Ci vuole un fiore Rai 1, una serata evento con al centro l’ambiente e la musica

Venerdì 8 aprile andrà in onda, in prima serata su Rai 1, lo show Ci vuole un fiore. Il programma sarà condotto da Francesca Fialdini e da Francesco Gabbani. Stando alle parole dei due conduttori, il nuovo show sarà una vera e propria serata evento, nella quale i conduttori accoglieranno numerosi ospiti provenienti dal mondo della musica e della comicità.

Ci vuole un fiore Rai 1, Nino Frassica dovrebbe esserci, Drusilla Foer no

Nel cast fisso di Ci vuole un fiore su Rai 1 ci dovrebbe essere Nino Frassica, che dovrà, dunque, curare gli spazi comici dello show. Frassica, fra l’altro, sarà il protagonista sulla rete ammiraglia Rai giovedì 31 marzo di Don Matteo 13.

Tra gli ospiti fissi dello show si era parlato anche della presenza anche di Drusilla Foer. L’alter ego di Gianluca Gori, reduce del grande successo ottenuto come conduttrice nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, non sarà però presente nello show. Per lei, infatti, sono in cantiere altri progetti televisivi, tra cui la presenza ai prossimi David di Donatello.

Ci vuole un fiore Rai 1, i conduttori

I conduttori di Ci vuole un fiore su Rai 1, come detto, saranno Francesca Fialdini e Francesco Gabbani. Entrambi toscani, la Fialdini (in onda tutte le domeniche pomeriggio con il programma Da noi…a ruota libera) si appresta a condurre un programma in prima serata.

Per Gabbani, di professione cantante, si tratterà invece di un debutto nel ruolo di conduttore. Nonostante questo, comunque, il cantante è oramai un volto noto in televisione. Moltissime, infatti, sono le ospitate collezionate (specie sui canali Rai) dal vincitore del Festival di Sanremo del 2017. Al di là di questo aspetto, comunque, Gabbani ha sempre mostrato grande attenzione verso il mondo della musica e, a ulteriore conferma di questo, vi è il fatto che il prossimo 22 di aprile uscirà il suo nuovo album, intitolato Volevamo solo essere felici.

Di cosa si parlerà nel programma

Ma, tornando a Ci vuole un fiore su Rai 1, è bene sottolineare come Francesca Fialdini e Francesco Gabbani abbiano in comune, oltre alla provenienza geografica, anche l’attenzione alla sensibilità ambientale. Proprio questo tema sarà centrale nella serata evento del programma. Attraverso momenti di musica e di divulgazione, infatti, si parlerà di tutti gli elementi presenti in natura.

Ma nel corso di Ci vuole un fiore su Rai 1 ci sarà anche spazio per affrontare i temi della sostenibilità e della mobilità. Insomma, uno show green dove, comunque, non mancheranno gli ospiti e i momenti dedicati al puro intrattenimento.

Ci vuole un fiore Rai 1, inizialmente erano previste due puntate

Ci vuole un fiore, originariamente, doveva essere composto in due puntate, il 1 aprile e l’8 aprile sette giorni dopo. La Rai ha però preferito allungare di una settimana Il cantante mascherato, condotto il venerdì sera, da Milly Carlucci e ridurre il programma della Fialdini e di Gabbani ad un solo appuntamento, in onda solo venerdì 8 aprile. Un segno di poca fiducia? Vedremo dagli indici di ascolto.