Il Collegio, la puntata del 18 ottobre in diretta: torna il temuto taglio dei capelli

Martedì 18 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la prima puntata della settima stagione de Il Collegio. L’appuntamento è visibile, in diretta streaming, dal sito di Rai Play. L’esperimento sociale, in questa nuova edizione, porta venti adolescenti al 1958. Per la prima volta, l’anno scolastico ha due classi: la prima per coloro i quali sono interessati al proseguo negli studi, mentre la seconda è per l’avviamento al mondo del lavoro. Molte le novità attese nel programma. Tra queste la voce narrante, che per la prima volta è quella di Nino Frassica.