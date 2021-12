Il Giovane Old, Nicola Savino in un nuovo format tv: dove, quando, puntate, info

Condividi su

ll Giovane Old 2021: Nicola Savino torna in viale Mazzini al timone di un nuovo programma targato Blu Yazmine per Rai Play, che nasce sulle ceneri dell’Altro Festival. Un laboratorio creativo dove la musica si lega alla comicità.

Il Giovane Old 2021: data inizio, puntate, dove vederlo

Il nuovo format condotto da Nicola Savino è partito l’8 dicembre sulla piattaforma Rai Play e andrà in onda ogni mercoledì, per cinque puntate. Per la prima volta si presenta in seconda serata dalle 23.00.

Saranno tanti i grandi nomi della musica, della televisione e dell’intrattenimento ad avvicendarsi in scena. Il Giovane Old 2021 è una sorta di spazio artistico dove i talenti (più meno famosi) si esibiscono, sperimentano e si confrontano a colpi di parole e note. Divertendosi in totale libertà.

In ogni puntata si alternano tre ospiti musicali appartenenti a generi diversi (dal mainstream, all’indie, dal rap ai grandi maestri) e al loro fianco grandi nomi della risata all’italiana.

Il Giovane Old: il nuovo ed il vecchio. Un titolo che già dice tutto sull’obiettivo del programma e sul target, che vuole raggiungere e intrecciare i giovanissimi e gli over. Facendo esibire il nuovo, guardando sempre al passato da cui si traggono la solidità di canzoni, musica e comicità.

Il cast e la prima puntata

Nel cast al fianco di Savino ci sono Melissa Greta Marchetto e tanti comici come Dj Angelo, Herbert Ballerina, Aurora Leone. Ed ancora Pietro Casella, Xhuliano Dule, Francesco Mileto, Giorgia Fumo.

La prima puntata de Il Giovane Old 2021 è disponibile su Rai Play, solo in streaming. Il format riecheggia i programmi di Renzo Arbore, dove la musica aveva un ruolo centrale così come la comicità, il divertimento e l’intrattenimento.

Savino è sempre più trasversale. Musica assicurata anche grazie alla Resident Band che ha, come maestro concertatore, Vittorio Cosmi. Nella prima puntata c’è stato un trio molto seguito: Vasco Brondi, Brunori Sas, Mobrici e in collegamento c’era Jovanotti.

I comici sono tutti molto giovani, seduti ai loro posti e chiamati a intervenire elaborando battute e gag.

Il Giovane Old 2021: ambientazione

Lo studio de Il Giovane Old 2021 ha il sapore di un club: un locale alla moda, con un palco, incorniciato da un grande led wall, su cui sarà posizionata la band. Un arredamento tipicamente postindustriale, a cui fanno da contorni un calcio balilla, una postazione con divani e videogame.

Non poteva certo mancare un jukebox che contribuirà a rendere l’ambiente caldo e familiare. Atmosfera perfetta per relax e di svago. L’atmosfera notturna e molto chic sarà scaldata con luci soft e neon colorati.