Domenica In del 26 settembre: tutti gli ospiti della seconda puntata

Venerdì 24 settembre, alle 21.25, va in onda su Rai 1 la seconda puntata di Tale e quale show con Carlo Conti.

I vip che partecipano all’undicesima edizione sono Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Simone Montedoro, Biagio lzzo e I Gemelli di Guidonia. E ancora Dennis Fantina, Alba Parietti, Stefania Orlando, Deborah Johnson, Francesca Alotta e Federica Nargi.

A commentare le esibizioni sono Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

La scorsa settimana hanno vinto I Gemelli di Guidonia che hanno dovuto interpretare Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti.

Tale e Quale Show, la diretta del 24 settembre

Nella diretta del 24 settembre Carlo Conti annuncia che il quarto giudice è Maria De Filippi, imitata da Vincenzo De Lucia.

Dopo il riepilogo della classifica della scorsa settimana prende il via la gara. Sette giorni fa erano ultimi Alba Parietti, Biagio Izzo e Simone Montedoro. Primi invece I Gemelli di Guidonia che hanno conquistato la vittoria.

La prima ad esibirsi è Stefania Orlando che imita Donatella Rettore in Splendido Splendente. Il trucco e le movenze si avvicinano molto all’originale, un po’ meno invece la voce. Loretta Goggi infatti ha notato delle difficoltà nelle parti più alte. Malgioglio desiderava maggiore incisività. Maria De Filippi alias Vincenzo De Lucia ironizza sul fatto che sia la canzone preferita di Maurizio Costanzo. La vera Rettore ha registrato un videomessaggio per la Orlando.

Pierpaolo Petrelli questa settimana deve interpretare Sangiovanni. Canta Malibù. Il make up è molto simile all’originale. Nel canto invece vi è stata qualche imperfezione. I giudici però si complimentano per lui per essere riuscito a portare in scena un pezzo difficile. Per Petrelli il messaggio di Sangiovanni.

Francesca Alotta invece imita Liza Minelli nel suo classico New York, New York. Eccellenti il trucco e l’esibizione. Tutta la platea si alza infatti in piedi per applaudirla. Performance che ha però convinto a metà Malgioglio perché soprattutto nella parte finale secondo il suo parere è stata “calante”.

Tale e Quale Show, Parietti, Fantina

Alba Parietti propone l’imitazione di Damiano dei Maneskin. Durante la performance in alcuni punti va fuori tempo e non possiede un’estensione vocale così ampia da raggiungere la potenza di Damiano. Nella parte finale si accusa infatti un po’ di fatica. Da lodare però la voglia della Parietti di mettersi in gioco.

I giudici ammirano il suo coraggio ma condividono l’opinione che la produzione ha scelto per lei un personaggio troppo difficile. La Goggi però premia la grinta.

Tale e Quale Show, le altre esibizioni

Il quinto personaggio ed esibirsi è Dennis Fantina che deve imitare Claudio Baglioni in Via. Il trucco si discosta da Baglioni a causa della differenza di fisicità. Claudio Baglioni ha un viso più magro e un fisico più snello. Nulla da dire da parte dei giudici per quanto riguarda la voce.

Biagio Izzo deve imitare Nino D’Angelo. Canta ‘Nu jeans e ‘na maglietta. Nella cadenza Izzo, essendo partenopeo, è inevitabilmente avvantaggiato. Trucco molto distante dall’originale. I giudici si sono divertiti e hanno apprezzato l’impegno.

Dopo il successo della scorsa settimana con Donna Summer, Deborah Johnson deve ora imitare Tina Turner in What’s love got to do with it. Altra standing ovation per la Johnson per la sua bravura. Per Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo De Lucia è identica nel trucco, nei movimenti e nella voce. Malgioglio invece si aspetta di più.

Priello, Montedoro nel ricordo di Califano, i Gemelli di Guidonia

Il compito di Ciro Priello è di interpretare Mika. Il brano scelto è Grace Kelly. Priello fatica nelle parti più alte nonostante la canzone sia stata adattata il più possibile alla sua tonalità. Loretta Goggi si complimenta per la bravura. Ha invece convinto a metà gli altri giudici.

E’ il momento dell’omaggio a Franco Califano con il ricordo di Simone Montedoro che canta Tutto il resto è noia. La Goggi è visibilmente emozionata perché è riuscito a ricordarlo nel migliore dei modi. Montedoro è infatti riuscito a replicarne la drammaticità e la malinconia. Standing ovation da parte dei giudici e del pubblico.

Questa settimana I Gemelli di Guidonia devono imitare i Bee Gees in How deep is your love. I tre fratelli sono riusciti a ricrearne l’atmosfera. Pioggia di complimenti da parte dei giudici. Secondo Malgioglio, che ha molto apprezzato la performance, desiderava invece sentire di più il falsetto.

Ultima ad esibirsi è Federica Nargi che deve interpretare Non mi basta più imitando Baby K. I giudici si complimentano per il trucco e per l’esibizione.

Tale e Quale Show, la classifica del 24 settembre

Prima di svelare la classifica Carlo Conti annuncia i personaggi che i concorrenti devono interpretare la venerdì prossimo:

Stefania Orlando: Mina

Pierpaolo Petrelli: Achille Lauro

Francesca Alotta: Gianna Nannini

Alba Parietti: Patty Pravo

Dennis Fantina: Michele Zarrillo

Biagio Izzo: I Righeira

Debora Johnson: Ami Stewart

Ciro Pirello: Freddie Mercury

Simone Montedoro: Adriano Celentano

I Gemelli di Guidonia: Morandi, Ruggeri e Tozzi

Federica Nargi: Jennifer Lopez.

Dopo le preferenze dei giudici e all’assegnazione dei 5 punti di ogni vip ad un collega si passa anche ai voti espressi dai telespettatori attraverso i social.

Ecco la classifica finale ottenuta dalla somma dei voti:

11) Federica Nargi 25 punti

10) Biagio Izzo 31 punti

9) Alba Parietti 36 punti

8) Dennis Fantina 41 punti

7) Stefania Orlando 44 punti

6) Pierpaolo Petrelli 47 punti

5) Ciro Priello 53 punti

4) Deborah Johnson 54 punti

2) Simone Montedoro 55 punti (ex aequo)

2) Francesca Alotta 55 punti (ex aequo)

1) Gemelli di Guidonia 63 punti

Vincono per la seconda volta i Gemelli di Guidonia che ripropongono How deep is your love dei Bee Gees.

