Royal Time speciali su Diana: dal 28 luglio, su Real Time, una serie di appuntamenti per ricordare Lady Diana a 25 anni dalla sua morte

Da giovedì 28 luglio, su Real Time, inizierà Royal Time speciali su Diana. Questo sarà una raccolta di approfondimenti e programmi dedicati alla figura, divenuta negli anni iconica, di Lady D.

La rassegna sarà composta da sei diversi appuntamenti. Questi andranno in onda, in prima serata su Real Time, per i prossimi giovedì fino al 1° settembre. Inoltre, gli approfondimenti saranno visibili anche in diretta streaming, tramite l’applicazione Discovery+. L’obiettivo dell’iniziativa sarà quello di ricordare la principessa in occasione del 25esimo anniversario della sua morte, giunta nell’agosto del 1997.

In Royal Time speciali su Diana si ripercorrerà l’intera vita di Lady D, partendo dalla sua infanzia per arrivare al legame con il principe Carlo. Ovviamente, ci sarà spazio per un’ampia analisi degli eventi che hanno portato alla sua morte. In ogni speciale, la principessa del popolo sarà ricordata mediante interviste esclusive e testimonianze dirette.

Come già detto, il primo appuntamento andrà in onda il 28 luglio. Dalle 21:20, infatti, partirà Da Lady D. a Meghan: i segreti dei matrimoni reali. Il documentario analizzerà i matrimoni che, negli anni, sono avvenuti nella famiglia reale britannica. Inoltre, sarà mostrato il lavoro di coloro che, dietro le quinte, organizzano tali eventi.

Giovedì 4 agosto, sempre in prima serata, sarà trasmesso Harry e William: conflitto reale. L’approfondimento, tra i titoli di Royal Time speciali su Diana, porrà un focus sul rapporto tra i due fratelli. Si partirà, così, dalla loro adolescenza, contraddistinta dalla perdita della mamma. Il racconto arriverà fino ai giorni nostri, con Harry e William ai ferri corti dopo l’uscita del primo dalla famiglia reale. Giovedì 11 agosto sarà la volta di Diana: tutta la verità, nel quale sarà ricostruita la vita della principessa.

Royal Time speciali su Diana proseguirà il 18 agosto. In tale data sarà in programmazione Diana, vittima della celebrità. Nel documentario si analizzerà la vita sotto i riflettori della principessa. Inoltre, si ripercorreranno gli ultimi anni della sua esistenza, contraddistinti da numerosi gossip e indiscrezioni sulla sua vita privata.

La rassegna continuerà il 25 agosto con Quando il mondo perse Lady D. Infine, Royal Time speciali su Diana terminerà il 1° settembre con la messa in onda di The Diana Investigations. In tale appuntamento, tra i più attesi della rassegna, si ricostruirà con minuziosa attenzione la morte di Lady Diana. Per farlo si analizzeranno le due principali indagini sull’incidente, svolte dalla polizia francese e da quella inglese.