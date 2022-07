Sex, con Angela Rafanelli: in onda in seconda serata da domenica 7 agosto su Rai 3

Condividi su

Da domenica 7 agosto andrà in onda in seconda serata su Rai 3 un nuovo programma televisivo dal titolo Sex, condotto da Angela Rafanelli. Il format tratterà tematiche riguardanti il sesso e lo farà attraverso le esperienze e i racconti dei protagonisti. La conduttrice intervisterà inoltre alcuni esperti e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Angela Rafanelli sta per tornare su Rai 3 con un nuovo programma televisivo dal titolo Sex. Il format andrà in onda in prima serata a partire da domenica 7 agosto e tratterà tematiche legate al sesso. Un argomento attuale ma ancora poco raccontato e in parte sconosciuto al grande pubblico televisivo. L’obiettivo è infatti di affrontare un tema che viene visto ancora come un tabù, creando un’atmosfera rilassante e semplice, per educare ed informare soprattutto le nuove generazioni.

Saranno in tutto sei le puntate di Sex che andrà onda su Rai 3, in cui Angela Rafanelli sarà in compagnia del pubblico e di tanti ospiti. Ma al centro del nuovo programma televisivo ci saranno soprattutto le storie raccontate dai protagonisti che hanno affrontato esperienze di ogni tipo e che hanno in parte cambiato sia in positivo che in negativo la loro vita. Cos’è il sesso, quando nascono le prime pulsioni, il sesso nella terza età e l’identità di genere, sono solo alcune delle domande e degli argomenti trattati dal nuovo format di Rai 3.

La conduttrice sarà accompagnata da personaggi del mondo dello spettacolo e da esperti che approfondiranno la tematica, in modo da dare ai telespettatori, in particolar modo ai giovani, più consapevolezza di loro stessi e degli altri. Sex è un programma di Angela Rafanelli, Gaspare Baglio, Piergiorgio Camilli ed Ennio Meloni.

La conduttrice Angela Rafanelli

Angela Rafanelli è conduttrice televisiva e radiofonica. Da domenica 7 agosto sarà al timone di Sex e si tratta di un ritorno su Rai 3. Nel 2018 ha infatti condotto nella stessa rete In viaggio con lei insieme a Francesca Fialdini. Le sue prime esperienze televisive risalgono però al 2009 quando ha preso parte a Le Iene come inviata, un ruolo che ha ricoperto anche a Quelli che il calcio dal 2014 e nel 2017 a Domenica In.

Tra le sue esperienze televisive anche la docu-fiaba per grandi e per piccini tal titolo Che fine ha fatto Babbo Natale?. Nel 2020 conduce Linea Verde Radici insieme a Federico Quaranta. Nell’estate del 2020 ha invece condotto insieme allo chef Marco Bianchi Linea Verde Estate, programma che oggi conduce insieme a Peppone Calabrese.