Gangs of London, è in arrivo nel 2022 la seconda stagione in esclusiva su Sky e NOW

E’ in arrivo nel 2022 la seconda e attesissima stagione di Gangs of London – Il volto oscuro di Londra. La serie, creata da Gareth Evans e dal suo partner creativo Matt Flannery, sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dalle prime immagini del teaser trailer, rilasciate da Sky Original, si prospetta una seconda stagione ricca di colpi di scena.

Gangs of London – la trama

E’ in uscita nel 2022, in esclusiva su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW, la seconda stagione di Gangs of London – Il volto oscuro di Londra. Ad un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, la mappa e l’anima di Londra sono state completamente ridisegnate. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono ormai stati estromessi ed allontanati, mentre Elliot è ora costretto a lavorare per “gli Investitori”.

Stanchi di starsene a guardare dall’alto una città che sta precipitando nel caos, “gli Investitori” decidono di chiamare i rinforzi per riprendere il controllo. Vecchie conoscenze e new entry combatteranno contro il nuovo ordine, costringendo i nemici giurati a lavorare insieme e i membri della famiglia a tradirsi a vicenda. Chi vincerà la battaglia per conquistare l’anima di Londra?

La prima stagione

Gangs of London è una serie televisiva britannica. Ambientata nella città di Londra, racconta gli scontri tra le gangs locali, che cercano di controllare la città, in particolar modo dalla morte del capo della famiglia criminale più potente: Finn Wallace. E’ compito del figlio Sean Wallace prendere il posto del padre.

Il suo arrivo al potere però comporta degli effetti nel mondo del crimine, tra cui l’arrivo di Elliot Finch, impiegato di basso livello della famiglia Wallace, ma che in realtà è un agente sotto copertura, che sta seguendo un caso riguardante proprio la famiglia Wallace. La prima stagione di Gangs of London ha avuto un grandissimo successo di critica, ed è stata vincitrice di un BAFTA.

Nella seconda stagione ci sarà il ritorno nel cast di Ṣọpẹ́ Dìrísù, Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Michelle Fairley. E poi ancora Orli Shuka, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Narges Rashidi, Asif Raza e Valene Kane.

Da chi è scritta e prodotta la serie

La serie Gangs of London è stata creata da Gareth Evans e dal suo partner creativo Matt Flannery. Thomas Benski, Jane Featherstone, Tom Butterworth, Corin Hardy, Helen Gregory, Gareth Evans, Matt Flannery sono i produttori esecutivi.

Hugh Warren è produttore esecutivo della serie, mentre la seconda stagione è diretta da Corin Hardy, Marcela Said e Nima Nourizadeh. E’ scritta da Tom Butterworth, Lauren Sequeira, Danusia Samal, Rowan Athale, Meg Salter e co-scritta da Steve Searle.