Canzone segreta 9 aprile: tra gli ospiti Ornella Muti, Belen Rodriguez e Marco Bocci

Il sito di streaming discovery+ propone in esclusiva la seconda stagione di The Real Housewives di Napoli a partire da venerdì 9 aprile 2021.

Cinque delle sette protagoniste sono le “housewives” che i fan del programma hanno già imparato a conoscere nel corso della prima stagione trasmessa su Real Time a gennaio 2020; sono Daniela, Maria Consiglio, Raffaella, Simonetta e Stella. Le new entry, invece, si chiamano Januaria e Alessandra. Tuttavia, nel corso della prima puntata, prima di presentare le due nuove partecipanti, si sciolgono molti dei nodi rimasti in sospeso dalla precedente stagione.

La vera protagonista delle puntate disponibili in streaming su discovery+ è Napoli, che le housewives mostrano agli spettatori sotto una luce più glamour e lussuosa che mai. Tra party e sessioni di shopping sfrenato, le sette Real Housewives di Napoli si confrontano però anche con i problemi della vita quotidiana. Esaminando, quindi, il loro rapporto reciproco, i rispettivi lavori e le relazioni con i partner.

The Real Housewives di Napoli 9 aprile, la prima puntata

La puntata inizia con una panoramica sulle protagoniste, e una breve anteprima sui contenuti della puntata. Poi, Raffaella e Simonetta si sfidano in un match di Tennis al circolo. “Ho organizzato un super-aperitivo al circolo nautico perché ho un grandissimo annuncio da fare. Ho invitato tutte le Real Housewives” afferma Raffaella. “Secondo me è stato un invito a trabocchetto, vuole vedere fino a che punto vuole sfidare la Queen, ovvero io” dichiara Simonetta.

Entrambe sono sicure che Maria Consiglio non parteciperà. Nel corso della prima stagione, infatti, in più occasione la nobildonna ha scherzato pesantemente con le altre housewives, offendendole in virtù di una presunta superiorità. Arrivando addirittura a definire Simonetta “una blatta”. Maria Consiglio intanto si trova a Milano, e fa esercizi nel parco. “Figurati se vado con quelle orrende a Torre del Greco, da quel mostro di orrore di bocca che ha, tutta rifatta. Sei cattiva e brutta fuori e dentro. La Raffaella Ridens, non sei niente.” dichiara. “Ho inventato una disciplina: cammino veloce e intanto mi sfogo con chi mi vuole male” esclama poi.

Nel frattempo, Daniela fa shopping con il suo stilista per prepararsi all’aperitivo organizzato da Raffaella. “Devi rendermi più bella di tutte le altre, non che sia difficile” dice Daniela al suo consulente di moda. Anche Stella e sua figlia Carlotta si preparano per l’aperitivo dal parrucchiere. “Tra madre e figlia non è mai facile, specie se fanno lo stesso lavoro. A volte andiamo un po’ in contrasto” racconta Stella. “Ma sono molto orgogliosa di Carlotta” prosegue.

L’incontro tra Daniela e Stella

Terminata la partita, Raffaella e Simonetta chiacchierano riguardo episodi della scorsa stagione. “L’ultima volta che ci siamo riunite tutte quante non è stata una serata fortunata. Avrei il piacere di rivedere tutte. Mi dispiace di aver attaccato con troppa intensità Maria Consiglio” esordisce Raffaella. “Mi auguro di trovare delle persone un po’ diverse” continua Simonetta. Che intanto cerca di capire in anteprima qual è il grande annuncio che Raffaella vuole fare alle Real Housewives. Ma Raffaella non cede.

Daniela, intanto, ha trovato il vestito che fa per lei. “Apparire è fondamentale, ci sono donne che si sentono eleganti, e invece sono patetiche” dichiara Daniela riferendosi a Raffaella.

Poi, Stella e Daniela si incontrano per un pranzo privato, durante il quale chiariscono qualche trascorso del passato. “Per me sei più famiglia che amica” dice Daniela a Stella. “Non mi è piaciuto quando Simonetta non ha rimosso dai suoi social una foto in cui non ero venuta bene. E’ infantile, penso di non salutarla nemmeno” continua Daniela.

Intanto, Maria Consiglio a Milano non si preoccupa nemmeno di avvertire Raffaella della sua assenza, e preferisce fare shopping con un’amica. “La spesa che faccio oggi la metto anche nella patrimoniale. Voglio distruggere Milano con la mia carta di credito” dice Maria Consiglio.

L’aperitivo a Torre del Greco

Inizia l’aperitivo, e le housewives non si meravigliano dell’assenza di Maria Consiglio. “Evidentemente ci sono delle persone che provocano scompiglio. Quando non ci sono, stiamo meglio” dice Daniela.

Intanto, chiacchierano serenamente e parlano del proprio rapporto con i figli e con la famiglia. Poi, arriva il momento dell’annuncio di Raffaella. “Ho maturato l’idea di voler vincere una mia grande paura. Mio figlio ama fare immersioni, e mi ha sempre chiesto di fare sub con lui. Quest’anno faremo la festa di compleanno di mio figlio spegnendo le candeline sott’acqua.” racconta Raffaella.

“E io che credevo chissà cosa” dice Stella. Il sentiment generale è il medesimo per tutte le housewives, che non riescono a credere che non ci sia sotto qualcosa di più. “Mi aspettavo sono in cinta, mi sposo, mi voglio rifare il seno.” continua Stella. Non hanno compreso che Raffaella sta chiedendo loro di immergersi con lei.

“Io sott’acqua mai, ma se decidi di fare una bella immersione nel botulino, io mi fiondo” esclama Daniela. Simonetta, invece, è convintissima che la rivelazione di Raffaella non sia la vera notizia che la donna voleva comunicare loro. Per lo meno, l’incontro ha portato la serenità tra Simonetta e Stella, che si riappacificano. Anche Raffaella e Daniela parlano vis a vis, per risolvere le loro questioni in sospeso dalla precedente stagione.

