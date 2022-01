L’Eredità: Fabio diventa campione ma non vince

Condividi su

Fabio è il nuovo campione de L’Eredità, il game show preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna.

Dopo aver sconfitto al Triello Alice e Sara non è però riuscito ad indovinare la parola esatta della Ghigliottina.

L’Eredità, il percorso di Fabio

Nella puntata del 18 gennaio 2022 Flavio Insinna introduce gli avversari del campione Maurizio, che lavora nella Pubblica Amministrazione.

La prima concorrente è Lucrezia, viene dalla provincia di Torino. E’ laureanda alla magistrale in Storia dell’Arte ed ha conseguito un master in arti terapie. Come abbinamenti deve riferire se alcuni monumenti fanno parte delle 7 meraviglie del mondo antico.

Fabio invece viene da Pordenone. E’ un ciclista e studia recitazione. Lui deve specificare quali versi eseguono alcuni animali.

Matteo, ha 21 anni, è di Bologna e studia Lingue, mercati e culture dell’Asia e dell’Africa. Il suo sogno è di vivere in Australia. Per lui come abbinamenti se in alcuni film la protagonista è Marilyn Monroe o Grace Kelly.

Dora viene dalla provincia di Frosinone ma vive a Milano per motivi lavorativi ma anche per amore. E’ sposata con Paolo. E’ appassionata di vino e buona cucina. Lei ad ogni soprannome deve riferire a quale vip si riferisce (es. Il Molleggiato- Adriano Celentano).

Alice viene da Torino. E’ laureata in Lettere Classiche e sta proseguendo gli studi. Il suo sogno nel cassetto è pubblicare il libro di poesie. Per lei come abbinamenti comparativo o superlativo assoluto.

Ritroviamo Sara che come abbinamenti deve specificare se alcuni brani sono cantati da un adulto o un bambino.

Al gioco dei 60 secondi si sfidano Matteo e Dora. Matteo è il primo concorrente eliminato.

L’Eredità, Metti, Leva, Cambia

Il secondo gioco è Metti, Leva, Cambia. I concorrenti hanno infatti il compito di modificare, aggiungere o eliminare delle lettere all’interno della parole che compongono la potenziale risposta esatta. Compiono il primo errore Maurizio, Lucrezia, Alice e Sara.

Lucrezia compie la doppietta e sceglie di puntare il dito contro Dora. Viene eliminata Lucrezia.

Le Quattro date scelte nella puntata de L’Eredità del 18 gennaio 2022 sono il 1923, 1944, 1972 e il 1993. Forniscono la prima risposta errata Dora e Fabio. Dora però compie subito il doppio errore e sceglie proprio di sfidare Fabio. Quest’ultimo però riesce a rimanere in gioco.

E’ il turno de I Paroloni, gioco dedicato ai termini ormai in disuso. La prima parola, indovinata da Alice, è Cobbola. Si tratta di una breve poesia, composta da una sola strofa.

Il secondo termine, individuato da Fabio, è invece Paravego. E’ un tratto di costa riparato.

Si sfidano di conseguenza ai 60 secondi Maurizio e Sara. Maurizio è obbligato ad abbandonare lo studio.

Il Triello del 18 gennaio 2022

Nella puntata del 18 gennaio arrivano al Triello Fabio, Alice e Sara.

Alice conquista le categorie Letteratura (20.000 euro), Geografia (30.000 euro) Sara invece risponde correttamente ai temi Musica (20.000 euro), Cucina (10.000 euro). Fabio infine conquista Animali (10.000 euro) e Sport (30.000 euro).

Fabio che ha il montepremi più alto compie il primo passo verso la Ghigliottina. Prima però deve rispondere ai temi Congressi Internazionali e Aiuti alle foreste.

Fabio risponde correttamente ai due quesiti e diventa il nuovo campione.

L’Eredità, la Ghigliottina di Fabio

Fabio accede alla Ghigliottina con 90.000 euro. Deve ora scegliere tra le seguenti possibilità: terra o terreno, occhiata o sguardo, capo o testa, routine o roulotte, attrice o felice. Fabio dimezza due volte. Il montepremi scende vertiginosamente a 22.500 euro.

Le parole della Ghigliottina del 18 gennaio sono:

terreno

sguardo

capo

routine

felice

Fabio ha scritto esame, ma la parola corretta era stanco.