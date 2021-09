Da Grande 19 settembre: diretta prima puntata, il debutto di Cattelan su Rai 1

Condividi su







Oggi, 19 settembre, Mara Venier dà il via su Rai 1 alla nuova stagione di Domenica In. Accanto a lei ritroviamo Stefano Magnanensi con la sua band.

Come vi avevamo già anticipato tra le novità previste c’è il ritorno di Don Mazzi che presenzierà in molte puntate per trattare temi di carattere sociale. La conduttrice inoltre ha aggiunto uno spazio dedicato ai Nuovi Talenti. L’ospite di turno può portare con sé una persona o un gruppo, di qualsiasi età, che abbia delle doti artistiche. Rimane inoltre il segmento dedicato al Covid e alla campagna vaccinale.

Tra gli ospiti della prima puntata sono: Mahmood con il suo coro, Alessandro Gassmann, Paola Cortellesi, Antonio Albanese. E ancora Loretta Goggi e Vincenzo Mollica per lo spazio dedicato al ricordo di Raffaella Carrà. Presenti anche Francesco Gabbani, Aldo Cazzullo, la moglie di Gianni Nazzaro, scomparso lo scorso 27 luglio.

Domenica In, la diretta del 19 settembre

Nella diretta del 19 settembre Mara Venier ringrazia il pubblico ritrovato. Racconta che, nonostante si tratti della quarta stagione consecutiva ma in realtà della tredicesima per lei a Domenica In, l’emozione rimane la medesima.

La prima ospite della nuova edizione è Loretta Goggi, che è stata premiata ai Seat Music Awards per il 40° anniversario di Maledetta Primavera. In quella occasione è stata attaccata duramente sui social per aver cantato in playback ed è stata anche criticata per il suo look.

La Goggi ammette di essere amareggiata per quanto accaduto perché non si aspettava tale cattiveria. Ma allo stesso tempo ha ricevuto anche un’ondata di affetto dal pubblico.

Omaggio a Raffaella Carrà

Mara Venier e Loretta Goggi vogliono ricordare Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio.

La Goggi la ricorda come icona, dotata di talento, bellezza ed eleganza senza mai scadere nella volgarità. Grinta, energia e personalità indescrivibili. Viene mandata in onda anche una clip estratta dall’intervista che la Carrà ha realizzato alla Goggi a Raccontare comincia tu. Seguono anche le immagini tratte da Formula Due (1973) in cui la Goggi imita contemporaneamente Raffaella Carrà e Mina.

Goggi e Carrà si sono incontrate per la prima volta all’evento Maschera d’argento al Sistina quando la Goggi debuttò a Canzonissima. Nel 1991 nella trasmissione Fantastico hanno duettato insieme.

Intervengono anche Aldo Cazzullo in studio e Vincenzo Mollica in collegamento. Mollica racconta di averla incontrata l’ultima volta nel 2018 quando pubblicò un album di canzoni natalizie. Aggiunge che per la Carrà erano importanti nella vita due aspetti: la salute e la libertà.

Stefano Magnanensi che ha collaborato per molti anni con lei la ricorda come una donna vera e ironica. Domenica In è riuscito ad intervistare anche il primo amore di Raffaella Carrà. E’ l’ex calciatore Gino Stacchini.

Domenica In, Gabbani, Cortellesi, Albanese

Mara Venier accoglie in studio Francesco Gabbani che canta il suo ultimo singolo dal titolo La Rete.

Al rientro dalla pubblicità entrano in studio Paola Cortellesi ed Antonio Albanese. I due protagonisti presentano il film Come un gatto in tangenziale- Ritorno a Coccia di Morto. La pellicola, diretta da Riccardo Milani, ha segnato la riapertura delle sale cinematografiche dopo oltre un anno e mezzo di pandemia.

I due oltre ad aver recitato insieme nel primo film (Come un gatto in tangenziale), hanno duettato insieme in televisione nel 2017. Riccardo Milani in un’intervista spiega di essere felice della loro affinità.

Laura Pausini ha inoltre preparato una sorpresa alla Cortellesi. Ha registrato una clip nella quale racconta della loro amicizia.

Domenica In, il ricordo di Gianni Nazzaro

Dopo l’omaggio a Raffaella Carrà, Mara Venier si occupa anche del ricordo di Gianni Nazzaro, scomparso lo scorso 27 luglio per un male incurabile. E’ presente in studio la moglie Nada Ovcina.

Nada Ovcina spiega ai telespettatori che Nazzaro era un artista di talento che è stato troppo presto dimenticato. Non ha avuto lo spazio che davvero meritava.

Il loro amore è durato oltre 50 anni nonostante alti e bassi. Dopo 10 anni di matrimonio si separarono perché lui si era innamorato di Catherine Frank, da cui ha avuto due figli. Poi però sono tornati insieme e lei è rimasta al suo fianco fino alla fine.

Interviene anche Pupo per il ricordo di Nazzaro. Entrambi hanno condiviso dei problemi economici. La stessa Ovcina spiega che quando l’ha riaccolto in casa Nazzaro aveva accumulato numerosi debiti. Ma è stata lei ad aiutarlo a saldarli.

La Ovcina spiega di non aver avuto il denaro per pagare le spese del funerale. Ma molti personaggi dello spettacolo e amici di Nazzaro hanno organizzato una colletta per far fronte a tutti i pagamenti.

La figlia di Nazzaro, in un filmato, si scusa con la madre per non aver partecipato al funerale del padre. Nada Ovcina spiega che non la sente da allora (tant’è che non l’aveva quasi riconosciuta) perché non ha condiviso la sua scelta. Mara Venier la esorta a riappacificarsi con lei perché la conduttrice non era a conoscenza della loro rottura. Pupo invece le dedica il brano A modo mio.

La Venier si occupa anche della storia del brano Perdere l’amore. Il primo a presentarlo alla commissione di Sanremo nel 1987 fu proprio Nazzaro ma la canzone venne scartata. Con lo stesso brano Massimo Ranieri vinse l’anno dopo il Festival.

In chiusura Pupo canta il brano di Nazzaro Mi sono innamorato di mia moglie.

Domenica In 19 settembre, Bocci, Guaccero, Placido, Cerlino

Nella prima puntata di Domenica In Mara Venier accoglie Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido e Fortunato Cerlino. Sono i protagonisti della fiction Fino all’ultimo battito, diretta da Cinzia Th Torrini, che debutterà giovedì 23 settembre. Si tratta di 12 episodi suddivisi in 6 serate.

In collegamento da San Candido c’è Alessandro Gassmann che invece presenta la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone che debutta invece domani.

Entra in studio Mahmood. Domenica In gli dedica un filmato che raccoglie alcune tappe salienti della carriera. Ma anche un videomessaggio da parte della madre. L’artista racconta di essere molto legato alla sua famiglia numerosa, composta da numerosi zii e cugini.

La conduttrice si sofferma poi sull’incendio avvenuto a Milano nel palazzo in cui viveva anche Mahmood. Quella domenica era presente in casa con due amici e non è riuscito a recuperare tutti gli effetti personali. Prima di andare Mahmood canta insieme al coro femminile di Orosei Intrempas il brano che ha dedicato alla madre dal titolo T’Amo.

In chiusura Mara Venier si collega con Francesca Fialdini che debutta oggi con la nuova edizione di Da noi… a ruota libera.

