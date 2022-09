Tutti a scuola 16 settembre, Flavio Insinna e Roberta Rei inaugurano l’anno scolastico: presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Condividi su

Lunedì 16 settembre, dalle ore 16:30 su Rai 1, va in onda l’appuntamento con Tutti a scuola. La diretta ha come location l’Istituto di Istruzione Superiore Curie Vittorini di Grugliasco (provincia di Torino) ed è visibile in diretta e in streaming su Rai Play.

Tutti a scuola 16 settembre, i conduttori

Quello con Tutti a scuola è, oramai, un appuntamento fisso per la Rai. Il programma, infatti, va in onda sulla TV di Stato dal 2000. Durante l’evento si inaugura l’anno scolastico 2022/2023 e, per farlo, presenziano il Presidente della Repubblica e il Ministro dell’Istruzione.

Tutti a scuola del 16 settembre è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ed è condotto da Flavio Insinna e Roberta Rei. Il primo conduce il programma dal 2018, mentre per la conduttrice di Filorosso e inviata de Le Iene si tratta dell’esordio assoluto nel ruolo. La regia è a cura di Maurizio Ventriglia.

Tutti a scuola 16 settembre, tra i temi l’inclusione e l’integrazione

A causa della messa in onda dello speciale, cambia la programmazione pomeridiana di Rai 1 di venerdì 16 settembre. In particolare, salta l’appuntamento quotidiano con La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano. Confermata, invece, la regolare programmazione di Reazione a Catena.

Durante Tutti a scuola del 16 settembre si approfondiscono numerosi temi. Tra questi, un focus è realizzato sull’inclusione e l’integrazione sociale, da sempre molto importanti specie negli ambienti scolastici.

Al programma è presente un’orchestra, diretta dal maestro Leonardo De Amicis. Quest’ultimo guida i migliori allievi dei Conservatori d’Italia. Nel corso della diretta, inoltre, salgono sul palco (per esibirsi) i migliori studenti provenienti da tutte le regioni del nostro paese. Questi portano in scena alcune attività ricreative di approfondimento culturale. Previsti, poi, i discorsi dei già citati Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Patrizio Bianchi, attuale Ministro dell’Istruzione.

Gli ospiti

Numerosi gli ospiti attesi durante Tutti a scuola del 16 settembre. Per quanto riguarda il mondo dello sport presenziano Ala e Osama Zoghlami, gemelli mezzofondisti. Atteso Alessandro Miressi, nuotatore capace di vincere una medaglia d’oro e una di bronzo ai Mondiali di nuoto di Budapest. Sale sul palco anche Sara Gama, capitana della Nazionale Italiana di calcio femminile.

Per il mondo della musica, invece, a Tutti a scuola del 16 settembre sono accolti Frida Bollani Magoni e Matteo Bocelli. La prima è una giovane e apprezzata pianista, mentre il secondo è un cantante, figlio di Andrea Bocelli. Per il cinema, infine, spazio a Luisa Ranieri. Quest’ultima dà il volto alla protagonista nella fiction di Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco, presto nuovamente in programmazione con la seconda stagione.