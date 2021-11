Striscia la Notizia diretta 3 novembre: arrivano Lipari e Friscia, la verità su Ambra

Condividi su







Striscia la notizia diretta 3 novembre: manca poco al nuovo appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci targato Canale 5. Alla conduzione ci saranno i siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari. La coppia inedita in questo ruolo rimarrà fino all’11 dicembre.

La prima parte della stagione è stata condotta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. I due conduttorie hanno detto addio alla conduzione del popolare format Mediaset martedì 2 novembre. Due giorni in più di quanto inizialmente annunciato.

I monologhi di Siani, graditissimi al pubblico, hanno catturato l’attenzioni di oltre 1,5 milioni di spettatori. Nel nuovo appuntamento di Striscia La notizia, si preannunciano nuovi colpi di scena. I promo messi in onda in questi ultimi giorni, hanno annunciato che si tornerà a parlare del Tapiro d’oro consegnato da Valerio Staffelli a Ambra Angiolini.

L’attrice è stata per settimane al centro del gossip a causa della fine della relazione con Massimiliano Allegri, che pare sia avvenuta per un presunto tradimento di lui.

Striscia la notizia: l’inizio di Friscia e Lipari

I nuovi conduttori si presentano al grande pubblico televisivo di Canale 5 e iniziano già le prime gag comiche tra i due siciliani. Si fanno battute sui principali avvenimenti di questi giorni: Biden al G-20 e la sua macchina super inquinante, Renzi a Palermo per il battesimo di una nuova alleanza politica ed ancora sulle cinque mila persone che prendevano il reddito di cittadinanza senza requisiti.

Si comincia con lo stacchetto delle Veline che catturano l’attenzione e riempiono la scena con i loro passi: Talissa e Giulia. Il primo lancio riguarda Ursula Von der Leyen e Mario Draghi. La parodia della Von der Leyen che cerca di spiegare le ragioni del riscaldamento globale ai politici incontrati davanti ai palazzi del potere a Roma.

Unica a non aver buttata la monetina a fontana di Trevi, perché voleva buttarsi lei nella celebre fontana. Si prosegue con Luca Abete che parla di furti di pezzi di ricambio asportati dalle auto in sosta. L’inviato incontra il presidente dell’Anci Campania che ha annunciato che la città sta diventando sempre più smart city.

Ma fino a quando le persone dovranno fare i conti con questa realtà? Arriva una new entry sul bancone di Striscia la notizia: la cagnolina. Non ha ancora un nome. Si propongono tre nomi: arancina, panella e cous-cous. Il pubblico avrà la possibilità di scelta.

Marco Camisani Calzolari: smart working si o no?

I risultati del sondaggio: si 54%, no 46%. Besoz alla ricerca di una nuova tecnica per invertire l’invecchiamento. Si parla anche degli schermi di pc e tablet e dei danni agli occhi. Hanno inventato gli schermi ad inchiostro elettronico, dove l’immagine non è retroilluminata e rimane fissa.

Si prosegue con il parlare di phishing, un fenomeno che fa perdere circa 15 milioni di euro alle aziende l’anno. Un investimento che potrebbero fare le aziende per evitare questa perdita economica.

Daniele Citeroni propone i cannelloni grigliati

Per i Capolavori italiani in cucina si parla con Daniele Citeroni di Offida, che propone i cannelloni alla griglia. Un primo piatto che rappresenta l’Italia, dove la parte croccante realizzata con la griglia si unisce alla parte morbida dell’interno.

Pinuccio e Rai Scoglio 24

Si prosegue con la proposta di alcuni filmati divertenti. Si passa la linea a Pinuccio e RaiScoglio 24. Si parla della diretta dell’arrivo dei grandi della terra a Roma per il G-20. Si prendono in rassegna gli scivoloni di Giorgino allo speciale di Rai 1.

Giorgino era visibilmente in confusione. Anche il collegamento con Mara Venier e Domenica In ha mostrato un Giorgino particolarmente stizzito. La battuta di Lipari: “Giorgino studiava geografia con Luigi Di Maio“.

Striscia la notizia 3 novembre diretta: I nuovi mostri e Ciabatta tour

Simona Ventura è la protagonista di questo spazio dove non sono mancate le battute ironiche, tra tanta satira, leggerezza e divertimento mentre scorrono in sequenza alcuni momenti televisivi della conduttrice televisiva, che è da poco tornata alla conduzione su Rai 2.

Allo scanner test naso e viso insospettiscono il computer. Naso e viso sembra proprio abbiano cambiato aspetto nel corso del tempo.

Prosegue il Ciabatta tour contro i fondamentalismi. Raja è andata in Puglia, ma gli uomini sembra non vogliono partecipare all’iniziativa. Nessun musulmano ha voluto lanciare la ciabatta. In conclusione della sua giornata l’inviata ha trovato un gruppo di persone che hanno colpito il talebano cartonato.

Striscia la notizia 3 novembre diretta: La verità su Ambra

Basta notizie false sulla consegna del Tapiro d’oro. la prima fake news che è circolata: il tapiro è stato un agguato. Nel filmato che viene mandato in onda si vede che il clima che precede la consegna era assolutamente sereno e tranquillo. Quindi non vi è stato alcun agguato. Ambra poteva andar via, invece ha scelto liberamente di rispondere alle domande di Staffelli.

Seconda fake news: in passato hanno si è dato il tapiro anche ad altri maschi alfa. Non è stata Striscia a dire che è stata Ambra a fare scappare il suo compagno. Lipari ha detto che entrano in scena gli avvocati, che ora vogliono annunciare battaglia contro il programma.

In passato però Bruno Vespa ha parlato degli amori di Ambra, così come Mara Venier: ad attestare ciò i filmati mandati in onda da Striscia. Insomma tutta questa vicenda ha anche spoilerato il film di Ambra. “Mantenere il redditizio ruolo della vittima” secondo Il Fatto quotidiano ormai si è creato questa situazione.

Staffelli entra a Notoria Lab dove si dice sia stata organizzata la lettera della figlia di Ambra. Secondo Staffelli le fonti avevano ragione e in video mostra le prove di ciò. “Minacciare di morte i conduttori, l’inviato, la trasmissione è davvero una cosa assurda”: questo è il pensiero di Roberto Lipari.

I nuovi mostri

Si torna a parlare di Simona Ventura e del suo cantare a Citofonare a Rai 2, il settimo posto è per i ragazzi de Il Collegio durante il taglio dei capelli, il sesto posto è per un relatore che viene in video conference ma con un bambino disturbatore. Al quinto posto Luciana Littizzetto e l’uso del telefono cellulare.

Il quarto posto è per Alba Parietti nella sua interpretazionidi Mick Jagger, terzo posto per il risveglio di Michelle a dir poco scottanti. Il secondo posto è per Francesca Cipriani che piange disperata al Grande Fratello Vip 6 per una tinta sbagliata. Al primo posto Maria De Filippi a Tu Si Que Vales che fa le pernacchie.

