Canale 5 manda in onda oggi, sabato 4 luglio, in replica, la settima puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. A sfidarsi sono le Giovani contro le Mature.

Noi vi riproponiamo la diretta.

Ciao Darwin 7 replica 4 luglio – diretta

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno presentato una sfida tutta al femminile tra le giovani, capitanate da Giovanna Rigato, e le mature, rappresentate da Gloria Guida. Per questa occasione Madre Natura si è trasformata in Padre Natura. Riviviamo insieme tutte le fasi della trasmissione.

Ciao Darwin inizia oltre le 21.30. Apertura con citazione di Coco Chanel per Paolo Bonolis.

“Le giovani rappresentano la freschezza la purezza” questa la prima dichiarazione di Giovanna Rigato, madrina delle giovani. Secca la risposta di Gloria Guida, capitana delle mature: “Noi sappiamo tutto dalla vita ma amiamo lo stesso il nostro corpo, siamo bellissime“.

Luca Laurenti questa sera anticipa i tempi e scende dalla scalinata vestito da astronauta, il suo obiettivo come sempre è conquistare Madre natura. Peccato per lui che in scena arrivi Padre Natura. Il suo nome è Terrance Miguel Hay e viene dal Sud Africa.

Il manifesto canoro delle giovani è Primavera di Marina Rei, “perchè loro sono l’inverno“. Finalmente una scelta originale. Le mature rispondano con Non sono una signora di Loredana Bertè, “Anche questa è una cosa che ci invidiano le signorine“. Il pubblico premia le mature: 108-92.

Ciao Darwin 7 replica 4 luglio – genodrome

Arriva la prova atletica in esterna. Le prime a scendere in campo nel genodrome sono le giovani. Le ragazze procedono spedite, ma non troppo fino alla rampa con la corda; qui rallentano, nonostante la tradizionale strategia di una compagna che allunga la mano. Due superano i rulli e la rappresentante resta appesa alla parete.

Pronte a partire anche le mature, precedute da una preghiera di Bonolis; il santo protettore e Pippo Baudo. La montanta sembra impossibile da scalare: più volte la scala umana crolla e c’è spazio anche per una caduta inattesa dalla sommità. La paura fa si che alcune non affrontino nemmeno i rulli, solo una passa dall’altra parte.

Ciao Darwin 7 replica 4 luglio – Macchina del tempo

E’ la prova più lunga e meno convincente di questa seconda squadra che però riesce a far attaccare alla parete la loro rappresentante. Recuperano le giovani che ora conducono 182-178. Dopo la pubblicità si andrà a spasso nel tempo.

Le due concorrenze approdano nel mondo di Sanremo, la giovane scambia Beppe Vessicchio per Giuseppe Verdi. La prima prova atletica termina in perfetta parità. Tantissime difficoltà nel riconoscere Elton John.

Così come avvenuto la scorsa settimana, arriva il momento promozionale. Oggi è il turno di Massimo Boldi che esegue Tu sei romantica, al suo arrivo in studio sicuramente si parlerà del film La coppia dei campioni.

Durante la pessima prova di proseguire a declamare i testi delle canzoni, Paolo Bonolis perde la pazienza e attraversa il confine del tempo. Risate assicurate quando le concorrenti affermano che al Casinò si gioca a scopa, tressette e mercante in fiera.

Dopo una partita umana a scopa, in cui la signorina dichiara il suo amore ad un figurante, le concorrenti tornano in studio saltando su enormi microfoni. Meritata vittoria per la giovane, visto anche il non rispetto delle regole della matura. Allungo delle giovani: 332-308.

Opinioni delle due squadre

Il dibattito tra le due fazioni si apre come sempre con le domande provenienti dal web. La prima critica che le giovani devono affrontare è di essere trasgressive per insicurezza. Lo scontro degenera sulla questione se i fidanzati vadano a cercare le Milf o i mariti le ragazzine.

Stilettate continue delle giovani che definiscono le rivali facili e tristi. Tra le concorrenti delle due categorie ci sono anche diverse mamme con le rispettive figlie. Bello e piccante l’intervento della seconda. Il pubblico premia le giovani: 443-397.

Siamo arrivati al momento della prova di coraggio. Le sorteggiate dovranno recuperare dei diamanti, affrontano le loro paure e i guerrieri che le fronteggeranno (probabilmente animali). Le giovani accettano alla terza chiamata, le mature alla seconda e così tornano in vantaggio: 497-493.

La prova coraggio

Ancora una volta iniziano le giovani; la sua rappresentante quasi piange per la paura. La signorina urla come un’indemoniata al primo step, quando incontra delle rane, non osiamo immaginare il proseguo della prova. Intanto riesce a prendere l’anello dal rospo.

Nella seconda teca ci sono dei topi e la ragazza deve raccogliere degli orecchini messi intorno al collo di un’iguana. La sua sofferenza aumenta attimo dopo attimo. Ad accoglierla nel terzo livello ci sono delle cavallette, mentre il bracciale si trova su un pitone.

La parte più difficile prevede l’incontro ravvicinato con un pipistrello “che mi guarda pure“. Il custode dell’ultimo gioiello è un enorme dello stesso esemplare. Finalmente per le nostre orecchie la prova termina.

Ecco il turno delle mature. I livelli sono i medesimi, ma sin da subito l’atteggiamento della signora appare nettamente differente. Fantastico come sempre Paolo Bonolis nel “provocare” le concorrenti. Intanto la matura raccoglie con eleganza anche il gioiello dell’iguana.

Nell’ultima teca trova il pipistrello e lo definisce “un topo col pigiama“. La sua unica preoccupazione e che non le facciano la pipì in testa, perché altrimenti rischierebbe la calvizie. Meritatamente vince la matura che fa allungare la sua categoria: 626-564.

Ciao Darwin 7 replica 4 luglio – sfilata, defilé intimo Giovani vs Mature

Nettamente in ritardo rispetto le scorse settimane, arriva il défilé che si apre come sempre con la categoria giorno. A seguire la sera; entrambe le proposte mancano di stoffa da qualche parte. Si mettono in gioco anche le capitane con la categoria anni 60.

Si inizia ad entrare in zone calde con le proposte per la discoteca. Elegante e sensuale l’abito maturo, troppo succinto quello delle giovani. Infine arriva il momento dell’intimo che regala rispettivamente una versione bianca e una leopardata. Le giovani accorciano leggermente: il punteggio finale è 719-671.

I cilindroni

Dopo lo spazio di Pupazzo criminale si entra nella fase finale con il quiz dei cilindroni. Le giovani partono con una tacca di svantaggio. Le mature scappano avanti di quattro lunghezze ma le avversarie non mollano e dimezzano il ritardo.

Grazie al presidente della Repubblica le giovani agguantano il pareggio. Clamoroso l’ennesimo errore delle mature regala il match point alle rivali. Niente da fare e la palla passa in mano alle anziane. Il clamoroso errore di confondere l’Odissea con l’Iliade regala la vittoria alle giovani.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione torna tra sette giorni per l’ultima puntata: si sfidano il reale e il virtuale.