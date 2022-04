Torna Il Borgo dei borghi 2022 con Camila Raznovich, domenica 17 aprile su Rai 3

Condividi su

Torna in prima serata su Rai 3 Camila Raznovich con l’edizione 2022 de Il Borgo dei borghi. Anche in questa nuova edizione scopriremo la bellezza di alcune località italiane, lungo tutta la penisola. Luoghi nascosti, mete turistiche più frequentate, e posti bellissimi ma sconosciuti, saranno al centro del programma in onda da domenica 17 aprile.

Il Borgo dei borghi – La nona edizione

Giunto alla nona edizione, Il Borgo dei borghi 2022, che andrà in onda domenica 17 aprile in prima serata su Rai 3, tornerà a mettere a confronto alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese. Una gara che racconta il fascino e la bellezza mozzafiato dei paesaggi italiani. Un viaggio che condurrà i telespettatori verso la scoperta di arte, cultura ed enogastronomia. In questo nuovo appuntamento saranno in tutto 20 le località, una per ogni regione, che si aggiungeranno alle 280 delle scorse edizioni.

Si tratta di posti incantevoli, selezionati non solo per la bellezza, ma anche per la loro storia, cultura, architettura e per la qualità della vita. Piccoli e grandi luoghi, considerati magici dagli stessi abitanti. Un vero e proprio viaggio pieno di curiosità e sorprese, e alla continua ricerca di specialità culinarie e artigianali, accompagnate dai racconti dei protagonisti.

Ogni località concorrerà per conquistare l’ambito titolo “Il Borgo dei borghi 2022”. Oltre alla scoperta dell’autenticità di posti fino ad ora poco conosciuti, il programma televisivo di Rai 3 si rivela anche un modo alternativo di consigliare ai telespettatori nuove mete turistiche per le prossime vacanze.

Durante Il Borgo dei borghi, ad accompagnare Camila Raznovich ci sarà una giuria di esperti, formata da Rosanna Marziale, chef e divulgatrice enogastronomica, Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano e Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore formatosi alla Sorbona di Parigi.

Le 20 località in gara

Nella nuova edizione 2022 saranno in tutto 20 i borghi visitati da Camila Raznovich insieme alla giuria. Un luogo per ogni regione, dal nord al sud d’Italia. Vediamo di seguito l’elenco delle località che parteciperanno alla gara:

Valle D’Aosta: Varres (Aosta)

Piemonte: Varallo (Vercelli)

Liguria: Millesimo (Savona)

Lombardia: Tremezzo (Como)

Trentino Alto Adige: Levico Terme (Trento)

Veneto: Soave (Verona)

Friuli Venezia Giulia: Clauiano (Udine)

Emilia Romagna: Compiano (Parma)

Toscana: Castelfranco Piandiscò (Arezzo)

Marche: Pergola (Pesaro-Urbino)

Le altre mete

Umbria: Trevi (Perugia)

Lazio: Ventotene (Latina)

Abruzzo: Navelli (L’Aquila)

Molise: Riccia (Campobasso)

Campania: Sant’Agata sui due golfi (Napoli)

Basilicata: Pietragalla (Potenza)

Calabria: Oriolo (Cosenza)

Puglia: Vico del Gargano (Foggia)

Sicilia: Sutera (Caltanissetta)

Sardegna: Cabras (Oristano)

Il Borgo dei borghi 2022 sarà visibile anche sul sito o sull’applicazione di RaiPlay.