Questa sera, 27 marzo 2021, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Serale di Amici 20. La scuola di Maria De Filippi torna in prima serata. I giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore, guidati dai professori sempre più agguerriti e determinati.

Ospite speciale: Irama.

Inizia il programma. La squadra estratta è quella capitanata da Zerbi e Celentano, che sfidano Arisa e Cuccarini.

La puntata si apre con dei simpatici siparietti. Alessandra Celentano e Stefano De Martino flirtano giocosamente, redarguiti da Maria: “No Stefano, qui hai già dato”. Scopriamo poi che Rudy Zerbi ed Arisa hanno chattato a tarda notte, scambiandosi proposte e complimenti.

Si parte con la sfida. La prima prova è San Giovanni con “Il cielo è sempre più blu” vs Alessandro in “Rugantino”.

L’originalità di San Giovanni conquista la giuria. La corale di Rugantino non convince fino in fondo e penalizza Alessandro. Vince dunque San Giovanni.

La seconda prova è Leonardo con “Volare” vs Tancredi con “Buonasera signorina”.

“Sono esibizioni simil crooner. La cosa che apprezzo moltissimo di Tancredi è che non è mai imitativa, non sai mai cosa aspettarti” – spiega Arisa. “Nessuno ha imitato nessuno” – aggiunge Zerbi.

Emanuele Filiberto trova che la versione di Leonardo sia stata un po’ troppo da pianobar, mentre la performance di Tancredi ha stupito. “Un viaggio tra quattro groove, l’esibizione è stata perfetta” – conferma Stash in merito a Tancredi, che riceve anche i complimenti di De Martino. Vince lui all’unanimità.

Guanto di sfida: Enula vs Ibla. Rudy Zerbi chiede alle due cantanti di esprimere sensualità e femminilità ad ogni nota della loro performance. Prega inoltre i giurati di chiudere gli occhi per i primi secondi dell’esibizione, per far sì che si possano concentrare maggiormente sulla voce.

“Enula si avvicina più alla mia idea di sensualità” – commenta Stefano alla fine della prova. “E’ stata più sinceramente sensuale” – concorda Stash. Punto ad Enula e vittoria alla squadra Celentano-Zerbi.

Amici 20, vittoria Zerbi-Celentano e prima eliminazione

I professori sono chiamati a fare i nomi dei concorrenti della squadra successiva a rischio eliminazione. La prima è Martina, definita “negata” dalla Celentano. De Martino e la Cuccarini difendono la ragazza, criticando l’espressione usata dalla professoressa. “Questa tua arroganza non va bene nei confronti di ragazzi di 20 anni. Le parole vanno pesate” – spiega Lorella.

Il secondo nome è quello di Ibla. Rudy spiega di averla ritenuta unica inizialmente, ma di ritenere che durante il percorso Ibla si sia persa. “So chi sono e sono consapevole di me stessa. Canto e basta” – risponde la cantante.

Il terzo ed ultimo nome è quello di Alessandro, “la maschera senza sorriso” secondo la Professoressa Celentano.

I tre concorrenti si esibiscono ed il primo ad essere salvato è Alessandro. Ibla e Martina si sfidano ancora una volta per rimanere in gara. La prima eliminata di questa sera è Ibla.

Amici 20, puntata 27 marzo 2021 – seconda sfida

Per la seconda sfida, Zerbi e Celentano sfidano Pettinelli e Peparini.

La prima prova è Aka7Even vs San Giovanni con una comparata sulle note di “Maledetta Primavera”.

“Nel loro caso è solo una questione di stile” – commenta Anna Pettinelli, sottolineando che entrambi hanno proposto performance di grande livello. “Amo chi cambia le regole. San Giovanni mi coinvolge, non riesco a distrarmi” – spiega Stefano. Anche Emanuele lo preferisce perchè con lui si è emozionato.

Seconda prova: Giulia balla con Samuele”Pezzi di cuore” vs Tommaso che danza sulle note di “Vita meravigliosa”. “Intravedo in te un grandissimo potenziale, diventerai bravissimo, ma ho trovato Giulia più matura” – giudica Stefano. “Giulia stasera hai veramente spaccato” – chiosa Emanuele Filiberto.

La terza prova è San Giovanni con “Il ragazzo della Via Gluck” vs Aka7Even con “Cu’mme”.

San Giovanni interrompe l’esibizione perchè ha una difficoltà ed ha bisogno di bere. De Martino lo giustifica, spiegando che quello di Amici non è un palco semplice. “Qui dimostri i tuoi 18 anni” – osserva Maria rivolgendosi al cantante.

“San Giovanni viene mi prende per mano e mi porta nel suo universo. Ha scritto delle parole attualissime sul pezzo di Celentano” – commenta Emanuele. Stash preferisce Aka7Even. “Sono stupito da Aka per la sua versatilità. San Giovanni come Jovanotti avrà un’evoluzione poetica notevole” – chiosa De Martino, che assegna il punto a San Giovanni e decreta dunque la vittoria della squadra Zerbi – Celentano.

Amici 20, concorrente a rischio eliminazione

I concorrenti a rischio eliminazione sono Aka7Even, Giulia e Samuele. I tre talenti si esibiscono e Samuele commuove ed emoziona con una sua romantica coreografia sulle note di “Mantieni il bacio” di Michele Bravi.

Il primo concorrente salvo è Giulia. Il concorrente a rischio eliminazione è Aka7Even.

Amici 20, puntata 27 marzo 2021 – terza sfida

La terza sfida è Zerbi-Celentano contro Arisa-Cuccarini.

La prima prova è un guanto di sfida – comparata: Raffaele vs Deddy con “Listen”. “Sono molto indeciso. Listen è un brano che mette al centro una vocalità virtuosa. Non mi sono mai posto il problema di cosa dicesse. Deddy mi ha fatto riflettere per la prima volta su cosa dice questa canzone e questo è un tuo merito. Non lo so ragazzi” – dice De Martino, che chiede agli altri giurati di decidere prima di lui. Emanuele Filiberto è stato conquistato da Deddy, che ha “scalato il Monte Bianco a mani nude”. Stefano e Stash votano Raffaele.

La seconda prova è un altro guanto di sfida, stavolta tra Serena e Martina. Le due ballerine dovranno eseguire una coreografia neoclassica. “La Signora Cuccarini ha deciso di cambiare la coreografia e di mettere i tacchi a Martina, quindi vedrete una coreografia falsificata clandestinamente e a favore di Martina” – attacca la Celentano.

Martina si esibisce ed effettivamente la coreografia risulta diversa rispetto all’originale. “Come minimo la Cuccarini mi doveva chiedere il permesso prima di cambiare la coreografia. Non si fa” – dice infuriata la Celentano. Maria difende Lorella, spiegando che ne aveva la possibilità e che se il discorso fosse valido allora anche Zerbi avrebbe dovuto chiamare Beyonce prima di far modificare “Listen” da Deddy.

“Stiamo andando fuori strada. Serena vince questa sfida, ma è abbastanza banale vincere così. Non c’è bisogno di un guanto di sfida così per dimostrare” – spiega Stefano. Emanuele Filiberto ritiene che Martina sia stata brava ed abbia fatto quel che poteva, ma che Serena sia andata meglio. La prova è vinta da Serena.

Amici 20 – Arisa e Lorella vincono, Aka7Even e Leonardo si scontrano

Terza prova: Rosa che balla su “Sarò libera” vs un assolo di Tommaso. Stash ed Emanuele preferiscono Rosa, Stefano vota per Tommaso. Vince Rosa, che assegna la vittoria della sfida alla sua squadra. “Ha votato l’ormone” – commenta sarcastica la Celentano.

Lorella Cuccarini ed Arisa, contente per la vittoria, hanno un regalo per Alessandra e Rudy: due tazze di tisana antistress. Subito dopo le due professoresse nominano Deddy, Leo e Serena. I concorrenti si esibiscono per rimanere in gara.

Il primo concorrente salvo è Serena. Aka7Even e Leonardo si scontrano per salvarsi. Uno di loro sarà eliminato.

Entrano in studio Pio ed Amedeo. Stasera il loro sketch è dedicato a rispondere alle polemiche nate la scorsa settimana. Nella prima puntata infatti il duo di comici ha ironizzato sulla dolce attesa di Belen, scherzando sul fatto che De Martino fosse nuovamente il padre e dicendo poi che la Rodriguez sceglie uomini che si assomigliano. Il giorno dopo Belen ha postato sui social la foto di una saponetta accompagnata dalla frase: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”, il che ha fatto pensare che fosse arrabbiata con loro. Pio ed Amedeo spiegano stasera che in realtà non c’è alcuna tensione tra loro e la Rodriguez e mostrano un messaggio di scuse inoltrato loro da Belen.

I concorrenti tornano in casetta. Aka7Even e Leonardo piangono attendendo il verdetto. Il secondo eliminato di questa sera è Leonardo. Maria lo conforta e gli esprime il suo dispiacere. Leonardo spende dolci parole congedandosi. Gli altri concorrenti si commuovono nel salutarlo.

Irama canta “La genesi del tuo colore”. Tra giochi di luce, ballerini e fuochi d’artificio, il cantante finalmente ha il suo momento di gloria dopo la mancata partecipazione al Festival di Sanremo. Al termine della performance, Maria gli consegna il Disco d’oro.

