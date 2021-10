L’Eredità 7 ottobre: la campionessa Francesca vince 57.500 euro

Condividi su







Continua a far discutere anche in Italia il caso di Dayane Mello molestata e Le Iene hanno mostrato in tv le agghiaccianti immagini del presunto stupro che avrebbe subito la modella in diretta al reality show brasiliano La Fazenda.

Dayane Mello molestata Le Iene mostrano il video

Dopo il clamore internazionale che ha suscitato la vicenda, la produzione del reality brasiliano ha deciso di squalificare il rapper, facendolo così uscire dalla fattoria. Ci sono però ancora punti oscuri. Per cercare di fare chiarezza sulla vicenda Dayane Mello molestata Le Iene hanno deciso di volare in Brasile e capire se è possibile far qualcosa per aiutare l’ex gieffina.

L’inviata Roberta Rei, si è messa sulle tracce di Do Borel, che però ha rifiutato l’incontro. Nel corso dell’ultima puntata, il programma di infotainment di Italia 1 ha mostrato il video integrale della notte ‘incriminata’ a La Fazenda.

Successivamente è stata data voce al legale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, che ha ammesso: “Non può abbandonare il gioco, dovrebbe pagare una penale molto costosa, è come se fosse in prigione“. Parole che hanno lasciato perplessi e suscitato nuovi interrogativi. Possibile che l’adesione ad un gioco televisivo possa diventare una sorta di ‘prigione’?

Mentre Dayane non ricorderebbe nulla di quella serata, ad aiutare nella ricostruzione dei fatti sono i filmati mandati in onda dove si sente chiaramente la voce della modella dire più volte: “Non posso farlo, ho una figlia“. Sul caso Dayane Melllo molestata, Le Iene ormai hanno pochi dubbi.

Intanto Do Borel, che in Brasile è una vera e propria superstar, è indagato per il presunto stupro di Dayane. Che fine ha fatto il rapper dopo l’espulsione dal reality?

Dayane Mello molestata Le Iene sulle tracce di Nego Do Borel

Si teme il peggio per Nego Do Borel. Le Iene sono andate in Brasile dopo che il rapper ha fatto perdere le sue tracce. A causa di ciò le forze dell’ordine locali avrebbero già avviato le ricerche. Ma non è tutto. Poiché attraverso delle Instagram Stories pubblicate sul suo account ufficiale sulla piattaforma di condivisioni di immagini, ha perfino minacciato il suicidio.

Ad allertare le forze dell’ordine è stata sua madre, Roseli Viana. La donna sarebbe molto preoccupata per la salute psichica del figlio, motivo per cui ha allertato la polizia locale. Stando a quanto riportato dalla stampa brasiliana, il rapper sarebbe a Itacuruçá, sul litorale di Rio.

Le Iene hanno raccontato anche che il rapper nei giorni scorsi si è difeso dalle accuse di molestie e di stupro cercando di smentire la versione che lo vorrebbe colpevole: “Dopo che lei ha rifiutato le mie avances siamo andati a dormire, la polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro“. Quindi ha aggiunto: “Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando. Non voglio venire etichettato come un criminale”.

L’ira del pubblico

Le Iene pubblicano le immagini: la reazione del pubblico non si è fatta attendere e si è detto indignato. Dopo l’espulsione del rapper dal reality, la produzione del programma non ha permesso alla Mello di ricevere soccorso e di scoprire cosa è successo davvero.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ancora oggi rimane all’oscuro di tutto e continua a giocare come se niente fosse, scatenando l’ira del pubblico a casa che invece vorrebbe che tutte le situazioni vengano messe in chiaro. E ad aggiungersi a tutto ciò anche l’ultima beffa, Nego si è messo a tifare per Dayane: “Il mio voto è per lei, se lo merita”.

