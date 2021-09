Scherzi a parte 2021 diretta 26 settembre: tra le vittime Siffredi e Lamborghini

Condividi su







In onda oggi domenica 26 settembre la seconda puntata di Amici 21 di Maria De Filippi.

Segui con noi la diretta su Canale 5 dalle ore 14.00.

Amici 21 puntata 26 settembre – Le anticipazioni

Grande attenzione fin da subito negli studios di Amici 21 va sugli ex concorrenti della scorsa edizione, tra cui Aka7even e Deddy, che si esibisce cantando il suo nuovo singolo.

L’ospite più atteso però, è Sangiovanni, che ritroverà la sua partner Giulia Stabile, ormai nel cast dei ballerini professionisti di Amici.

Oggi ad Amici verranno assegnati nuovi banchi. Prenderanno posto il latinista Mattia e Mattias, primo allievo di Veronica Peparini. Mentre per Mirko la sorte non è del tutto rosea. Il ballerino non convince la maestra Alessandra Celentano, che gli sospende la maglia.

Amici 21 – I professori

Il corpo docenti presenta delle novità per questa nuova edizione.

Raimondo Todaro abbandona ‘Ballando con le stelle’ e diventa ufficialmente il nuovo insegnante di ballo insieme a Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si confermano per la cattedra di canto. Al loro fianco si aggiunge, sostituendo Arisa, Lorella Cuccarini, dopo aver fatto parte della commissione di ballo nella scorsa edizione.

Amici 21 puntata 26 settembre – diretta

Maria De Filippi da il via alla seconda puntata della ventunesima edizione di Amici, accogliendo Sangiovanni sul palco che si esibisce con il suo nuovo brano Raggi Gamma.

I primi alunni ad entrare negli studios sono Nunzio e Mattia, che si contenderanno il posto tra i banchi della scuola. La direzione decide che non sarà Raimondo, il maestro, a decidere le loro sorti ma una giuria esterna.

I due ragazzi si esibiscono nel ballo, successivamente Maria chiede ai giudici se vogliono farli esibire in un altro ballo d’improvvisazione. La giuria accetta e i ragazzi riprendono la sfida.

Raimondo annuncia che la felpa va a Mattia, che entra a far parte della scuola di Amici 21.

Entra Deddy che presenta il suo nuovo singolo Giove

Deddy si esibisce cantando il suo nuovo singolo Giove che anticipa l’uscita del prossimo album in uscita l’8 ottobre.

È il momento dell’assegnazione di un banco di ballo. Entra Antonio, che dovrà affrontare la sfida con le leve. Purtroppo Antonio non viene scelto. Si prosegue con l’assegnazione, questa volta è un banco di canto. Entra Rea che canta il suo pezzo Avrei solo voluto. Zerby le affida il banco, al contrario di quanto avrebbero voluto Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Gianmarco e Mattias sono i prossimi ballerini che devono contendersi il banco di scuola. I ragazzi si esibiscono insieme sulle note del brano Ladro di Fiori di Blanco.

Veronica Paparini affida il banco a Mattias e Aka7even gli consegna la felpa.

L’ultima assegnazione di canto

Il primo ad esibirsi è Kandy con il suo pezzo Preferisco te. Successivamente si esibisce Luke Widow che porta il suo inedito La storia non va. Il banco disponibile è uno solo, ma i giudici non sono obbligati ad assegnarlo adesso. Possono aspettare i prossimi casting.

Rudy e Lorella non vogliono assegnare a nessuno dei due il banco, mentre Anna decide di affidare il banco a Kandy. Sangiovanni gli consegna la felpa.

Amici 21 puntata 26 settembre – continuano le sfide

La Celentano ha affidato la felpa a Mirko per un mese, dichiarando però che non ha stima in lui e che se dovesse paragonare la sua danza a quella di un animale, sarebbe un ragno. Dopo la sua esibizione e dopo averlo intimorito con parole importanti, Alessandra decide di sospendergli la maglia, dando come motivazione il suo atteggiamento scontento all’inizio dei giorni. Mirko risponde alle accuse della maestra dicendole che si sente umiliato da lei e Raimondo prende le sue difese.

Il prossimo ad esibirsi nella prova di canto è Tommaso. Durante la sua esibizione ci sarà in collegamento il noto produttore discografico Michele Canova. Canova si entusiasma di fronte la sua musica dicendogli che vorrebbe produrlo in un futuro.

È il momento dell’esibizione di Christian, per la cattedra di ballo, sulle note di Tu mi hai capito di Madame e Sferaebbasta. Raimondo gli conferma nuovamente la felpa.

LDA porta il noto brano Senza fine di Gino Paoli, affidatogli da Rudy per metterlo alla prova. Dopo vari battibecchi da Rudy e Anna Pettinelli, la maglia viene comunque confermata all’allievo.

La danza classica di Carola

Si esibisce Carola, ballerina classica che a quanto pare è molto apprezzata dalla Celentano.

L’esibizione è quasi impeccabile e la felpa ovviamente è confermata.

Nicol, per quanto riguarda il canto, porta il suo pezzo Onde e ad ascoltarla in collegamento c’è Zef, produttore discografico che dovrà decidere se, appunto, collaborare con la ragazza.

Tocca a Serena, ballerina già dapprima menzionata dalla Celentano per quanto riguarda le sue doti, su cui ha avuto da ridire. Raimondo è l’unico tra i docenti che vuole lasciarle la felpa e, così, Serena torna tra i banchi.

Il primo produttore discografico a collegarsi con lo studio è Katoo. Anch’egli dovrà decidere se produrre un alunno, che in questo caso è Alex. Il ragazzo si esibisce accompagnandosi al piano. Il produttore decide di voler produrre il suo brano e Alex conferma la felpa.

È il turno di Inder che presenta un brano molto particolare. La Pettinelli durante la settimana gli ha affidato il compito di scrivere una canzone basandosi solo sulla lista delle spesa. Il brano riesce e Anna gli conferma la felpa.

Anna e Marco cantata da Luigi

Luigi si esibisce con Anna e Marco, brano importantissimo di Lucio Dallo. Il pezzo gli è stato affidato da Rudy.

Rudy gli riconferma la felpa. Lo stesso accade per Flaza, alla quale Lorella lascia la felpa, nonostante qualche dubbio sulla sicurezza della ragazza sul palco.

Albe si esibisce con un pezzo affidatogli da Anna Pettinelli, che gli conferma la felpa ma non gli dà la sufficienza. Questo sconvolge Rudy, che pare apprezzare particolarmente Albe e che, in effetti, sembra essere uno dei migliori ascoltati fino adesso. Rudy, perciò, discute con la Pettinelli sostenendo che non è in grado di capire il talento dei propri alunni.

Si giunge quasi al termine di questa seconda puntata e mancano solo due banchi da assegnare.

Entra Elisabetta che canta il brano Can’t falling in love with you. I docenti di canto le danno il banco.

L’ultimo ad esibirsi è Giacomo con una sua versione del brano Te lo leggo negli occhi di Franco Battiato. Giacomo non viene confermato neanche questa volta, ma Rudy lo rassicura del fatto che dovrà affrontare un’ultima sfida per poi decidere se essere ammesso oppure no.

La seconda puntata di Amici 21 termina qua. Il daily time è disponibile dal lunedì al venerdì alle 16.10.

