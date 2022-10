Amici di Maria De Filippi 2 ottobre, diretta della terza puntata del talent show di Canale 5

Condividi su

Va in onda alle 14.00 su Canale 5 la puntata del 2 ottobre di Amici di Maria De Filippi. Giunto alla sua ventiduesima edizione, il talent show ha una nuova classe di giovani talenti, guidati da una squadra di professori composta da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa per il canto. Per il ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Tanti sono gli ospiti della terza puntata, tra cui Achille Lauro, Anbeta Toromani, i Pinguini Tattici Nuclerai e tanti altri.

Amici di Maria De Filippi diretta 2 ottobre

La nuova classe di Amici di Maria De Filippi è composta da venti allievi pronti ad esibirsi per occupare i posti più alti della classifica stilata da ospiti esperti sia del ballo che del canto. La puntata del 2 ottobre inizia con la gara degli inediti. I cantanti, compreso Aaron che ha vinto la settimana scorsa, dovranno votare scrivendo su un cartellino il nome di un compagno.

Wax, Tommy e Niveo si esibiranno con i loro inediti di fronte a Max Brigante, che li ascolterà per poi decidere la canzone più radiofonica. Tommy Dali canta il suo inedito Male, Niveo canta invece Scarabocchi, mentre Wax Turista per sempre. Il giudice sceglie il pezzo di Tommy come quello più radiofonico.

Subito dopo Maria da una comunicazione importante ad alcuni dei ragazzi, ovvero Federica, NDG e Wax, in quanto hanno vietato il regolamento uscendo fuori dalla scuola per fumare. Tutti e tre vanno in sfida immediata.

Achille Lauro giudice della gara cover

La puntata del 2 ottobre di Amici di Maria De Filippi prosegue con la gara cover. Sarà Achille Lauro a giudicare i ragazzi, anche in base alla loro presenza scenica mentre cantano. Il primo a partire è Aaron che canta Leave a light on e prende come voto 6. Prosegue Niveo che si esibisce sulle note di La musica non c’è di Coez, voto 6. Federica canta invece Ti dedico il silenzio, voto 6 e mezzo.

L gara cover prosegue con NDG interpreta Suavemente, voto 8. Piccolo G canta invece Un tempo piccolo, voto 6. Tommy canta L’amore esiste, voto 7. Andre si esibisce sulle note di Un milione di cose da dirti, ma il voto rimane segreto, così come per Wax che interpreta Ciao ciao de La Rappresentante di Lista.

La classifica della gara cover ha al primo posto NDG, mentre negli ultimi posti si classificano Aaron, Niveo e Piccolo G, ma solo gli ultimi due vanno in sfida immediata.

La prova per Rita – La sfida di Wax

La puntata di Amici di Maria De Filippi del 2 ottobre prosegue con la prova assegnata da Emanuel Lo a Rita, che si esibirà in una coreografia prima della ballerina professionista Elena D’Amario. La prova consiste nel tirar fuori la parte espressiva dell’allieva. Il maestro però non è soddisfatto dell’esibizione di Rita, ma in sua difesa la maestra Celentano afferma che alla ragazza non è stato insegnato, durate la settimana, il giusto modo per affrontare la prova.

Durante la puntata del 2 ottobre di Amici, Wax affronta la sfida contro il cantautore Daavi, e a giudicarli sarà Charlie Rapino. Inizia Wax con Shakerando, mentre il suo sfidante canta Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti. Vince la sfida Wax.

Amici 2 ottobre – La gara di ballo

Anbeta Toromani è il giudice della gara di ballo nella puntata di Amici del 2 ottobre. Inizia ad esibirsi Mattia in un passo a due con la professionista Francesca, voto 8. Tocca poi a Maddalena, voto 7 meno, e poi a Samuel, voto 7 e mezzo. Megan si esibisce in un assolo, voto 8.