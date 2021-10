L’Eredità 18 ottobre: Camilla tenta di difendere il titolo di campionessa

Condividi su







Domenica 17 ottobre, su Canale 5 alle ore 21:35, va in onda la sesta puntata di Scherzi a Parte 2021, condotto da Enrico Papi.

Le vittime del sesto appuntamento sono: Michele Cucuzza, Filippo Magnini, Martina Stella e Valeria Marini. Presenti in studio anche Elettra Lamborghini, Elisabetta Gregoraci e Romina Pierdomenico.

Scherzi a parte 2021, la diretta del 17 ottobre

Nella diretta del 17 ottobre Enrico Papi apre la puntata con uno scherzo realizzato da una persona comune. Il signor Aldo ha chiesto aiuto a Scherzi a Parte per prendere ironicamente in giro la figlia Manuela. Aldo e Manuela vivono in due città diverse. Aldo è vedovo da quattro anni e la figlia è molto possessiva nei suoi confronti.

Durante una videochiamata Aldo spiega a Manuela di aver conosciuto una donna in un bar e da qualche mese vivono insieme. Manuela è infastidita del fatto che il genitore non gliel’ha detto prima. La donna in questione è albanese, ha 31 anni, è alta, bionda, formosa e molto appariscente. Manuela non prende bene la notizia che una sconosciuta abiti nella casa in cui ha vissuto con lui e la madre. Quando le mostra il collier che ha comprato per la fidanzata comprende di essere su Scherzi a parte.

Enrico Papi poi accoglie in studio Elisabetta Gregoraci, Elettra Lamborghini, Michele Cucuzza e Filippo Magnini. E ancora Antonella Fiordelisi, Estefania Bernal e Carolina Stramare.

Scherzo in diretta a Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio si trova a Milano per un set fotografico sul Lago di Como. Per rendere più credibile lo scherzo Papi ha chiesto aiuto ad Alfonso Signorini che ha accettato di essere complice.

Signorini infatti ha telefonato a Malgioglio per un’iniziativa del settimanale da lui diretto. Consiste nel realizzare delle foto nei luoghi significativi per la “celebrazione del bicentenario di Manzoni” (evento ovviamente finto). Un altro complice è il noto fotografo Massimo Sestini.

Malgioglio viene invitato a salire su una barca che prende il largo. Rimane in attesa per molti minuti perché la troupe deve cambiare le batterie al drone che dovrà eseguire delle riprese. Nel frattempo arriva un sub che provoca un buco alla barca. Malgioglio inizia a spaventarsi quando essa inizia ad allagarsi.

Quando arrivano alcuni uomini in soccorso legano l’imbarcazione alla propria ma la corda si spezza. Dopo alcuni tentativi riescono a recuperarlo ma prima di portarlo a riva compiono dei giri per farlo bagnare.

Scherzi a parte, Filippo Magnini

Filippo Magnini è stato invitato ad un nuovo programma dove vengono celebrati dei campioni dello sport. La particolarità è che ogni ospite deve portare con sé un animale. Magnini ha scelto di venire con Polpetta, uno dei suoi tre cani di razza shitsu. Una volta arrivato in Mediaset scopre che il suo camerino è occupato da Romina Pierdomenico che ha paura dei cani. E’ obbligato così a trasferirsi in un’altra stanza.

Magnini lascia Polpetta in camerino e raggiunge la sala di registrazione per realizzare un audio. Quando torna in camerino nota che la porta è semiaperta e il cane è scappato. Magnini, innervosito, inizia ad esplorare tutti gli studi Mediaset per riuscire a trovarlo. Dopo lunghe ricerche scopre che un signore ha preso il suo cane ma ha deciso di regalarlo alla figlia. Fortunatamente è su Scherzi a parte.

Scherzi a parte 17 ottobre 2021, Martina Stella

Martina Stella e sua sorella sono invitate dalla madre Bianca (complice di Scherzi a parte) nel suo nuovo appartamento in affitto. La signora spiega alle figlie di pagare 3.000 euro al mese. Ha inoltre preso un cuoco personale. Aggiunge anche ha trovato finalmente un fidanzato che chiama affettuosamente Nicky.

Quando il ragazzo arriva nell’appartamento spiega a Martina Stella di avere 21 anni e di lavorare come modello. Dice di essersi innamorato di Bianca per la sua energia e la sua voglia di vivere. A breve lui si trasferirà da lei. Martina Stella è molto preoccupata per la madre.

Nel corso della cena Nicky cerca di convincere Bianca a comprargli anche un’automobile da 15.000 euro. Le figlie sono assolutamente contrarie. Quando Flavia e Bianca li lasciano soli in soggiorno, il ragazzo prova a corteggiare Martina. La vittima si congratula con la madre quando scopre di essere su Scherzi a parte.

Scherzi a parte 17 ottobre, Valeria Marini

Valeria Marini riceve la telefonata della sua agente (complice) perché ha un interessante progetto da proporle. Una multinazionale che produce giocattoli ha intenzione di creare una bambola con le sue sembianze.

Dopo aver firmato il contratto, la Marini fa degli scatti fotografici e registra la voce per la bambola. Solo il giorno dopo scopre che la bambola è in realtà un sex toy. E’ infatti una bambola per adulti alta 1 metro e settanta. Il prezzo è di 3.500 euro. La Marini vuole interrompere la produzione ma il prodotto è già in vendita. Per tale ragione decide di contattare il suo avvocato.

Scherzi a parte 17 ottobre, Michele Cucuzza

Michele Cucuzza è stato contatto da un’azienda del nord che ha intenzione di ingaggiarlo per una campagna pubblicitaria. Mentre è in auto assiste ad uno scippo e decide di fermarsi per soccorrere la vittima. La ragazza, di origini brasiliane, è caduta e prova dolore alla caviglia. Cucuzza decide di accompagnarla nel ristorante dei genitori.

Il padre e la madre per ringraziarlo gli offrono del sangue di gallina con pomodoro e una gallina viva in dono. Improvvisamente irrompe la polizia e Cucuzza scopre che in realtà la ragazza non è la vittima. E’ stata lei a sottrarre lo zaino ad un uomo. Nel ristorante inoltre sono state nascoste delle prostitute. Gli agenti vogliono portare Cucuzza in questura per interrogarlo.

Scherzi a parte, la candid di Elisabetta Gregoraci

Anche questa settimana Elisabetta Gregoraci ha organizzato una candid. Ha contattato un tecnico affinché la aiuti a manomettere il forno. Ha intenzione di fare del male alla suocera che è sempre molto invadente. Non vuole ucciderla ma almeno farla ricoverare in ospedale per alcuni giorni. Il tecnico però si rifiuta di commettere un gesto simile.

Anche Estefania Bernal, Antonella Fiordelisi e Carolina Stramare hanno realizzato degli scherzi. Estefania Bernal è una turista argentina che crede di essere a Roma ma in realtà si trova a Milano. I passanti rimangono sgomenti quando lei mostra loro la cartina della Capitale. Poi invece reggono il gioco al fidanzato che non ha il denaro per portarla a Roma.

Carolina Stramare continua invece il ruolo dell’influencer. Dopo aver bloccato il traffico perché è ferma nella propria auto per provare una piastra da pubblicizzare, entra in un negozio di intimo. Ha scelto di provare un reggiseno ed uno slip color blu. Esce dal negozio senza pagare gli articoli.

Antonella Fiordelisi ha invitato a casa una massaggiatrice che liquida dopo pochi minuti. Con la scusa di averle fatto pubblicità attraverso le sue storie sui social non vuole pagarla.

