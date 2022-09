Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90, diretta e considerazioni della prima puntata tra ospiti e musica

Condividi su

Questa sera, sabato 17 settembre, alle 21.25 su Rai 1, va in onda la prima puntata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90, condotto da Amadeus. Tanti saranno gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona per proporre al pubblico le loro hit più famose. Tra gli ospiti Gloria Gaynor, Paul Young, i Ricchi e Poveri, Ornella Vanoni e tanti altri. Radio 2 sarà la radio partner dell’evento.

Arena Suzuki 17 settembre diretta

La prima puntata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90, in onda su Rai 1, inizia con la prima artista. Si tratta di Gloria Gaynor che canta la I Will Survive, hit del 1978. Segue Orchestral Manoeuvres In The Dark con Enola Gay, brano del 1980 incluso nell’album Organisation. Tocca agli anni ’90 con La Bouche che cantano Be My Lover pubblicato il 2 marzo 1995. Si esibiscono successivamente sulle note di Sweet Dream, canzone che dà il titolo all’album.

Arena Suzuki prosegue con una sorpresa. Sale sul palco Richard Sanderson, cantante e musicista britannico. Canta una delle sue canzoni più celebri Reality, colonna sonora del famoso film “Il tempo delle mele” del 1980. Oltre alla musica internazionale, l’Arena di Verona ospita anche cantanti nazionali. Vediamo di chi si tratta.

Neri per caso – i Ricchi e Poveri – Eiffel 65

I Neri per Caso sono i prossimi ospiti di Arena Suzuki, che si esibiscono con un medley delle loro canzoni e cover più famose, tra cui Le Ragazze, Donne e Sentimento Pentimento. Amadeus si collega subito dopo con il backstage e con Ema Stokholma. E’ il momento di Paul Young che canta Love Of The Common People e Everytime you go away.

Ad Arena Suzuki i Ricchi e Poveri si esibiscono sulle note di Sarà perché ti amo, Che Sarà e Mamma Maria regalando energia a tutto il pubblico. Un gruppo di ragazzi italiani negli anni ’90 ha venduto più di 20 milioni di copie, si tratta di Eiffel 65 che cantano Blue (Da Ba Dee). A loro viene consegnato il premio Suzuki, per essersi fatti riconoscere in tutto il mondo con un hit che ci ha fatto sognare e ballare.

L’evento musicale di Rai 1 Arena Suzuki prosegue con Maggie Reailly che canta Moonlight Shadow, grande successo del 1983. Ritorna sul palco la regina della disco music Gloria Gaynor che si esibisce sulle note di Never can say goodbye, Can’t take my eyes off you e I Love You Baby.

Arena Suzuki: Gianluca Grignani – Ornella Vanoni

Gianluca Grignani è il prossimo artista a salire sul palco di Arena Suzuki. Regala al pubblico tre delle sue canzoni più famose: La mia storia tra le dita, Destinazione Paradiso e Falco a metà. La serata continua con una grande artista della musica italiana, Ornella Vanoni, che canta L’Appuntamento, Domani è un altro giorno e Una ragione di più.

L’evento musicale prosegue con Leroy Gomez Santa Esmeralda che si esibisce cantando Don’t let me be misunderstood brano del 1965. Con Music and Lights e Just an Illusion canta Leee John Imagination. Sale sul palco Umberto Balsamo che canta Balla, brano del 1979 e L’Angelo Azzurro. La prima puntata di Arena Suzuki termina con il ritorno sul palco di Gloria Gaynor che ripropone al pubblico I Will Survive.

Le considerazioni della prima puntata

Coinvolgente potrebbe essere l’aggettivo più adatto per definire la prima puntata di Arena Suzuki condotto da Amadeus. Un programma perfetto per i nostalgici, in grado di rievocare ricordi legati proprio agli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90. Nonostante gli eventi musicali all’Arena di Verona, poi trasmessi in TV, siano tanti, Arena Suzuki si mostra per nulla scontato. Ripropone infatti tutte quelle hit che ci hanno fatto ballare ed emozionare davvero. Un evento musicale che unisce più generazioni, perché i grandi successi, sia italiani che internazionali, appartengono a tutti noi. Amadeus è un perfetto padrone di casa che, nonostante il successo e gli anni di carriera televisiva, conserva sempre il suo animo da disc jockey.