L’Albero Azzurro compie 30 anni di presenza in video. La storica trasmissione per bambini della Rai ha esordito il 21 maggio del 1990 su Rai 1 e Rai 2.

Il programma con protagonista l’uccello Dodò, si conferma ancora tra i più amati dal pubblico. Fino a oggi sono andate in onda 2.029 puntate. Per festeggiare l’anniversario, che ha reso L’Albero Azzurro il programma per l’infanzia più longevo della tv italiana, Rai Ragazzi ha in serbo numerose iniziative.

Si inizia giovedì 21 maggio, alle ore 16.20 su Rai Yoyo, con la puntata speciale L’albero di Fusako e il ritorno di Laura Carusino, Andrea Beltramo e Dodò. Fusako Yusaki, nota per i suoi lavori in plastilina, aveva preso parte ad alcune storiche edizioni, oltre ad aver animato la sigla. La festa proseguirà anche sui social di Rai Yoyo, come anteprima di una serie di appuntamenti che si svolgeranno fino a fine anno a cura della direzione di Rai Ragazzi.

Nell’edizione attualmente in onda i bambini continuano a imparare in compagnia di Laura, Andrea, Dodò, Zarina e Ruggero. Compagni di viaggio sono le canzoni, le storie, gli ambienti mutevoli che popolandosi di oggetti e personaggi universali coinvolgono ogni giorno i piccoli nel gioco più bello: “facciamo finta di…?”.

Nel corso degli anni il programma si è stabilito definitivamente negli studi del Centro di Produzione Rai di Torino. Inoltre ha avuto alcuni cambiamenti di format con la firma di Mauro Carli, per passare dal 15 gennaio 2007 direttamente su Rai 2 e RaiSat Yoyo.

Dal 2013 il passaggio definitivo su Rai Yoyo, salvo tornare quest’anno per il trentennale anche su Rai 2 con le prime puntate della nuova edizione.

Tra i conduttori dell’Albero Azzurro, da ricordare, tra gli altri, Augusta Gori, Barbara Eforo, Carlo Rossi, Pietro Pignatelli, Oreste Castagna, Tiziana Martello, Alessandro Mercurio e le voci di Dodò Stefano Brusa e Luca Ghignone, fino Laura Carusino e Andrea Beltramo che da anni sono i coprotagonisti con la guest star Dodò, ispirato dalla voce di Paolo Carenzo nelle ultime edizioni.

La prima edizione del programma

La prima edizione del programma, realizzata negli studi Rai di Milano, venne firmata da un team di noti esponenti del mondo della cultura e dell’infanzia. Si trattava di Giuseppe Piumini, Renata Gostoli, Lalla Fiori e Giuseppe Vetrano, con la collaborazione di Renzo Salvi, Angela Pozzoli e Franco Iseppi, con la regia di Velia Mantegazza. In studio c’erano Francesca Paganini e Claudio Madia.L’uccello Dodò è creato dall’artista illustratore e scenografo Tinin Mantegazza e doppiato da Oreste Castagna.

Il contributo grafico è parte integrante del racconto che si svolge in studio. Il limbo bianco che circonda il mondo dell’Albero Azzurro è come una lavagna. Vi prendono vita oggetti, personaggi, aiutanti e antagonisti che alimentano lo storytelling e sostengono la trama.

Dall’incontro con amici, personaggi e compagni di avventure, Dodò elabora competenze e conoscenze. Tutto ciò gli permette di superare le paure, apprezzare il valore della solidarietà e dell’amicizia, scoprire la ricchezza che risiede nella diversità e nell’accettazione.