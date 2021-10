Ballando con le Stelle 16 ottobre diretta: Pippo Baudo ballerino per una notte

Condividi su







Sabato 16 ottobre alle 20,35 prende il via la sedicesima stagione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nel corso della prima puntata ci sarà un omaggio a Raffaella Carrà, mentre Pippo Baudo sarà il ‘ballerino per una notte’. Nel cast dell’edizione 2021 anche Al Bano, Morgan, Arisa, Federico Fashion Style, Mietta, Alvise Rigo e tanti altri.

Ballando con le Stelle 16 ottobre, Milly: “Sostenete anche sui social i vostri beniamini“

Con un video messaggio pubblicato sugli account ufficiali social del programma, Milly Carlucci ha dato il via al voto per sostenere i propri beniamini. Gli utenti delle piattaforme Instagram, Facebook e Twitter possono lasciare un like o un cuoricino sotto la fotografia della coppia preferita.

Il dancing show di Milly Carlucci è sempre più social. Attraverso gli account ufficiali di Ballando sulle principali piattaforme di condivisione è possibile quindi non solo essere sempre informati circa i principali fatti avvenuti durante la diretta, ma anche poter lasciare un commento su quanto accaduto.

Ballando con le stelle 2021: l’omaggio a Raffaella Carrà

Alle 20,35 prende il via la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, elegantissima in total white, e Paolo Belli, con un outfit in rosa fragola shocking, danno ufficialmente il via alla stagione 2021 del dancing show di Rai 1.

Tra le novità di quest’anno il pubblico in presenza. Si inizia con l’omaggio a Raffaella Carrà. L’Auditorium da dove si manda in onda il programma è stato lo stesso teatro in cui si sono registrati i programmi cult della Carrà. E chissà se un giorn proprio quel teatro sarà intitolato alla celebre artista italiana. Almeno questo è l’auspicio di Milly Carlucci.

“Grande emozione per quest inizio Pian pian abbiam visto l’uscita dal tunnel….il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni” dice Milly, prima di dare il via alla sedicesima edizione, lasciando l’onore a Paolo Belli di presentare ufficialmente le coppie.

Dopo che concorrenti e ballerini escono di scena per raggiungere la sala delle stelle, Milly presenta e saluta i giurati: Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. A bordo campo: Roberta Bruzzone e Alberto Matano. Mentre tribuno del popolo: Rossella Erra.

Alessandra Mussolini è la grande novità di questa sedicesima edizione: farà l’opinionista senza post fisso. E con la sua sedia al momento ha trovato il suo ‘posto’ in mezzo al pubblico. Milly annuncia che il ballerino per una notte è il re della televisione italiana: Pippo Baudo.

Ballando con le stelle 2021, la prima coppia che scende in pista: Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Dalla sala delle stelle Valeria Fabrizi rivela che avrebbe voluto partecipare al dancing show di Rai 1 già quindici anni fa, quando aveva 70 anni. “Mi sento piena di entusiasmo e di spirito, anche se non ho più il sexy” ammette, poi aggiunge che vuole dimostrare alle altre donne che se si vuole si può fare.

L’attrice ed il suo compagno di ballo si cimentano in un cha cha cha. Cosa ne pensano i giurati di questa prima performance? Carolyn: “Sei molto sensuale e sexy. Un cha cha cha molto molto carino. Si può fare di meglio”. Prende la parola Canino che ammette che c’è stoffa e classe nella Fabrizi.

Zazzaroni: “Il ballerino l’ha portata in diversi passaggi, ma brava“, anche Selvaggia Lucarelli ha espresso un commento positivo, mentre Mariotto si è dichiarato commosso. Matano ricorda che la Fabrizi è perfino arrivata quarta a Miss Universo, quindi quando si mette in testa una cosa, va molto lontano. La coppia totalizza 27 punti.

Seconda coppia in pista: Fabio Galante e Giada Lini

Calciatore che ha giocato nelle squadre più importanti d’Italia, Fabio Galante ha definito Ballando con le Stelle come la Champions League del calcio. Ha permesso di metterci tutto l’impegno possibile, per non far brutta figura e portare fuori il ballerino che c’è in lui.

La coppia balla accompagnati da un arrangiamento di ‘Gloria’ Fabio e Giada hanno ballato un jive, dove la componente della simpatia l’ha fatta da padrone. Zazzaroni molto critico contro Galante, che non ha brillato per la sua performance. Fuori tempo, ma dal sorriso coinvolgente.

Selvaggia sulla performance di Fabio: un mix tra l’agghiacciante, raccapricciante e orrido. Per Guillermo c’è una mancanza d’orecchio, e non vede un dopo. Per Bruzzone Fabio si è divertito, e questo è lo spirito giusto per affrontare la gara.

La Erra: “Ci metterai sicuramente impegno e se ti scoraggiano loro ti incoraggio io“. Mussolini: “Il talento non ha età, siamo giovani“. Il totale dei punti raggiunti: 14.

Ballando con le stelle 16 ottobre diretta terza coppia: Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

Lui è un vero fashion icon, che ama trasformare le donne ed essere notato. Un personaggio eccentrico che si distingue per il glamour. Il suo arrivo a Ballando è sicuramente una novità rispetto al concorrente tipo del programma.

Federico ha già messo le cose in chiaro: vuole la coppa della vittoria. Ci riuscirà? Il loro cha cha cha ha fatto esultare il pubblico e Rossella Erra, che si è alzata in piedi per applaudire la coppia. Carolyn è di parere diverso, ma da un punto di vista tecnico il ballo di Federico non è andato proprio bene.

La Smith ha anche fatto notare che gli anelli indossati da Federico durante la performance non sono adatti e possono essere pericolosi durante la danza. Ci si domanda in studio se la scelta della canzone di Renato Zero che ha accompagnato il ballo sia stata una scelta casuale o studiata.

Milly conferma che è stata pensata proprio per Federico. Per Zazzaroni e Lucarelli la performance non ha convinto, non solo per tecnica, ma anche per mancanza di peculiarità, insomma troppo convenzionale per quello che è fuori Federico.

Mariotto chiosa e dice a Federico: “O sei quello che strafà o che ce stai a fà?“. La coppia totalizza: 21 punti. Anastasia non concorda con il voto, e dice che Federico ha ballato bene e c’è un pregiudizio nei confronti di Lauri. Zazzaroni replica a tema e dice: “Se cominci così finisce male“.

Anche Matano si domanda: “Se lui fosse venuto più ‘sobrio’ vestito il giudizio sarebbe stato lo stesso?“.

