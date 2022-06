La mia casa è la tua, Cristiano Malgioglio in autunno su Rai 3 con il format di Raffaella Carrà

Condividi su

A partire dal prossimo autunno, in prima serata su Rai 3, partirà il programma La mia casa è la tua, condotto da Cristiano Malgioglio. Lo show dovrebbe andare in onda il giovedì a partire da dicembre e sarà prodotto dalla Ballandi.

Cristiano Malgioglio Rai 3, il programma sarà un adattamento dell’ultimo lavoro di Raffaella Carrà

Il nuovo programma di Rai 3 condotto da Cristiano Malgioglio sarà in qualche modo un adattamento di A raccontare comincia tu. Quest’ultimo programma, andato in onda sempre sul terzo canale Rai, era condotto da Raffaella Carrà ed era ispirato al format spagnolo Mi casa es la tuya. Tale show spagnolo sarà il format originale di La mia casa è la tua, dal quale prende anche il nome.

Cristiano Malgioglio, dunque, sarà una sorta di erede della Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio del 2021. Il paroliere e la Raffa nazionale sono stati, per anni, molto amici. I due hanno pure lavorato insieme. Malgioglio, infatti, è autore di Forte forte forte, una delle hit più celebri cantate dalla Carrà.

Cristiano Malgioglio Rai 3, come funzionerà lo show

Il nuovo programma di Rai 3 condotto da Cristiano Malgioglio dovrebbe andare in onda in cinque diverse puntate. Ognuna di queste si baserà quasi esclusivamente sulle interviste. Nei vari appuntamenti, infatti, il conduttore e paroliere incontrerà alcuni dei personaggi televisivi più noti e importanti degli ultimi anni. Questi apriranno le porte della loro casa a Malgioglio e si racconteranno a tutto tondo.

Al momento non si ha nessuna notizia in merito agli ospiti che presenzieranno nelle varie puntate del format. In A raccontare comincia tu, andato in onda per due edizioni, la Carrà ospitò personaggi del calibro di Fiorello, Sophia Loren, Maria De Filippi, Renato Zero e Riccardo Muti.

Il paroliere sempre più volto della Rai

La scelta della Rai di affidare il programma a Cristiano Malgioglio conferma, ancora una volta, la volontà della TV di Stato di puntare sul paroliere. Negli ultimi anni Malgioglio ha avuto un vero e proprio picco di popolarità e ha iniziato a essere sempre più presente sui canali Rai. Negli ultimi mesi ha ottimamente ricoperto il ruolo di giudice in Tale e quale show e in Tali e quali, ambedue condotti da Carlo Conti.

Di recente ha pure partecipato come concorrente a Il cantante mascherato. Inoltre ha raccontato, in compagnia di Gabriele Corsi, le ultime due edizione dell’Eurovision Song Contest. Nei prossimi mesi, Cristiano Malgioglio potrà finalmente mettersi alla prova guidando un programma tutto suo.