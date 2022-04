Big Show 8 aprile, Enrico Papi torna su Canale 5 con uno show ‘basato su emotività e umanità’

Condividi su

Venerdì 8 aprile, dalle ore 21:25 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della terza stagione di Big Show. Il programma, nel 2017 e 2018 condotto da Katia Follesa e da Andrea Pucci, è tornato in programmazione con una veste completamente nuova. Novità importanti sono in arrivo, infatti, già a partire dalla conduzione, che Mediaset ha scelto di affidare a Enrico Papi.

Big Show 8 aprile, il programma è tratto da un format inglese

La terza stagione di Big Show, al via venerdì 8 aprile, ha delle novità importanti anche dal punto di vista della programmazione. Le prime due stagioni, infatti, sono andate in onda su Italia 1, ottenendo dei buoni dati di ascolto. Con Enrico Papi al timone, invece, il programma farà il suo esordio su Canale 5.

Il format di Big Show è tratto dal programma inglese Michael McIntyre’s Big Show. Così come accaduto in passato, anche nell’edizione di Enrico Papi c’è l’alternarsi di vari momenti di spettacolo. In particolare, nel programma ci saranno monologhi, musica dal vivo, interviste ironiche, sketch comici e momenti di vero e proprio gioco.

Saranno cinque le puntate in onda

La terza stagione di Big Show, al via l’8 aprile, sarà composta da cinque puntate, l’ultima delle quali in onda il 6 maggio. Il programma sarà trasmesso dallo Studio Robinie di Cologno Monzese, a Milano. Nel corso delle varie puntate dello show saliranno sul palco numerosi ospiti vip, che saranno protagonisti di vari sketch nei quali dovranno essere pronti a mettersi in gioco. In tutte le puntate, Enrico Papi sarà supportato alla conduzione dal comico Scintilla.

Come ammesso dallo stesso conduttore, però, i protagonisti del programma saranno le persone comuni. Enrico Papi, infatti, ha sottolineato che, nel corso delle serate, il programma farà delle sorprese alle persone presenti in platea. Per questo motivo, il conduttore ha definito la terza edizione di Big Show al via l’8 aprile come un “varietà che si basa sull’umanità e sull’emotività”.

Big Show 8 aprile, Enrico Papi sul passato a TV8: ‘Bellissimo, ma dovevo cambiare’

In attesa che inizi la terza stagione dello show, Enrico Papi è voluto tornare anche sul suo passato a TV8: “Il mio passaggio a TV8 è stato bellissimo, Guess My Age era divertente ma non puoi fare sempre la stessa cosa (…). Mi è piaciuto anche Name That Tune. Non considero niente sicuro o definitivo, per questo non mi piace il nome sulla porta del camerino. A Mediaset mi cambiavo in uno stanzino che era l’appoggio di Sandra Mondaini per Sbirulino. Per Big Show, invece, ho la roulotte”.