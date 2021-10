Amici 21 diretta della settima puntata di domenica 31 ottobre

Condividi su







Oggi domenica 31 ottobre va in onda la settima puntata di Amici 21 di Maria De Filippi.

Amici 21 puntata 31 ottobre – Anticipazioni

Vediamo brevemente cosa è successo nella puntata precedente. Giacomo è stato sostituito dal nuovo allievo Simone, Flaza ha lasciato la scuola a causa del suo atteggiamento scorretto, e Tommaso, risultato ultimo nella classifica stilata da Giorgia, dovrà sfidarsi nella puntata di oggi.

Gli ospiti di oggi sono: Giuseppe Zeno, Nek e Michele Bravi.

I cantanti, dopo essersi sfidati con le cover e gli inediti in una gara giudicata prima da Ermal Meta e Giorgia, quest’oggi dovranno esibirsi su una cover d’amore. Toccherà a Nek stilare la classifica.

Amici 21 puntata 31 ottobre – Diretta

Maria De Filippi dà il via alla settima puntata di Amici 21.

Il primo a esibirsi è LDA, portando una sua interpretazione del brano “L’amore che non c’è” di Gigi d’Alessio, nonché suo padre. Anna Pettinelli giudica sbagliata la scelta di portare un brano del padre, mentre il ragazzo si mostra molto sicuro della sua scelta.

La seconda esibizione è di Alex con un medley in cui dà libero sfogo alla sua interpretazione dei brani.

Chi è il più bello del reame?

Maria interrompe le esibizioni per mandare in studio delle riprese fatte in casa, dove vengono mostrati tutti i ragazzi, tranne Tommaso e Guido, specchiarsi ripetutamente in maniera vanitosa. Dunque affida al pubblico il compito di votare il più bello. La votazione verrà mostrata dopo l’esibizione di Christian.

La prima sfida della puntata di oggi è tra Christian e Daniel un giovane talento individuato da Veronica Peparini. A giudicare i due è Garrison, che decide di far restare Christian.

Dopo la sfida, Maria mostra i risultati del concorso “Chi è il più bello del reame”. Il terzo classificato è LDA, il secondo è Alex, il primo Mattia.

Tommaso in sfida

Il cantante contro cui dovrà sfidarsi Tommaso è Tomas.

Tommaso porta il brano “Catene“, Tomas “Ricordi“.

Tommaso resta nella scuola di Amici.

Mattia in sfida

Raimondo Todaro decide di mandare in sfida il suo stesso allievo Mattia. Può farlo solo se Veronica e Alessandra sono d’accordo. Mattia vince la sfida e resta nella scuola di Amici.

Successivamente, Maria avvia la nuova sessione di sfide tra i giovani cantanti. Invita in studio Nek, chiamato a giudicare i ragazzi e a stilare la classifica. Gli allievi dovranno interpretare con delle cover dei brani d’amore e, inoltre, dovranno scrivere alcune parole su ciò che significa amore per loro.

Il primo a esibirsi è LDA, che porta il brano “Sempre e per sempre“.

Amici 21 puntata 31 ottobre – Nek in studio per giudicare gli allievi

Il secondo cantante ad esibirsi di fronte Nek è Alex, che porta il brano “Chissà se lo sai” di Lucio Dalla. Segue Albe con il brano “Il cielo nella stanza” di Salmo. È il turno di Tommaso che porta il brano di Lady Gaga “Always remember us in this way”. Per lui una sorpresa: la sua fidanzata Vittoria è in collegamento per salutarlo e ascoltarlo durante l’esibizione. Standing ovation per Luigi che canta “Per due che come noi” di Brunori Sas.

Rea si esibisce al piano portando il brano di Tracy Chapman “Baby Can I hold you tonight”. La sua interpretazione e la sua voce colpiscono moltissimo Nek, infatti, per il momento Rea è la prima classificata. Intanto scende dalle scalette Simone, che legge personalmente le sue parole d’amore. Simone porta il brano “Fiori di Chernobyl” di Mr. Rain. Toccante il discorso di Nicol, ma soprattuto molto intima, così come la sua versione del brano One degli U2. L’ultima a esibirsi è Ale con il brano “Questa nostra stupida canzone d’amore” dei The Giornalisti.

L’ultima classificata è proprio Ale.

L’ingresso di Sissi nella scuola di Amici 21

La produzione ritiene che Sissi, una giovane cantante di 22 anni, sia un talento da sottoporre all’attenzione. Ai professori la scelta di farla entrare nella scuola, senza dover escludere nessun allievo. Dopo essersi esibita portando il suo brano “Come come”, i docenti si esprimono a favore della ragazza che ottiene così il branco.

Guido in sfida contro Alessio

Veronica Peparini ha individuato un altro talento di nome Alessio, da porre in sfida contro Guido, allievo di Alessandra Celentano. Dopo varie discussioni tra le due docenti, la produzione ha deciso di farli esibire in due balli preparati, l’uno dalla Celentano (per valorizzare Guido), l’altro da Veronica (per mettere in difficoltà Guido). Garrison dovrà giudicare i due ragazzi e decide chi entrerà o resterà nella scuola.

Garrison decide di far restare Guido.

Successivamente si esibisce Serena, alla quale Todaro riconferma la maglia, sebbene, come sempre, la Celentano giudica la ragazza soprattutto per il suo aspetto fisico poco adatto alla danza.

Ospite Giuseppe Zeno

Entra in studio Giuseppe Zeno per presentare la nuova serie “Storia di una famiglia per bene“, che andrà in onda dal 1 novembre con cadenza settimanale per quattro episodi.

