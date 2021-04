Ciao Darwin 8: la sfida tra il mondo del Web e quello della Tv

Condividi su







Su NOVE, le famiglie Marmiroli e Meazza partecipano a Cambio moglie 2, nella sesta puntata della seconda stagione. Il format consiste nella versione italiana dell’equivalente britannico Wife Swap, e prevede che le madri e mogli di due nuclei familiari con usi e abitudini differenti cambino casa per una settimana. Il programma, poi, studia le reazioni e analizza le situazioni dei familiari e delle due mogli.

Questa sera, si sfidano le famiglie Marmiroli e Meazza. Ciò che contraddistingue i coniugi Marmiroli è la loro passione per la musica. Infatti, tutti insieme hanno inciso quattro CD e tre DVD, coinvolgendo anche le loro tre figlie Alice, Emma e Violetta. Con il tempo, la loro professione si è tramutata in un progetto di vita, una missione. Come reagiranno, quando Morena, la donna di casa, si trasferirà per una settimana a casa Meazza, sostituita da Patrizia, net-worker attentissima all’educazione dei figli e ligia alle regole che impone nella propria casa?

Cambio moglie 2 sesta puntata, la diretta

I Meazza, Maurizio e Patrizia, sono una famiglia molto unita, che Patrizia, la donna di casa, gestisce con efficienza e amore. I Meazza hanno due figli adottivi, Julian e Laura, e una terza figlia, Letizia, nata quando non si aspettavano più di poter avere figli. “C’è bisogno di ordine quando si hanno molti ragazzi per casa” afferma Patrizia.

Anche i Marmiroli, Andrea e Morena, sono una famiglia numerosa, con ben tre figlie di nome Alice, Emma e Violetta. Morena è una donna fantasiosa ed entusiasta. “Ho voluto essere una madre divertente e simpatia, ma quando ci sono cose da fare le faccio. Non mi piace rifare il letto e mettere in ordine” racconta. I Marmiroli sono una famiglia amante della musica, con ben quattro CD di musica per bambini registrati e pubblicati alle spalle.

Appena arrivate ciascuna nella casa di destinazione, Patrizia e Morena esplorano le abitazioni l’una dell’altra in cerca di indizi sulle nuove famiglie. Poi, leggono ciascuna le regole dettate dall’altra, che devono essere rispettate rigorosamente nei primi giorni dell’esperimento. Immediatamente, è chiaro che nelle abitazioni vigono regole molto diverse. “Devo essere un po’ un sergente” afferma Morena.

Quindi, arriva il momento di conoscere le rispettive famiglie. E i Marmiroli scoprono che, purtroppo, Patrizia non ha mai cantato e non ha nessun desiderio di farlo. “Mi sento del tutto inadeguata al ruolo” afferma. Ciononostante si mette in gioco, e, sportivamente, si impegna. Intanto, in casa Meazza, Morena cerca di calarsi nel ruolo della madre intransigente sull’ordine e sull’educazione.

Cambio moglie 2 sesta puntata, le regole della casa

Patrizia dialoga con la sua nuova famiglia, e racconta com’è la vita con due adolescenti quasi adulti. Morena, nel frattempo, cerca di rendere più allegri e spensierati possibili i momenti passati a casa Meazza. In particolare, è Julian a preoccupare maggiormente suo padre. Il giovane ha vissuto in estrema povertà prima di essere adottato, e con sua sorella Laura ha dovuto affrontare tanti momenti difficili. Ma questa sera sembra tutto a posto: Julian ha rispettato gli orari imposti per il rientro serale.

La mattina seguente, a casa Marmiroli, Patrizia mette in ordine le camerette delle bambine. “Basterebbe che ogni bambina passasse 5 minuti a riordinare in più” afferma. Ma Andrea non è d’accordo. “Dovresti essere un po’ più morbida” le risponde. Ma la vera difficoltà arriva in seguito, quanto Patrizia deve partecipare a una festa per bambini e cantare per loro. Anche se con qualche difficoltà, supera “il test” con efficacia.

Nel frattempo, a Milano, Julian e Laura, in compagnia di Morena, trascorrono la loro tradizionale serata settimanale presso un’associazione di beneficienza. Vedendoli aiutare gli altri, conscia del loro difficile passato, Morena si commuove. “Ci aiutavano i bar e i ristoranti, quando chiedevamo da mangiare e non avevamo niente.” racconta Laura.

Le nuove regole della casa

Le nuove regole della casa promettono scintille nelle due abitazioni. Morena vuole portare più allegria in casa Meazza. Mentre Patrizia vuole imporre ordine e regole più precise. “Più gioco: in famiglia, da tavola, tutti insieme. E poi, serve più comunicazione in casa. Infine, Julian può cucinare, ma se sporca deve pulire, aiutato da altri membri della famiglia a rotazione.” afferma Morena.

“Ragazze, voi dovete seguire le vostre passioni, non quelle degli altri. State diventando grandi. Vale anche per te Andrea, hai messo da parte la tua passione per il Rock, devi ritrovarla.” dichiara intanto Patrizia. “Avete tanti giochi e vestiti che non usate più, perchè siete troppo grandi. Li metteremo in questa scatola, e li regaleremo ai bambini che ne hanno più bisogno” continua.

I Meazza, con la guida di Morena, giocano alle imitazioni, si divertono, e capiscono di più l’uno dell’altro. “Io a volte esagero, ma vorrei avere un rapporto di fiducia più stretto con lui. Io voglio solo difenderlo, gli voglio bene” dichiara fra le lacrime Maurizio. E i Marmiroli, comprese le tre bimbe di casa, si impegnano per rinunciare ad alcuni giochi e vestiti di cui non hanno bisogno, per donarle ai senzatetto. “Sono i miei figli ad aver insegnato a me questo uso. Loro vivevano in strada, se nessuno li avesse aiutati…” racconta Patrizia.

Le nuove regole stanno portando giovamento a entrambi i nuclei familiari. Dai Marmiroli, la piccola Alice si mette alla prova in un parco acquatico con i delfini. Da grande vorrebbe diventare biologa marina. Julian, in cucina dai Meazza, sta finalmente cucinando… e riordinando. “E’ bello cucinare per la propria famiglia” esclama. Le due famiglie hanno legato bene con le loro nuove mamme. E hanno appreso molto da loro.

Il confronto finale

Arriva il momento di tornare a casa per entrambe le mamme. Maurizio e Patrizia hanno capito che nelle loro vite serve un po’ più di allegria. Mentre Andrea e Morena hanno imparato che esistono realtà dove una risata non è poi così scontata. E che un po’ di regole in più, a volte, possono aiutare.

Il confronto fra le due mamme è costruttivo per tutti. Entrambe capiscono di dover cambiare alcuni aspetti delle loro vite, per migliorarsi. “Dobbiamo dare fiducia ai ragazzi, per non abbassare la loro autostima. Ma non è facile: è un mestiere difficile fare il genitore” affermano Maurizio e Patrizia.

“Per me sarà difficile, non ho mai obbligato le mie figlie a partecipare alle nostre attività, volevo si divertissero. Mi sforzerò per farmene una ragione: le mie bimbe stanno crescendo” continuano invece Morena e Andrea.

