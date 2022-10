Salotto Salemi: dal 12 ottobre al via la seconda stagione su La5

Condividi su

Da mercoledì 12 ottobre 2022 arriva in seconda serata su La5 la nuova edizione di Salotto Salemi. La conduzione è affidata a Giulia Salemi. Sono sei gli appuntamenti previsti. L’appuntamento è alle ore 23:20.

Salotto Salemi 2022, la seconda stagione in chiaro su La5

Dopo il successo tra i giovani della prima edizione trasmessa online su Mediaset Infinity e sulla pagina personale Instagram di Giulia Salemi, la Rete ha scelto di affidarle il suo spazio in seconda serata su La5.

La modella e influencer italo-persiana conduce uno show dove cerca di offrire consigli di make-up a sei personaggi noti. Non solo protagonisti della televisione ma anche influencer e le nuove figure del momento, ovvero i TikToker.

Giulia Salemi con i suoi ospiti, che si trovano di fronte allo specchio, condividerà consigli di bellezza e confidenze in un clima disteso e familiare. Il tutto con il supporto anche di make-up artist, che si divide tra texture illuminanti e polveri colorate.

Prima della messa in onda di ogni puntata è prevista la pubblicazione di una breve anteprima sul profilo Instagram di Giulia Salemi per condividerla anche i suoi followers.

Giulia Salemi è infatti da sempre appassionata nonché attiva sui social network sta anche ricoprendo il ruolo di “Portavoce social” nell’attuale edizione del GF Vip con Alfonso Signorini.

‘Salotto Salemi’ nasce dall’idea di Ricky Palazzolo e Giulia Salemi. E’ scritto con Silvia Rossi. E’ prodotto da Level 33.

Tutti gli ospiti di Giulia Salemi

Per la nuova edizione di Salotto Salemi la conduttrice è pronta ad accogliere in studio sei ospiti. Sono Costantino della Gherardesca, Elisa Maino, Ludovica Coscione, Fabiola Baglieri, Marta Losito. Accanto a loro anche Pierpaolo Pretelli, compagno di Giulia Salemi.

Costantino della Gherardesca è attualmente alla conduzione di Quattro Matrimoni e la nuova stagione Pechino Express, in onda su Sky e successivamente su TV8. Ha esordito nel 2001 all’interno del programma Chiambretti c’è.

La diciannovenne Fabiola Baglieri vanta oltre 13 milioni di followers classificandosi come una delle tiktoker italiane con più seguito. Studia attualmente recitazione a Los Angeles e ha sfilato sul red carpet della 79° edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Marta Losito invece è approdata giovanissima sui social network nel 2006, realizzando video su Musical.ly. Per merito della notorietà conquistata attraverso TikTiko, Instagram e Youtube è già riuscita a trasformare la propria passione in un vero mestiere.

Maino, Coscione e Pierpaolo Pretelli

Nella nuova edizione è presente anche Elisa Maino, considerata una delle influencer più celebri sui Social. Collabora da tempo con vari brand della moda italiana. E’ autrice di tre libri ed è anche protagonista del documentario Ops – L’evento, su Prime, diretto da Federico Allocca. Ha raccontato i rapporti conflittuali con il cibo e con il proprio corso, dall’anoressia e all’acne.

Ludovica Coscione invece lavora come attrice, modella e Tiktoker. Ha debuttato in Non dirlo al mio capo e Che Dio ci aiuti. E’ inoltre una delle protagoniste della serie Mare fuori, che ha registrato il record di visualizzazioni sulla piattaforma RaiPlay.

Presente infine anche il compagno di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli che è stato il primo Velino di Striscia la Notizia. Dopo Temptation Island VIP, Uomini e Donne, GF Vip 5 ha anche partecipato a Tale e Quale Show e successivamente a Domenica In.