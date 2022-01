Amici 2022 anticipazioni, tornano Mattia e Christian

Condividi su

Amici 21 anticipazioni. Nei prossimi giorni si effettuerà la prima registrazione del 2022. Le nuove puntate del talent show pomeridiano condotto da Maria De Filippi torneranno in onda su Canale 5 di domenica pomeriggio.

Amici 21 anticipazioni nuova registrazione

C’è grande attesa per scoprire le sorti degli alunni della scuola di talenti targata Mediaset, dove Mattia e Christian sono assenti dall’ultima puntata. Ma la registrazione delle nuove puntate di Amici 2021 stanno per riprendere.

L’appuntamento è per martedì 4 gennaio 2021. Tali registrazioni saranno trasmesse tra qualche giorno, precisamente domenica 9 gennaio dalle 14 sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni delle registrazioni di Amici 21 rivelano che i cantanti e ballerini protagonisti torneranno a sfidarsi.

Occhi puntati in particolare su due alunni della scuola. I telespettatori e fan del programma hanno potuto notare l’assenza di due volti del programma: Mattia e Christian. Un’assenza che si è evidenziata non solo durante l’ultima puntata in onda, ma anche nella consueta fascia del daytime.

Che è successo ai due ballerini? Stando agli spoiler della registrazione del 4 gennaio i due ragazzi, che hanno dovuto interrompere forzatamente il loro percorso all’interno del talent a causa di alcuni infortuni, sono pronti per nuove sfide.

Tornano Mattia e Christian

Nelle scorse ore, sugli account ufficiali social del programma è stato pubblicato un video augurale registrato dagli allievi della scuola televisiva di talenti di Maria De Filippi. A fare gli auguri a fan e follower di Amici 21, c’erano anche Mattia e Christian.

Tanto è bastato per silenziare i rumors circa una loro uscita anticipata dal programma. I due sono quindi carichi e pronti per proseguire questa meravigliosa avventura, che si concluderà con la proclamazione del vincitore di Amici 21.

Un’edizione che ha registrato un successo di ascolti, puntata dopo puntata.

Amici 21 anticipazioni: Rea e Nicol a rischio

Le anticipazioni della registrazione di martedì 4 gennaio di Amici 21 rivelano inoltre che in studio si decideranno le sorti di Rea e Nicol. Nel corso dell’ultima puntata dello scorso anno, infatti, i destini delle due ragazze erano rimasti in sospeso e non definiti.

Rudy Zerbi non è stato molto tenero nei loro riguardi, arrivando al punto di dire che avrebbe potuto eliminarle direttamente. Senza quindi permettere loro di affrontare la sfida. Solo nelle prossime ore si scopriranno le sorti di Rea e Nicol.

La loro permanenza all’interno di Amici 21 sembra sempre più traballante. Quale sarà la decisione di Rudy Zerbi sul loro conto? Chissà se il temutissimo professore è ancora dell’avviso che le due cantanti non si siano impegnate a sufficienza per rimanere all’interno del talent.

Se le due allieve dovessero lasciare il talent, Zerbi potrebbe sostituirle con due nuove partecipanti pronte a mettersi in gioco e a conquistare l’accesso alla fase serale di Amici 21. Un appuntamento attesissimo la cui messa in onda è prevista per la prossima primavera.