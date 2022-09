I Fatti Vostri 12 settembre: arrivano gli ospiti vip, imprenditori incontrano disoccupati in cerca di lavoro

Condividi su

Lunedì 12 settembre si riaccende il daytime della Rai e tra i programmi che tornano in onda c’è I Fatti Vostri. Lo show, in onda a partire dalle 11:10 su Rai 2, è visibile in streaming su Rai Play.

I Fatti Vostri 12 settembre, Salvo Sottile e Anna Falchi confermati conduttori

I conduttori de I Fatti Vostri, in partenza il 12 settembre, sono ancora una volta Salvo Sottile e Anna Falchi. I due hanno preso le redini della trasmissione lo scorso anno, facendosi carico della pesante eredità lasciata da Giancarlo Magalli. L’Auditel, comunque, ha premiato la coppia Sottile-Falchi, capace di aumentare il numero di telespettatori ottenendo spesso una share superiore al 10%.

La nuova edizione de I Fatti Vostri, in onda sulla seconda rete Rai dal 12 settembre, è curata da Michele Guardì. Il regista ha ideato il format nel 1990 e, ancora oggi, è parte attiva dello show intervenendo come voce fuori campo.

I Fatti Vostri 12 settembre, arriva la rubrica Venga a prendere un caffè con noi

Nonostante il successo ottenuto lo scorso anno da I Fatti Vostri, l’edizione in programmazione dal 12 settembre contiene diverse novità. Tra queste, una delle più importanti è l’arrivo della nuova rubrica intitolata Venga a prendere un caffè con noi. In ogni puntata, un personaggio del mondo dello spettacolo e della cultura entra in studio e racconta dei lati inediti della propria vita privata e professionale.

Ma Anna Falchi e Salvo Sottile, nel corso delle puntate de I Fatti Vostri in onda dal 12 settembre, trovano lavoro ai disoccupati italiani. Tra le novità contenute nella nuova edizione, infatti, vi è quella di far incontrare alcuni imprenditori con persone che sono alla ricerca di lavoro. Un ruolo fondamentale lo ha, poi, il pubblico. Oltre ad essere parte attiva nei giochi, nello show persone comuni possono partecipare per lanciare appelli o per trovare una soluzione ai loro problemi.

Nel cast confermati Ernst Knam ed Emanuela Aureli

Nella nuova stagione de I Fatti Vostri al via il 12 settembre, inoltre, si apre una finestra verso il mondo dell’attualità, con racconti e testimonianze sui principali casi di cronaca. Durante gli appuntamenti stagionali, infine, tornano le rubriche. A tal proposito sono previsti degli spazi dedicati agli animali, al giardinaggio, alla salute e ai consigli per la spesa. Il professor Umberto Broccoli è il protagonista di racconti sui principali aneddoti della storia della tv, mentre Ernst Knam cura gli spazi dedicati alla pasticceria. Nel cast figurano Emanuela Aureli e Paolo Fox, con quest’ultimo che ancora una volta cura gli approfondimenti sull’oroscopo.