mastroianni e Anita Ekberg si trovano nella fontana di Trevi.

Dopo aver raccolto le monetine nella fontana, a bordo di monopattini travestiti da motorini, i concorrenti raggiungono di corsa lo studio. Al termine della sfida, il mondo della Tv è ancora in vantaggio con 329 punti rispetto ai 316 del mondo del web.

Gli argomenti del mondo del Web e quello della TV

Nella sfida argomentativa, gli influencer sostengono che loro sono il presente ed il futuro e la tv deve arrendersi e lasciare spazio ai social. Il mondo della Tv afferma che la televisione nel dopoguerra ha avuto una funzione educativa, in quanto ha insegnato a leggere e scrivere a molte persone. Cecchi Paone contesta gli haters su internet, che insultano a destra e manca senza avere il coraggio di metterci la faccia. Secondo il mondo del web, i giovani hanno trasformato la loro passione in un lavoro.

Stavolta il mondo del web con 431 punti sorpassa il mondo della Tv con 414.

La prova coraggio si ispira al rito Voodoo. I partecipanti dovranno rimanere chiusi a lungo dentro una bara. A tal proposito viene messo in scena un simpatico siparietto tra il conduttore e Luca Laurenti nel ruolo dello iettatore di Avanti un altro.

Dopo dubbi, rifiuti e incertezze, la situazione tra il mondo web e la Tv è di 581 per il primo, 464 per il secondo.

Ciao Darwin 8 replica 9 maggio – prova coraggio

Si inscena la prova della sepoltura. Nel primo passaggio sul corpo del defunto viene sparsa della cenere. Una volta sistemato nella bara vengono inseriti dei lombrichi, degli avanzi di cibo, delle larve, degli scarafaggi e due enormi serpenti. Dopodiché il concorrente deve rimanere chiuso per 60 secondi.

Terminata la sfida, il web è in netto vantaggio con 737 punti contro i 508 della Tv.

Il conduttore torna dall’Uomo Gatto e da Allegria per la seconda manche musicale.

Ciao Darwin 8 replica 9 maggio – Defilé, sfilata, intimo Web e TV

Scattata la mezzanotte, viene annunciata la prova del defilé. Come d’abitudine la prima passerella è dedicata all’outfit da giorno, seguita dall’outfit da sera e da discoteca. Seguono la proposta moda mare e il look da notte, in intimo. I look del mondo web sono nettamente più colorati ed estrosi.

Si accorcia la distanza delle due squadre. Il punteggio è di 769 punti per il web, 676 per la Tv.

Si giunge all’epilogo della trasmissione con la prova del cilindrone. Si sfidano la rappresentante di Alpha Woman e Cecchi Paone.

Il quiz è incentrato su domande di cultura generale che spaziano anche dallo sport al web. Vince il mondo della TV.

La nona puntata termina con l’ultimo confronto musicale tra L’Uomo gatto ed Allegria.