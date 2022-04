Scene da un Matrimonio: gli sposi di domenica 10 aprile 2022

Condividi su

Domenica 10 aprile alle 14:20, Canale 5 manda in onda il quinto appuntamento con Scene da un Matrimonio condotto da Anna Tatangelo che racconta il matrimonio di Dolores e Gianni di Varese.

Scene da un Matrimonio 10 aprile – Dolores e Gianni

Dolores e Gianni si incontrano per la prima volta nel 2011 e si piacciono da subito, ma nessuno dei due è nella condizione ideale per viversi con spensieratezza un nuovo amore. Lei è separata con tre bambini piccoli. lui è intrappolato in un matrimonio già in crisi e con due figlie già grandi. La loro storia inizia perciò come una relazione clandestina che impiegherà molto tempo prima di uscire allo scoperto.

Dopo molte difficoltà, Dolores e Gianni sono pronti a coronare il loro sogno d’amore. Si sposeranno con rito civile all’interno di Palazzo Estense, sede del comune di Varese. Invece il ricevimento avrà luogo presso un agriturismo immerso nel verde della campagna comasca.

Produzione

Anna Tatangelo raccoglie con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia.

Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

“Scene da un Matrimonio” è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La regia del programma è di Aldo Iuliano. Produttore Esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli. Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.

Canale 5 ne sta trasmettendo la seconda edizione, dopo il gradimento di pubblico della prima.

La trasmissione è stata uno dei primi docureality in Italia avente come protagonisti gli sposi e le rispettive famiglie. Il conduttore storico era Davide Mengacci.