Domenica In 28 febbraio: focus su Sanremo, ospiti Lamborghini e Casalino

Domenica in torna il 18 febbraio con il venticinquesimo appuntamento alle ore 14:00 su Rai 1. Il contenitore festivo è condotto da Mara Venier. Ed è trasmesso in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Domenica In dedica parte della puntata alla 71° edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 2 al 6 marzo.

Domenica In ospiti 28 febbraio, Amadeus, Elettra Lamborghini

Nella puntata del 28 febbraio Mara Venier accoglie Amadeus, che si collega da Sanremo dove sta preparando la prossima edizione del Festival di Sanremo, al debutto martedì 2 marzo su Rai 1. Il conduttore e direttore artistico racconta le problematiche che ha dovuto affrontare per l’organizzazione dell’evento televisivo nel rispetto dei protocolli sanitari. Ma potrebbe altre anticipazioni, oltre quelle già note, sulle conduttrici che lo affiancano sul palco dell’Ariston e sugli ospiti.

Mara Venier ospita invece in studio Elettra Lamborghini che si racconta tra carriera e vita privata. E’ diventata popolare per aver partecipato agli show di MTV Riccanza e Geordie Shore. Ma il successo è arrivato nel 2018 con il singolo Pem Pem e con la partecipazione a The Voice of Italy nel ruolo di coach. Come vi abbiamo anticipato, tra quindici giorni prenderà parte al reality L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista insieme ad Iva Zanicchi. Nel corso dell’intervista la Lamborghini canta dal vivo Musica (e il resto scompare); brano che ha presentato a Sanremo lo scorso anno.

Domenica In 28 febbraio, Rocco Casalino, Al Bano

Nella puntata del 28 febbraio la conduttrice accoglie Rocco Casalino che presenta il libro Il portavoce. Nell’autobiografia ripercorre la sua infanzia, segnata da povertà e sofferenza. Ed anche il suo percorso professionale diviso tra l’esperienza televisiva al Grande Fratello, la carriera giornalistica e quella politica come, appunto, portavoce dell’ex Premier Conte. Casalino racconta al pubblico del rapporto con il padre violento (che cita anche nel libro). E del forte legame con la mamma e la sorella, che hanno in serbo per lui una sorpresa.

A Domenica In torna anche Al Bano. Il cantante pugliese ripercorre le tappe salienti della carriera e della vita privata attraverso immagini di repertorio e ricordi. E’ stato recentemente coach, insieme alla figlia Jasmine, nella prima edizione di The Voice Senior. E lo scorso anno ha pubblicato con l’ex moglie Romina Power l’album Raccogli l’attimo. Nel corso della puntata Al Bano canta il suo brano più amato, Nel sole.

E’ prevista anche nella puntata del 28 febbraio la partecipazione di Vincenzo De Lucia che imita nuovamente Barbara D’Urso.

La campagna vaccinale anti Covid

Come ogni settimana prosegue anche oggi, 28 febbraio a Domenica In la promozione della campagna vaccinale anti Covid. E’ presente l’immunologo Francesco Le Foche che aggiorna i telespettatori sugli ultimi indici di contagio e sulla percentuale di vaccinati. Interviene anche, in collegamento dalla Florida, la virologa Ilaria Capua che presenta il suo libro per bambini e ragazzi dal titolo Il viaggio segreto nel virus. Si unisce al dibattito anche la giornalista Giovanna Botteri.