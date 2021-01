Matrimonio a prima vista Italia 6, la nuova edizione del 2021, è disponibile sulla piattaforma in streaming discovery+. La sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini hanno formato tre nuove coppie che si mettono alla prova con un matrimonio “al buio”.

Gianluca e Sitara, Luca e Giorgia e Nicole e Andrea, senza contare la coppia inaspettata Sitara – Andrea, sono stati i protagonisti della quinta edizione. Purtroppo, nessuna delle unioni nate nel corso del reality sperimentale nel 2020 è stata vincente.

I partecipanti, ovvero le tre nuove coppie del 2021 sono stati tenuti segreti fino all’esordio. Così, la prima puntata, disponibile insieme alla seconda da subito su discovery+, è dedicata ai casting del programma.

Per gli abbonati al servizio offerto a pagamento da discovery+, è possibile vedere le prime puntate a partire dalle 00.00 del 19 gennaio 2021.

Matrimonio a prima vista Italia 6 diretta 19 gennaio, i tre futuri sposi

Ai casting si sono presentati moltissimi candidati. Ciascuno esprime le sue preferenze e i suoi desideri su un possibile futuro sposo o sposa. Ma solo in pochi sono stati scelti dagli esperti, convocati uno ad uno a Milano per dei colloqui. L’obiettivo è individuare i sei candidati perfetti per il reality.

Radunati in una stanza, i cinque candidati uomini sono convocati singolarmente per una chiacchierata finale. Alla fine, il primo candidato ideale si chiama Francesco. Quando gli viene comunicato che potrà partecipare al programma si emoziona. “Se non mi fossi sposato qui, non mi sarei sposato più” afferma. Francesco è un taxista di Roma, amante dei tatuaggi, tanto che non ricorda nemmeno più quanti ne ha.

Il secondo futuro sposo si chiama Salvatore, vive a Parti in Sicilia. E’ uno sportivo, adora andare in bicicletta, anche per lunghi tragitti; ma non ama il mare. Infine, il terzo candidato scelto dagli esperti è Fabio. Anche Fabio ama fare sport, in particolare gioca a Beach Volley. Secondo gli esperti è una persona gentile e di buon cuore, anche se tende a nasconderlo.

Matrimonio a prima vista Italia 6 diretta 19 gennaio, le tre future spose

Dopo la scelta dei tre uomini partecipanti al programma, tocca alle spose. La metodologia è la stessa: le ultime cinque candidate si presentano una ad una davanti agli esperti per scoprire se stanno per sposarsi o no.

Santa è la prima candidata individuata, ha 27 anni ed è di Catania. Poi, c’è Clara, la seconda futura sposa della sesta edizione del programma. Clara si definisce solare e chiacchierona, ama gli animali e possiede molti cani e gatti. L’ultima candidata è Martina. Lavora in un bar, ed è una ragazza sportiva che ama viaggiare. “Amo i miei gatti, sono come le mie figlie. Mi piacciono molto i tatuaggi” confessa.

Alla fine, gli esperti formano le coppie: Francesco si sposa con Martina, la loro compatibilità, secondo gli esperti, è dell’82%. Santa si sposa con Salvatore, con una compatibilità prevista del 77%. Poi, Fabio si sposa con Clara. Stando ai test sono compatibili all’84%.

Il passo successivo è il più difficile: i futuri sposi comunicano alle loro famiglie e ai loro amici che stanno per sposarsi con uno sconosciuto/a. Poi, iniziano i preparativi veri e propri: spose e sposi scelgono i loro abiti per la cerimonia. Come da tradizione del programma, lo sposo sceglie l’abito per la sposa, per verificare la loro compatibilità fin da subito.

Il matrimonio di Francesco e Martina

Il giorno del matrimonio sia Francesco che Martina, i primi a fare il grande passo, sono molto emozionati. Il castello di Santa Severa fa da sfondo all’evento. Di primo impatto, Martina non sembra convinta da Francesco. “Ti devi abituare” dice. Il momento delle promesse, però, dà un po’ di speranza a Martina. Dopotutto, fra i due sembra esserci una certa complicità.

Poi tocca a Fabio e Clara. Con un regalo, Fabio fa capire a Clara quanto tiene allo sport. Mentre Clara gli espone il lato più dolce di sè stessa con una dedica romantica. Il giorno delle nozze, infine, la tensione è evidente per entrambi. Clara in particolare si commuove quando la sua famiglia le dedica una lettera di auguri. Clara è colpita da Fabio che ha i capelli rasati. Infatti, si aspettava sin dalla prima puntata un uomo con i capelli lunghi e la barba. Superato l’impatto iniziale, però, si crea una bellissima atmosfera.

Infine, arriva il giorno del matrimonio fra Santa e Salvatore. Santa è commossa e tesissima: le manca la sua famiglia, che nel rispetto delle normative anti-Covid non può partecipare alla cerimonia. Come per gli altri due incontri, anche per Santa “l’impatto non è stato Wow” confessa la ragazza.

Dopo le cerimonie, la sorpresa che nessuno dei partecipanti si aspettava. Gli organizzatori del programma hanno predisposto un pranzo di nozze al quale partecipano, in sicurezza, le famiglie degli sposi.

Le impressioni dei partecipanti dopo le nozze

Fabio e Clara sembrano la coppia più affiatata. La complicità tra loro è manifesta, evidente, e scatta quasi subito una serie di baci. Entrambi non vedono l’ora di conoscersi a vicenda.

Francesco e Martina, invece, potrebbero aver bisogno di più tempo. Martina, in particolare, deve superare l’impatto iniziale con l’aspetto di Francesco, che non l’ha colpita particolarmente. I loro caratteri, però, parrebbero essere in sintonia.

Infine, Santa e Salvatore condividono, per ora, tanta emozione e insicurezze. Sembra esserci terreno fertile per un rapporto solido, anche grazie al supporto delle rispettive famiglie degli sposi.