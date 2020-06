Mattia, ex campione de L’Eredità del 2019 proveniente da Roma, è riuscito a vincere alla Ghigliottina. La somma accumulata, e donata in beneficenza a Save The Children, ammonta a 22.500 euro. E’ accaduto mercoledì 10 giugno 2020 nella puntata del game di Rai 1 condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale.

Ricordiamo che dallo scorso 4 maggio il programma di Rai 1 gioca per solidarietà e beneficenza.

L’Eredità Mattia da Roma – il percorso del campione

Mattia da Roma è arrivato nel programma lunedì scorso 8 giugno, insieme ad altri concorrenti. Infatti ogni settimana i partecipanti a L’Eredità cambiano. Sono esclusivamente ex campioni che hanno giocato nelle edizioni precedenti. Mattia da Roma ha partecipato al game show nel 2019.

Il concorrente ha studiato come programmatore informatico. Successivamente però ha preso il sopravvento su di lui la passione per la scrittura. In particolare il giovane romano ha detto di avere una grande abilità nel creare giochi che potrebbero interessare anche L’Eredità. E Flavio Insinna gli ha subito offerto un incontro con gli autori per mettere alla prova la sua bravura.

Attualmente baby-sitter, è proiettato verso un futuro migliore. Si definisce un Nerd.

Il percorso di Mattia è stato abbastanza lineare. Infatti è riuscito ad arrivare alla Ghigliottina con una somma abbastanza consistente di 180.000 euro. Purtroppo nella scelta delle parole della Ghigliottina ha dimezzato tre volte. Alla fine ha difeso molto bene la somma residua.

Mattia aveva iniziato positivamente la sua gara raddoppiando alla Sfida dei sei. I suoi iniziali 10.000 euro sono raddoppiati diventando 20.000.

Poi ha attraversato i vari giochi de L’eredità riuscendo anche ad avere la meglio sui concorrenti che lo hanno accompagnato al Triello. In questa fase del gioco è arrivato perché ha indovinato uno dei Paroloni proposti dalla “professoressa” Federica che era in collegamento.

Mattia è arrivato ai Calci di rigore insieme a Paola. Ha vinto perché ha dato quattro risposte esatte, contrariamente all’avversaria che ne andate soltanto tre.

La Ghigliottina del 10 giugno e la soluzione

Le parole faticosamente scelte a suon di dimezzamenti erano le seguenti: Mettere, Lavoro, Libro, Backup e Incolla. Il giovane concorrente romano, allo scadere dei 60 secondi a disposizione per riflettere, ha dato come risposta Copia. Infatti la parola era l’unica che avesse un collegamento con ognuna di quelle selezionate alla Ghigliottina.

Questa sera Mattia torna per cercare di bissare il buon risultato ottenuto a favore, ancora una volta, di Save The Children.

La giornata di ieri mercoledì 10 giugno è stata davvero proficua per i due game show di punta di Rai 1. Infatti non solo L’Eredità ha consegnato la consistente somma di 22.500 euro a Save The Children. Ma anche Soliti Ignoti – Il Ritorno con Amadeus ha donato in beneficenza la somma vinta da Irene Ferri. L’attrice era riuscita ad accumulare ben 250.000 euro facendo l’en plein. Successivamente la somma si era ridotta a 100.000 per il riconoscimento del parente misterioso.