L’Eredità Rai 1, diretta della prima puntata di lunedì 27 settembre

Domenica 26 settembre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la terza puntata di Scherzi a Parte 2021. La conduzione è affidata ad Enrico Papi. In questo appuntamento è affiancato da Estefania Barnal, Miss Mondo.

Le vittime della terza puntata sono Elettra Lamborghini, Giorgio Mastrota; Rocco Siffredi, Elenoire Casalegno e Massimo Giletti.

Scherzi a parte 2021, la diretta del 26 settembre

Nella diretta del 26 settembre Enrico Papi accoglie in studio i protagonisti degli scherzi. Sono Elenoire Casalegno, Giorgio Mastrota, Rocco Siffredi ed Elettra Lamborghini. Successivamente presenta Estefania Barnal che sarà la sua assistente agli scherzi.

Fulvio Collovati è invece in esterna per realizzare uno scherzo in diretta a Ciccio Graziani. Quest’ultimo crede questa sera di partecipare al programma televisivo di Giorgia Rossi che è invece presente in studio con Enrico Papi. Graziani deve indossare la giacca del 1982 per ricreare l’atmosfera vissuta nella vittoria dei Mondiali. Lo staff di Scherzi a parte ha riscostruito un set per riprodurre la scena della discesa dei campioni dall’aereo.

Scherzi a parte 2021, vittima Mastrota

Giorgio Mastrota e la sua compagna Floribeth (complice) si recano nell’appartamento che stanno ristrutturando in una località montana. L’indomani la troupe del programma installa una telecamera nascosta nell’auto della vittima. Mastrota torna un’altra volta nel cantiere e perde le staffe quando un operaio rompe un pezzo del lampadario rosso realizzato con il vetro di Murano.

In cucina intanto mancano ancora il forno ed il piano cottura. Mentre cerca di recuperare i pezzi da un rivenditore, come nelle sue televendite, riceve anche in omaggio dei prodotti agricoli. Una volta rientrato in casa il forno viene installato ma sembra andare in cortocircuito. In realtà si tratta di un trucco di Scherzi a parte. Il principio di incendio distrugge il suo amatissimo frigorifero rosso. Fortunatamente si accorge ben presto che si tratta di uno scherzo.

Scherzo a Ciccio Graziani in diretta

Ciccio Graziani è arrivato sul set a Milano Malpensa dove sta per collegarsi con Giorgia Rossi. Dietro di lui c’è l’aereo dei Mondiali del 1982. Graziani ha portato con sé la giacca originale dell’epoca che Fulvio Collovati ha sostituito con un’altra identica.

Giorgia Rossi finge di essere in diretta e si collega con Ciccio Graziani. Papi per disturbare la linea sfrutta il rumore emesso da due trapani. Dopo i problemi tecnici con i collegamenti Graziani viene invitato, con una scusa, a salire sull’aereo dove rimane poi da solo.

Quando scende dal velivolo si accorge che uno degli operatori, gettando la sigaretta a terra, incendia accidentalmente la giacca del 1982. Graziani osserva la scena in modo inizialmente quasi impassibile. Dopodiché va su tutte le furie prendendosela con il responsabile che continua invece a stuzzicarlo.

Quando arriva negli studi Mediaset di Cologno Monzese viene a conoscenza che è uno scherzo. Appena raggiunge Papi, Fulvio Collovati gli consegna la giacca originale.

Scherzi a Parte 26 settembre 2021, Massimo Giletti

La prossima vittima è Massimo Giletti che viene invitato a Pescara per presentare il suo libro per una associazione in realtà inesistente.

Dopo un’ora e trenta di presentazione interviene un uomo che finge di essere un discendente di Gabriele D’Annunzio. Quest’ultimo porge a Giletti una penna dal valore inestimabile (in realtà costa solo 2.5o euro) che sarebbe appartenuta a D’Annunzio per autografare le copie del libro.

Giletti mentre è in viaggio in auto per tornare a Roma viene contattato dal presidente dell’associazione per sapere se è stato lui a prendere la penna perché sembra essere sparita.

Anche il proprietario della penna telefona a Giletti per reclamare l’oggetto che gli appartiene. Poco dopo l‘autista gli confessa di essere stato lui a rubarla e lo obbliga a non contattare la polizia.

Si fermano alla stazione di Pescina dove l’autista deve venderla ad un ricettatore. Quest’ultimo se ne va via furioso quando scopre che non è di valore. L’autista lascia poi Giletti da solo alla stazione. Improvvisamente arriva un corriere per consegnargli un pacco. Al suo interno c’è la scritta Scherzi a parte.

Scherzi a Parte 2021, 26 settembre, Elenoire Casalegno

E’ il momento dello scherzo a Elenoire Casalegno. Viene contattata da una palestra per diventare testimonial. La Casalegno accetta ma a condizione che sul set ci sia il suo fotografo di fiducia.

La protagonista durante lo shooting posa in abbigliamento sportivo. Il titolare della palestra pretende da lei delle immagini in molteplici pose. Dopo un’ora di scatti il cliente apre una chat di gruppo in cui avverrà lo scambio delle foto. Sarà poi la Casalegno a scegliere quelle che verranno diffuse.

La Casalegno si infuria quando si rende conto che è stata pubblicata una foto non autorizzata e che era stata persino scartata. La foto in questione è stata volontariamente imbruttita dallo staff di Scherzi a parte che ha aumentato dei difettini estetici.

La situazione degenera quando nota il cartellone pubblicitario in cui appare visibilmente più grassa. Ben presto scopre che si tratta di uno scherzo.

Scherzi a parte 2021, Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini deve partecipare ad uno shooting in una zona periferica. Appena arrivata nel luogo dell’appuntamento saluta il cliente, il fotografo con la sua fidanzata e la troupe. Durante la preparazione la Lamborghini si accorge della scenata di gelosia della fidanzata del fotografo. La complice continua ad infastidire il suo partner anche durante gli scatti.

Il cliente esorta i fidanzati a lasciare l’abitazione per continuare a litigare all’estero. Quando tutti e tre escono abbassano le saracinesche per chiuderla dentro. Rimasta sola, la Lamborghini pensa a come poter uscire.

Dopo aver rotto una vetrata, riceve accidentalmente un getto d’acqua maleodorante. Inizia a spaventarsi però quando rimane anche al buio. Rientra la troupe che le comunica di essere su Scherzi a parte.

Scherzi a parte 2021, Rocco Siffredi

E’ il momento dello scherzo a Rocco Siffredi che ha raggiunto il set assieme a Malena per girare alcune scene hard. Ad interrompere le riprese ci sono dei poliziotti che necessitano di parlare con lui.

Uno di loro chiede a Siffredi se ha visto un uomo di cui possiede la fotografia. Siffredi spiega di averlo incrociato pochi minuti prima ma ammette di non conoscerlo. L’uomo ha preso dal set del materiale organico di Siffredi conservandolo con azoto liquido. Lo ha poi rivenduto all’estero tramite il dark web. E non potrebbe essere nemmeno la prima volta.

Per tale ragione le donne che avrebbero utilizzato le sue fialette per avere dei bambini potrebbero presentarsi da Siffredi per chiedere il riconoscimento di paternità e il mantenimento in quanto figli biologici. I poliziotti spiegano che è quindi vittima di una truffa.

Siffredi si confronta animatamente con l’autore del reato che è un veterinario. Prima di essere arrestato il veterinario ingerisce il materiale organico di Siffredi. Rocco Siffredi si calma quando scopre che si tratta di uno scherzo.

In chiusura viene mandato in onda lo scherzo che Estefania Barnal ha realizzato ad alcune persone comuni. Finge di essere un vigile urbano che parla solamente spagnolo. La Barnal multa dei cittadini per ragioni inesistenti.

