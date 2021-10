Scene da un Matrimonio: Anna Tatangelo racconta le nozze di Ylenia e Matteo da Genzano di Roma

Condividi su







Questa sera, venerdì 15 ottobre, va in onda la settima puntata di Bake Off Italia 9: Dolci in forno su Real Time.

Segui con noi la diretta di Bake Off Italia 9 in onda su Real Time alle ore 21.20.

Nella sesta puntata scorsa, interamente a tema green, il grembiule blu è passato da Patrizia a Simone. Carlotta Perego, esperta di cucina botanica e vegetale, è stata protagonista e ospite durante la prova tecnica, per cui i pasticcieri hanno dovuto preparare una torta vegana. A termine delle tre prove, Marco viene eliminato e lascia il tendone.

Le sfide di questa sera hanno una particolarità portante tutta da svelare: i social.

Bake Off Italia 9 puntata 15 ottobre – Diretta

I giudici danno il via alla settima puntata di Bake Off Italia 9, presentando subito il tema della serata: i social e le challenge.

Nella prima prova creativa dovranno preparare una “Shag Cake” ovvero una torta “a pelo lungo” che va particolarmente di moda sui social. Simone, che ha il grembiule, scopre il suo vantaggio: potrà iniziare 10 minuti prima, e con lui, altri 5 concorrenti scelti da lui. Ovvero Enrico, Natascia, Pedro, Daniela, Gerardo.

Bake Off Italia 9 puntata 15 ottobre – La prova creativa

Gloria, con una shag cake colorata per ogni strato diverso al proprio interno, riceve i migliori complimenti dai giudici. Peperita presenta un’ottima torta, ma per i giudici pare carente sia di crema che di frutta. La shag a forma di onda di Matteo, internamente è “buonissima”, a detta di Knam, ma non commentabile, a detta di Damiano.

Daniela si emoziona dopo complimenti molto sinceri da parte dei giudici, che le dicono di non aver mai visto una bagna e un pan di Spagna preparati così bene fino ad ora a Bake Off Italia. Al contrario, la torta di Pedro sembra essere la peggiore per il momento. Patrizia, come Peperita e così come Enrico, pecca per non aver inserito frutta all’interno della sua shag.

Roberto, con una versione tricolare della sua torta, continua ancora a colpire i giudici. Il dolce di Simone presenta alcuni problemi tecnici nella sua preparazione. La shag di Lola entusiasma Damiano e Knam, che si complimentano nuovamente con la pasticciera. Gerardo presenta una torta ben presentata ma carente di gusto, così come per Natascia.

La prova tecnica e l’ospite Luca Perego “Lucake”

Luca Perego o “Lucake” è l’ospite della settima puntata. Il giovane pasticciere si è fatto notare per essere molto social, e presenta oggi, la sua torta che ha ricevuto più like.

I concorrenti dovranno ricrearla con un passaggio misterioso: all’interno dell’inserto troveranno un ingrediente in più, e dovranno scartarne uno facendo attenzione a non eliminare l’ingrediente fondamentale.

Il tempo a disposizione è di 12o minuti.

Molti concorrenti capiscono che forse la gelatina, scritta sulla ricetta e tra i papabili ingredienti da eliminare, non è molto idonea per quel tipo di dolce. Dunque, alcuni, per provare a raggirare le regole consapevoli che in ogni caso i giudici avrebbero assaggiato le torte al buio, non hanno tolto completamente la gelatina.

Al termine della gara Luca Perego informa che l’ingrediente da non inserire è proprio la gelatina, così, al momento dell’assaggio Benedetta Parodi ha ritenuto corretto informare i giudici, quali concorrenti hanno inserito la gelatina, seppur poca.

La classifica è così in ordine decrescente: all’ultimo posto Patrizia, segue Simone, Gloria, Matteo, Daniel, Lola e Peperita. Al quinto posto Gerardo, Pedro, Natascia e, infinte, Enrico al secondo e Roberto al primo.

La prova a sorpresa di Clelia

I concorrenti dovranno preparare una torta che li ritrae durante un selfie ed è per questo che sotto le loro cloche, si trova uno specchio per ognuno. La Selfie Torta dovrà somigliare loro il più possibile.

La torta di Natascia è un tiramisù che, soprattutto esteticamente, convince i giudici. Quella di Gerardo è una foresta nera, meno forte sulla decorazione più sul sapore. Simone è riuscito a ricreare i suoi capelli con la pasta di zucchero. Enrico prepara un tiramisù fatto a regola d’arte, a detta dei giudici. Daniela con la sua versione della selfie cake conquista nuovamente i giudici, al contrario per Matteo che, purtroppo, sbaglia alcune preparazioni. La torta di Roberto presenta una mancanza di bagna, dunque troppo asciutta. “Una bomba” – dichiara Damiano sulla torta di Peperita, che si emoziona profondamente.

Il dolce nord europeo di Lola è “proprio come piace a me” – dice Knam. La selfie cake di Patrizia presenta un aspetto impeccabile, esattamente come quella di Gloria. Pedro non riesce a convincere i giudici, nonostante l’idea ben studiata.

Il grembiule blu va a Enrico.

L’eliminato della settima puntata di Bake Off Italia 9 è Matteo.

Condividi su