Sanremo 2022, diretta conferenza stampa 2 febbraio: gli interventi

Prende il via alle ore 12 di mercoledì 2 febbraio la diretta della conferenza stampa di Sanremo 2022. Insieme ad Amadeus e ai rappresentanti di rete si commenteranno i dati e si conoscerà meglio la co-conduttrice della seconda serata della kermesse musicale.

Sanremo 2022, conferenza stampa diretta 2 febbraio: gli interventi

Si inizia con l’annuncio della morte di Monica Vitti, icona del cinema italiano. Si prosegue con la lettura dei dati di ascolto strabilianti. Risultati superiori all’anno precedente, ma che non hanno superato quelli della prima serata del Faestival del 2018.

Stefano Coletta – direttore di Rai 1: “Grandissima soddisfazione, perché è stato raggiunto l’obiettivo che volevamo portare nelle case dei telespettatori, cioè quello di un linguaggio che parlasse a tutti. Il merito di questo successo è il grande lavoro fatto dal direttore artistico e dal suo staff, intanto sulla selezione musicale. Nuovi talenti giustapposti ad artisti storici, e questa varietà ha ammaliato e portato i telespettatori a voler intanto ad ascoltare le canzoni. Inoltre anche questo patto che Amadeus ha raggiunto con la rete ammiraglia. E’ persona autentica, di cui il popolo si fida e che accanto a Fiorello riesce a tirar fuori una cquota di intrattenimento straordinaria. Dato presenza media dai 15-24 sono diventate il 78% di share medio. Questo significa che nel Festival di Sanremo il lavoro di innovazione è stato raggiunto. I giovani si sono sentiti chiamati. Altro dato il livello di istruzione più alto è quello dei laureati con il 60.6%. Una platea quindi più raffinata. Un grazie a Ornella Muti che ha portato sul palco la sua sobrietà”.

Gli altri interventi

Amadeus: “Sono senza parole. Voglio ringraziare tutti. Sono contento per i cantanti che sono tutti molto felici. E’ la vittoria della musica italiana bella. Ringrazio Ornella Muti, Matteo Berrettini, Maneskin, Raoul Bova, Nino Frassica, Meduza e Claudio Gioé. Chiama Fiorello al cellulare. Fiorello saluta la sala stampa e si complimenta con Amadeus per i bei risultati ottenuti”. Fiorello: “Amadeus non è uno che si sveglia presto la mattina, ma non nell’ultimo mese. Poi ha raccontato degli incubi del conduttore, che nei suoi sogni non vedeva Fiorello a Sanremo”.

Amadeus introduce Lorena Cesarini.

Elena Capparelli – direttrice Rai Play: “Vince Rai 1 e rai Play. La festa dell’Ariston si è diffuso, un evento streaming visto da oltre un milione di visualizzazioni. Il pubblico oltre il 55% ha meno di 45 anni. Superato l’evento più social che era quello dello scorso anno, 5,7milioni di interazioni. Crescita del 40% su tutti i social. Mood molto positivo e commenti che arrivavano da Arabia Saudita e Australia. Grande apprezzamento per tutti gli artisti e Fiorello.

Lorena Cesarini – attrice: “Condivido la felicità per i risultati ottenuti la scorsa sera. Amadeus ha portato una ventata di aria fresca, confermata anche dalla mia presenza qui. Vivo questa esperienza con tutta me stessa, voglio godermi questo Festival in ogni momento, voglio divertirmi. Spero di rimanere nel cuore di tutti“.

Claudio Fasulo – Vicedirettore Rai1: “questa sera ci saranno Laura Pausini e Checco Zalone. Ci saranno Gaia Girace e Margherita Mazzucco per parlare de L’Amica geniale. Si lancerà un contest tra i due inni musicali selezionati per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi 2026. Arisa e Malika Ayane rappresenteranno questi inni. Luca Argentero non ci sarà per motivi familiari. Ordine di esecuzione dei 13 artisti: Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even, Highsnob e Hu“.

Lo scenografo Castelli riceve un riconoscimento da parte della Città di sanremo.

Le domande dei giornalisti

Ipotesi quarto Festival – Amadeus: “no, no, nessuna ipotesi. Pensiamo al terzo“. Coletta: “Ovvio che ciò pensato, sarebbe una cosa nuova farne quattro consecutivi, ma non nego che la soddisfazione è straordinaria“.

La gag del bacio e quanto questo premi gli ascolti – Coletta: “Non sapevo del bacio, ma poco prima che iniziasse il Festival mi avevano avvertito che sarei stato coinvolto da Fiorello. Immaginavo che mi avesse fatto cantare. Quando ho sentito il nome del precedente direttore ho ricordato del bacio. Quel tipo di interazione funziona, mi sono prestato al gioco perché con Fiore e Ama c’è un’amicizia, ho pensato che stava avvenendo a casa mia“.

Su ricordo e omaggio Monica Vitti, e l’omaggio fatto a Franco Battiato – Amadeus: “Certo omaggio a Monica Vitti. La sincerità di un gesto, parola, sguardo vale più di tante situationi più costruite“.

Sulle emozioni vissute durante la serata – Amadeus: “Quando ho visto il pubblico in sala mi sono molto emozionato, ma anche quando ho rivisto i Maneskin“.

La credibilità che Amadeus ha tra il popolo lo aiuterà ad affrontare le critiche? – Amadeus: “Cerco di portare qualcosa con onestà e credibilità, qualcuno critica anche per mettersi in mostra. Rispetto alle critiche sono sereno. Le critiche fanno parte del Festival, ma non mi turbano”.

“L’esibizione di Lauro, da cattolico, non mi ha turbato. E’ l’attualità” dice Amadeus. Coletta: “Credo nella bontà di Achille Lauro, che ha dichiarato di aver fatto quel gesto, indirizzato a suo madre. Un gesto che non avevamo visto in prova. Accogliamo con dispiacere che la Chiesa legga questa cosa come un gesto negativo nei confronti della sacralità del Battesimo.”.