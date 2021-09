L’Eredità 2021/2022: anticipazioni, nuova professoressa e nuovo gioco in arrivo

Condividi su







Stasera in tv lunedì 27 settembre 2021. Su Raitre, l’attualità con Presa diretta, condotto da Riccardo Iacona. Su La7, Eden con Licia Colò.

Stasera in tv lunedì 27 settembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction I Bastardi di Pizzofalcone. Titolo dell’episodio di stasera, “Vuoto”. Una professoressa molto amata dagli allievi, ma in rotta con il marito, scompare nel nulla. Lojacono (Alessandro Gassman) e la sua squadra si occupano del caso insieme con la nuova arrivata tra i Bastardi, il commissario Elsa Martini, donna dai modi spicci con un passato scomodo alle spalle.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Nell’inchiesta di questa sera, “Petrolio, il tempo perduto”, Riccardo Iacona prende di mira i grandi gruppi petroliferi che, dopo aver speso miliardi per negare il cambiamento climatico e l’impatto delle emissioni inquinanti dei combustibili fossili, ora si sono lanciati nella transizione energetica.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. Nell’ultima puntata dedicata all’opera di Dante, il tema è il poeta fiorentino come artefice del mondo ultraterreno. Le letture sono affidate agli attori Pamela Villoresi, Alessio Vassallo e Lorenzo Parrotta.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioni amministrative che eleggeranno i sindaci di Roma, Milano, Napoli e molte altre città italiane. Nicola Porro ne parla con i suoi ospiti e si collega con le piazze italiane per sondare gli umori della cittadinanza. Spazio anche alla cronaca e all’economia.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Buona partenza per il reality condotto da Alfonso Signorini che si assesta su uno share superiore al 20%. Al fianco del padrone di casa ritroviamo le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tra le novità all’interno della Casa, non c’è più il tugurio ma una vera stiva di una nave, piena di cianfrusaglie.

Su Italia 1, alle 21.25, Mystery Land. Prende il via lo spin-off di “Freedom” che si occupa di misteri italiani e non solo. Da quelli legati ai Templari, agli avvistamenti del mostro di Loch Ness o degli extraterrestri. Un viaggio nei misteri che da sempre affascinano il pubblico. Al timone troviamo una coppia inedita formata da Alvin e Aurora Ramazzotti.

Su La7, alle 21.15, Eden. Prosegue l’appuntamento con la seconda edizione del programma di Licia Colò dedicato alle meraviglie del nostro pianeta e alle filosofie “green” per preservarlo. In scaletta documentari sulle bellezze naturali e artistiche.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Continua il viaggio di Francesco Panella in giro per l’Europa alla caccia del miglior ristorante italiano. Oggi vola in Svezia, a Stoccolma. Qui Panella incontra tre italiani che lo portano a mangiare nel loro locale preferito.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Michael ha avuto una vita piena di abusi e ne subisce le conseguenze: ha l’ansia quando esce di casa e se non va in giro si butta sul cibo. Con il supporto del dottor Now cercherà di cambiare il suo stile di vita e di salvarsi.

I film di questa sera lunedì 27 settembre 2021

Su Raidue, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di Eli Roth, Il mistero della casa del tempo, con Jack Black, Cate Blanchett. Lewis (Owen Vaccaro) si trasferisce a vivere nella vecchia casa dell’eccentrico zio Jonathan (Jack Black). Presto il bambino scopre che lo zio e la sua migliore amica Mrs Zimmerman (Cate Blanchett) sono due maghi. In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto, ricco di misteri.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1960, di John Sturges, I magnifici sette, con Yul Brynner, Eli Wallach. Gli abitanti di un villaggio messicano chiedono aiuto a un paio di pistoleri per contrastare una banda di malviventi. La coppia assolda subito altri cinque colleghi.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2015, di Ryan Coogler, Creed – Nato per combattere, con Sylvester Stallone, M. B. Jordan. Adonis Creed vuole seguire le orme del padre, morto sul ring. Parte allora per Philadelphia con l’intento di incontrare il grande Rocky Balboa e chiedergli di fargli da allenatore.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1992, di Ron Howard, Cuori ribelli, con Tom Cruise, Nicole Kidman. Joseph e Shannon, due giovani irlandesi in cerca di fortuna, lasciano il loro Paese e partono per gli Stati Uniti. Si ritroveranno in Oklahoma in cerca di un pezzo di terra.

Stasera in tv lunedì 27 settembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 20.00, il film drammatico del 2011, di Roman Polansky, Carnage, con Christoph Waltz, Kate Winslet. A Brooklyn due coppie di genitori si ritrovano per discutere in modo civile su un fatto di violenza accaduto tra i loro figli adolescenti. Ma l’incontro prende una piega inaspettata.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Phil Lord, Chris Miller, The Lego Movie. Emmet, omino Lego, viene erroneamente identificato come un soggetto dai poteri straordinari. Aggregato a un gruppo di supereroi, deve difendere l’universo dei celebri mattoncini da un malvagio tiranno.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Edward Zwick, Jack Reacher – Punto di non ritorno, con Tom Cruise. Jack fa ritorno in Virginia, quando il maggiore dell’esercito Susan Turner viene arrestata con l’accusa di spionaggio. Convinto della sua innocenza, farà di tutto per liberarla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Henry Joost, Ariel Schulman, Nerve, con Dave Franco, Emma Roberts. Venus, studentessa timida e morigerata, non riesce a resistere all’impulso di una sfida online: finirà per essere coinvolta nelle folli richieste dei “burattinai” della rete.

Condividi su