Amici 21, diretta della nona puntata di domenica 14 novembre – Ale eliminata

Condividi su

Oggi domenica 14 novembre va in onda la nona puntata di Amici 21 di Maria De Filippi.

Segui con noi la diretta su Canale 5 dalle ore 14.00.

Amici 21 puntata 14 novembre – Anticipazioni

Nessun eliminato per la scorsa puntata di domenica 7 novembre, così come nessun nuovo ingresso. A rendere briosa la puntata è stata la classifica stilata da Loredana Bertè, cruda e generosa al contempo. Roberto Saviano, ospite a fine puntata, ha contribuito ad emozionare ancor di più i ragazzi e il pubblico con un discorso estremamente toccante. Complice l’uscita del suo nuovo libro-fumetto in cui rivela per la prima volta alcuni fatti personali.

Stando alle anticipazioni di oggi, LDA andrà in sfida dopo l’arrivo della “solita” busta rossa da parte di Anna Pettinelli, che ormai ha fermamente dichiarato la poca simpatia che prova nei confronti del ragazzo. Successivamente toccherà a Serena, Guido e Ale. Le sfide per i ballerini giungeranno dopo le forti parole di Alessandra Celentano rivolti a tutti gli allievi di danza.

Dopo esser stati ascoltati da Ermal Meta, Giorgia, Nek e Loredana Bertè, oggi i cantanti saranno giudicati da J-Ax.

Amici 21 puntata 14 novembre – Diretta

Maria de Filippi dà il via alla nona puntata di Amici 21. I primi a esibirsi sono Christian e Mattia in un boogie boogie a due.

Critiche garantite da parte delle Celentano, che continua a paragonare gli allievi ai ballerini professionisti della scuola, sottolineando la loro poca capacità.

La prima sfida – Ale lascia la scuola, entra Andrea

“Cecchino impazzito”, così Lorella Cuccarini definisce la docente Anna Pettinelli, che ogni settimana presenta nuove buste rosse per tentare di eliminare i giovani cantanti che non le competono, ponendoli in sfida con gli sfidanti. Questa volta tocca ad Ale, ritenuta dalla Pettinelli poco meritevole e spenta rispetto i suoi compagni. Ale canta “Un tempo piccolo” di Franco Califano mentre Andrea, il suo sfidante, canta “Caro amico ti scrivo” di Lucio Dalla. Successivamente fanno ascoltare i loro inediti.

L’esito finale della sfida prevede l’uscita di Ale dalla scuola e l’ingresso di Andrea.

La seconda sfida – Guido resta

Alessandra Celentano manda in sfida Guido contro Fabrizio. Guido, giudicato da Marcello Sacchetta, ex ballerino di Amici 21, resta nella scuola.

J-Ax giudica i cantanti e stila la classifica – Simone, Alex e Tommaso dovranno andare in sfida

I cantanti dovevano scegliere tra due temi di cui parlare: rabbia e felicità. Alex è il primo allievo che verrà giudicato da J-Ax. Il ragazzo ha scelto la rabbia e canta “Believer” degli Imagine Dragons, per lui il voto è un 6,5. Albe, che opta per la felicità, guadagna un bel 7,5 dopo aver cantato “Io e la mia signorina”.

LDA sceglie la rabbia riscrivendo alcune strofe in stile rap del brano “Fuck it” di Eamon per parlare di un argomento che gli sta molto a cuore. A quanto pare dalle sue parole, il “demone” di cui vuol parlare con rabbia riguarda gli attacchi di panico e l’ansia sociale. Il suo invito è sacrosanto all’interno della televisione: normalizzare e parlare con chiunque, in particolare con i propri genitori, di questi problemi psicologici. Il voto per lui è un 8.

Sissi canta “Salirò” di Daniele Silvestri, sceglie la felicità e guadagna un 7. Segue Simone con il tema della rabbia, il brano “Pensa” di Fabrizio Moro e un 6,5 da parte di J-Ax.

L’emozione raggiunge il picco con Rea e la sua versione poco “rabbiosa” di un brano unico come Creep dei Radiohead. Per lei solo un 7. Segue Tommaso che ha scelto il tema della rabbia e il brano “La fine” di Nesli; il ragazzo arriva ad un 6. Come lui, anche Luigi sceglie la rabbia e canta “Il tempo di morire” di Lucio Battisti. Ultima a cantare è Nicol, che sceglie la felicità e “Buon viaggio” di Cremonini. Terminate le esibizioni, di cui non sapremo per il momento i voti di Nicol e Luigi, scopriamo che LDA è primo, mentre Simone, Alex e Tommaso dovranno andare in sfida.

Amici 21 puntata 14 novembre – Le esibizioni e i bigliettini

Dopo le esibizioni prima di Carola, beniamina della Celentano, e poi di Luigi, Maria fa leggere a Giulia Stabile i bigliettini scritti tra gli allievi in maniera anonima e chiusi nei palloncini. Critiche per Alex e Sissi, mentre complimenti inaspettati per la Pettinelli. Messaggio scottante per Serena, a cui l’anonimo scrive “Sere, se non ci fosse stato Albe ci avrei provato con te”.

Proseguono le esibizioni ed è il turno di Mattia, oggi totalmente nelle vesti modern. Nonostante le sue influenze latin, Mattia regge anche la danza moderna.

Poco dopo i due maestri, Raimondo e Alessandra Celentano, si cimentano in un breve passo di bachata.

La terza sfida – LDA resta

Ennesima busta rossa della Pettinelli, ora contro LDA che vuole porlo in sfida contro Niccolò. Entrambi dovranno cantare il brano “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari e poi i loro inediti. LDA vince la sfida.

Segue l’esibizione di Carola, accompagnata da Mattia in una danza che la Celentano vuol far passare come “latin show”. Interviene Todaro, che nega completamente l’aspetto latino di quel ballo, al punto da sotto intendere che Alessandra abbia voluto far finta di mettere alla prova la sua prediletta Carola con una danza che non le appartiene.

Continuano i battibecchi tra Todaro e la Celentano, ma, per fortuna il programma prosegue grazie all’ingresso in studio di Aka7even, allievo dell’edizione precedente di Amici. Aka presenta il suo nuovo singolo “6 PM” uscito lo scorso 29 ottobre.