Il vegetale: trama, cast, finale del film in onda su Rai 2

Condividi su







Domenica In torna in video il 2 maggio, con ospiti in studio ed in collegamento. L’appuntamento è alle ore 14:00 su Rai 1. Il contenitore festivo, condotto da Mara Venier, è trasmesso in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Nel corso della puntata la conduttrice si occupa, tra gli altri, della Festa dei lavoratori, che si è celebrata nella giornata di ieri.

Domenica In, ospiti Ambra Angiolini, Eva Grimaldi ed Imma Battaglia

Nella puntata del 2 maggio Mara Venier accoglie in studio Ambra Angiolini, che si racconta tra carriera e vita privata. E’ arrivata nel mondo dello spettacolo ad appena 13 anni in Fantastico del 1990, nel ruolo di figurante. Due anni dopo è entrata a far parte del cast di Bulli e pupe con Paolo Bonolis. Si è poi cimentata nel ruolo di conduttrice a Non è la Rai, ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo.

Nel 2017 ha invece debuttato nel mondo del cinema dove ha recitato, finora, in più di 20 film. E’ stata anche alla conduzione assieme a Stefano Fresi del Concerto del Primo Maggio, che presenta dal 2018. Non è escluso che nel corso dell’intervista possa accennare il brano T’appartengo.

A Domenica In intervengono anche Eva Grimaldi ed Imma Battaglia, che festeggiano 2 anni di matrimonio, organizzato dal wedding planner Enzo Miccio. Si sono infatti sposate con rito civile il 19 maggio 2019. Entrambe ripercorrono le tappe salienti delle rispettive carriere ma anche del loro impegno sociale per la difesa dei diritti Lgbt. Raccontano inoltre anche alcuni aneddoti legati alla loro vita privata.

Domenica In ospiti 2 maggio, Alessandra Amoroso, Enrico Nigiotti

Per lo spazio dedicato all’intrattenimento musicale Mara Venier ospita Alessandra Moroso. La cantante pugliese è presente in studio per interpretare dal vivo gli ultimi singoli Piuma e Sorriso grande. Un mese fa, per presentare i brani, ha tenuto un concerto davanti al Palalottomatica di Roma che è stato trasmesso anche in streaming.

La conduttrice accoglie anche Enrico Nigiotti. Presenta il brano Notti di luna, uscito lo scorso 23 aprile. Nella canzone viene raccontato il dialogo profondo tra l’uomo e la luna. Il cantante livornese sarà in tour nei teatri dal prossimo novembre.

Torna anche Al Bano per lanciare un appello a favore della ripresa in sicurezza dei concerti dal vivo. Il settore dello spettacolo è infatti ormai fermo da un anno e mezzo.

La campagna vaccinale Anti Covid

Come ogni settimana Mara Venier, in apertura di puntata, si occupa della campagna vaccinale anti Covid. Torna in studio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che si sofferma sulle riaperture delle attività commerciali e ricreative, iniziate lo scorso 26 aprile. Si occupa anche della variante indiana che sta provocando centinaia di contagi e di decessi.

E’ presente in studio anche il Prof Luca Richedi per la consueta analisi sulla percentuale dei contagi e dei cittadini vaccinati. Al dibattito prendono parte anche Alessandro Sallusti e Giovanna Botteri, che si collega da Pechino.

Condividi su