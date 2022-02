Il Salone delle Meraviglie 5, torna Federico Fashion Style, martedì 15 febbraio con due nuovi episodi

Condividi su

Torna su Real Time (Canale 31), martedì 15 febbraio, Federico Fashion Style, con la nuova edizione de Il Salone delle Meraviglie 5. Il noto parrucchiere dei vip apre le porte dei suoi saloni di bellezza, per due nuovi appuntamenti alle 22.40 e alle 23.10.

Il Salone delle Meraviglie 5 – anticipazioni primo episodio

I primi episodi della nuova edizione de Il Salone delle Meraviglie 5, andati in onda l’8 febbraio, hanno mostrato al pubblico una delle novità di questa quinta stagione.

L’ambientazione di alcuni episodi infatti ha come sfondo la città di Napoli, dove Federico Fashion Style ha inaugurato il suo nuovo salone di bellezza. Un’altra novità riguarda invece il trasferimento del salone di Anzio, sua città natale, in una sede molto più grande. Ad accogliere Federico nei suoi saloni di bellezza, nuove ed esigenti frequentatrici che, tra lacca, pieghe, e colorazioni innovative, sono pronte a mettere alla prova la creatività del parrucchiere amato dai vip.

Nel primo episodio de Il Salone delle Meraviglie 5, che andrà in onda questa sera martedì 15 febbraio alle 22.40, Federico sarà “vittima” di un equivoco. Per la prima volta i telespettatori avranno modo di vedere gli interni del negozio di Anzio, dove l’hair stylist si trova insieme alla mamma. Federico deve scappare per raggiungere Tina, un’energica docente di lettere barese piena di piercing e tatuaggi.

Nello stesso episodio la contessa Tatiana, uscendo dal salone, intercetta una telefonata tra Weyda con il fidanzato, dove si mostra dispiaciuta per la chiusura del salone.

La contessa però salta l’ultima parte della telefonata dove Weyda confida al fidanzato l’apertura di una nuova sede. Un equivoco che, come un telefono senza fili, giungerà all’orecchio di Patty e poi di una lavorante, che comunica al resto dello staff la notizia. Federico, che nel frattempo riceve la visita di Vittorina, una delle vallette di “Beauty Bus”, si ritroverà a dover dare spiegazioni, e chiarire finalmente l’equivoco “protagonista” del primo episodio della seconda puntata de Il Salone delle Meraviglie 5.

Anticipazioni secondo episodio

Nel secondo episodio de Il Salone delle Meraviglie 5, in onda alle 23.10, Federico si trova nel salone di bellezza di Napoli. L’hair stylist dovrà rivoluzionare il look di tre amiche, Anna, Giovanna e Adele. Ci sarà inoltre l’influencer napoletana Nunzia Bottone, che raggiunge Federico Fashion Style da Caserta, per chiedere il suo aiuto, dopo un periodo difficile. Nel salone di Anzio, Weyda invece sarà alle prese con una cliente molto difficile. Sarà Federico a risolvere la situazione.

Il Salone delle Meraviglie è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti fondata da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. Gli episodi con le vicende di Federico Fashion Style sono disponibili, oltre che su Real Time, anche in streaming su Discovery+.